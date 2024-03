Obľúbená raňajkáreň prichádza v Bratislave s novou prevádzkou. Otvorili ju blízko konkurencie, šéfkuchár prezradil detaily

Oli’s Corner spája domáce produkty, modrý interiér a čerstvé pečivo.

Šéfkuchár Oliver Vozárik je v bratislavskom gastropriemysle známy vďaka svojmu konceptu pekárne spojenej s bistrom s názvom Oli‘s pekárenské bistro. Prvá prevádzka na Záhradníckej ulici priniesla obrovský úspech a „to modré pekárenské bistro“, ako ho majitelia nazývajú, si otvorilo ďalšiu sesterskú pobočku na Grösslingovej ulici.

Oli’s Corner na Grösslingovej 11 svoje brány otvoril v sobotu 23. marca. Vozárik pre Forbes ozrejmil, prečo sa pre novú prevádzku rozhodol: „Zavážilo aj to, že v pekárni dokážeme vyprodukovať viac, než predáme. Navyše sme našli fajn priestor na našej obľúbenej ulici.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Oli’s (@olis_pekarenske_bistro)

Oli‘s Corner je o niečo menší ako prvotné pekárenské bistro, no zo širokého sortimentu a pekárskych výrobkov vraj neubudne. Hoci teplý obed si v Corneri nedáš, zamerať sa chcú na predaj lokálnych farmárskych produktov a chýbať nebude ani kvalitná káva. Interiér sa od pôvodnej prevádzky nelíši a zachovali si aj modrú farbu.

Oli‘s Corner sa nachádza aj v blízkosti bistra Otto! a vyzerá to tak, že na Grösslingovej vzniká nové gastronomické epicentrum. „V tej lokalite vzniká silná komunita a vidíme v nej veľký potenciál. Je tam dizajnový obchod Rajón a pribudnúť majú ďalšie prevádzky so zaujímavými šéfkuchármi,“ hovorí Oliver Vozárik.

Rovnako ako pôvodná prevádzka bistra na Záhradníckej, aj Oli‘s Corner bude otvorený iba 5 dní v týždni. Počas pracovných dní od utorka do piatka sú otvorení denne od 8 h ráno do 17.30. V sobotu do 15.30. Hoci si Oliver uvedomuje, že nedeľný brunch by mu priniesol veľké tržby, „bolo by to na úkor voľného času a to nechce“.

Nová prevádzka má obrovský úspech. O ďalších projektoch hovorí šéfkuchár veľmi opatrne a nateraz sa chce venovať svojim dvom pobočkám a neustále ich zveľaďovať.