Toto sú najnovšie miesta na kávovej mape Bratislavy, ktoré ponúkajú originálne menu a jedinečnú atmosféru.

Bratislavská gastroscéna za posledné roky prechádza fascinujúcou transformáciou. Mestské uličky zaplavili moderné bistrá, remeselné pekárne či štýlové reštaurácie. No osobitnú kategóriu predstavujú kaviarne, ktoré sa stávajú srdcom mestského života.

Či už ide o rannú šálku espressa, popoludňajšiu pauzu pri flat white alebo víkendové posedávanie s priateľmi pri filtrovaných kávach – Bratislava ponúka pestrú paletu miest, kde vlastníci podnikov kladú dôraz na kvalitu kávy, dizajnový interiér či jedinečnú atmosféru.

Niektoré kaviarne len zmenili svoje pôsobisko a rozšírili svoju ponuku, no iné majú na gastroscéne úplnú premiéru. Pozri si prehľad, ktoré kaviarne otvorili či prešli rebrandingom – od malých rodinných podnikov po hipsterské oázy, ktoré dokazujú, že kultúra kávy v hlavnom meste sa začala rozvíjať tým správnym smerom.

Brew me

Na bratislavskej kaviarenskej scéne sa objavil nový prírastok – kaviareň Brew Me, ktorú nájdeš v Novom Meste na Jarošovej ulici, v budove Jarošova Office Center. Za týmto útulným priestorom, ktorý sa špecializuje na výberovú kávu a filtre, stojí manželský pár Maroš a Dominika. Ich príbeh je o odvahe nasledovať sen – napriek hypotéke a starostlivosti o dieťa zvládli vyčerpávajúce noci, aby vytvorili miesto, ktoré dýcha vášňou pre kávu. Skvelý príklad malého rodinného podniku, ktorý sa oplatí podporiť.

Brew Me má otvorené počas pracovných dní od 7:00 do 16:00 a okrem kvalitnej kávy ponúka aj koláče a drobné snacky. Vďaka skorým otváracím hodinám je toto miesto ideálny priestor na tvoju rannú kávu!

View this post on Instagram A post shared by @brew.me_

Levure

Pekárne už dávno nie sú iba o pečive. Potvrdzuje to nová pekáreň Levure, ktorá sa nachádza na začiatku Petržalky na Rusovskej ceste. Táto remeselná pekáreň sa špecializuje na kváskové pečivo, najmä na croissanty. Každé ráno tu pripravujú sladké aj slané varianty, ktoré dopĺňajú obložené chlebíky aj moravské koláče a osie hniezda.

K tomu si môžeš vychutnať výberovú kávu od Good Times Coffee Roasters, alebo nápoje ako matcha, čaj či limonády. Na cestu domov si môžeš odniesť aj špaldový kváskový chlieb v rôznych variantoch, vrátane tých so sušenými rajčinami či oškvarkami.

Zdroj: Instahgram/@levure_croissanterie

Fern

Fern rozhodne nie je priestor na rýchlu kávu. Nie žeby si si ju tam nemohol dať, ale v ich krásnom priestore sa budeš chcieť zdržať dlhšie. Novinka na Miletičovej patrí v Bratislave medzi priestoro väčšie kaviarne, preto je to ideálny spot na učenie či home office.

Prevádzka sa nachádza na Miletičovej 40. Nahradila pôvodnú prevádzku Jungle Roastery, o ktorej sa dočítaš nižšie v článku. Na mlynčeku tu však stále nájdeš kávu z pražiarne Jungle, čo zaručuje kvalitný kávový zážitok. V ponuke majú aj raňajkové menu či celodenné snacky.

View this post on Instagram A post shared by FERN Specialty Coffee (@fern_bratislava)

Knihžnica

Na prvý pohľad je ťažko uveriť tomu, že tento krásny priestor skutočne existuje a dokonca ešte na Slovensku, v Bratislave. Toto čarovné miesto s útulnou atmosférou plnou kníh sa nachádza na Zámockej ulici (Zámocká 26). Celá kaviareň je zariadená ako loft, čo opticky rozširuje priestor. Prvé, čo ti padne do oka, bude určite regálová stena urobená z kníh, ktorá ťa vráti späť do detských rozprávok.

Na prízemí nájdeš otvorenú kuchyňu s barovým pultom. Okrem toho, že si v Knihžnici môžeš vypožičať knihu, k dispozícii majú aj rôzne dizajnové produkty do domácnosti. Vrchné poschodie je určené najmä deťom, kde sa môžu venovať maľovaniu alebo hrám. Jednoducho si tam všetci prídu na svoje.

Zdroj: Instaghram/@knihznica

Matchiareň

Na Drevenej ulici pri Obchodnej sa nachádza nový podnik, ktorý osloví všetkých fanúšikov matcha nápojov. Tento špecializovaný podnik sa zameriava na zelený čaj matcha a produkty z neho. V ponuke nájdeš rôzne verzie matcha latte s príchuťami ako pistácia, biela čokoláda alebo classic, ale aj osviežujúce iced matcha fizz či zaujímavú dirty matchu.

Okrem čajov tu ponúkajú aj alkoholické matcha koktaily, výberovú kávu a chlebíky s rôznymi nátierkami. Matchiareň je pripravená na každodenné kaviarenské chvíle aj nočný život, čo z nej robí skvelé miesto na relax či večerné posedenie.

View this post on Instagram A post shared by MATCHIAREŇ (@matchiaren.bratislava)

contemporary suvenir

Nový priestor na Medenej ulici v Bratislave ponúka unikátne kúsky umenia od slovenských umelcov a dizajnérov. Za týmto konceptom stojí dizajnérka a umelkyňa Nina Šošková, ktorá nedávno otvorila tento útulný priestor, ktorý predtým fungoval v budove Propeller pri Dunaji.

V contemporary suvenir nájdeš umeleckú galériu, grafiky, poháre, kozmetiku, módu, ale aj kaviareň, kde si môžeš vychutnať výberovú kávu z pražiarne Coffein, rôzne koláče, čaje a nápoje. Priestor je otvorený denne aj cez víkendy.

Jedinečný priestor však neslúži iba na kávu počas akejkoľvek hodiny. V contemporary sa usporadúvajú aj rôzne kreatívne workshopy. Naposledy sa napríklad zameriavali na japonskú väzbu.

View this post on Instagram A post shared by contemporary_suvenir © (@contemporary_suvenir)

Jungle Roastery

Poslednou kaviarňou bude vyššie spomenutá kaviareň Jungle, ktorá svoj priestor odovzdala kaviarni Fern. Jungle je „hipsterina“ so všetkým všade, v tom najlepšom slova zmysle. Svoje brány otvorili na novom mieste v bratislavskom Sky Parku, konkrétne v 2. veži na Továrenskej 12. Sťahovaním do tohto priestoru sa kaviareň chcela ešte viac priblížiť centru mesta a prispieť k oživeniu kávovej scény v tejto oblasti.

Okrem nového priestoru pracujú na rôznych projektoch a snažia sa čo najviac prepojiť jedlo s kávovou kultúrou. Naposledy predstavili spoluprácu s pekárenským bistrom Oli’s. Okrem skvelého priestoru ti ponúkajú aj catering. Šéfkuchár Oliver Vozárik ti navarí a o kávu sa postarajú profíci z Jungle Roastery. Kaviareň ti odporúčame aj napriek tomu, že možno nie si veľký milovník kávy. Interiér aj atmosféra podniku určite stoja za návštevu.

View this post on Instagram A post shared by jungle (@jungle_roastery)

Bratislava sa stále viac stáva mestom, kde kaviarne nie sú len miestom na kávu, ale aj na zážitky. Od špecializovaných podnikov zameraných na kvalitnú kávu a matcha nápoje, cez kaviarne, ktoré kombinujú umenie s dizajnom, až po miesta, kde si užiješ nielen kvalitné raňajky, ale aj príjemnú atmosféru.

Kaviarenská scéna sa neustále vyvíja, ponúka nové trendy a neustále prekvapuje svojich návštevníkov. Bratislava má čo ponúknuť každému, kto hľadá miesto na chvíľku relaxu, inšpiráciu alebo len kvalitné espresso.

A pri týchto podnikoch sa to rozhodne nekončí. Viaceré projekty čakajú na svoje otvorenie, ako napríklad kaviareň Miláno. Zatiaľ síce nie je známe, kedy svoje brány otvorí, no už len fakt, že ide o sesterský podnik prevádzky Otto, značí, že to bude poriadna pecka!