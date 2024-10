Queens má novú appku, rozdáva tenisky na celý rok a v ponuke má množstvo cool modelov Adidas, New Balance či Puma

Takto si predstavujeme skvelú akciu. Využiješ ju?

Online obchod Queens po dvoch úspešných desaťročiach prináša nový produkt, ktorý ti uľahčí hľadanie dokonalého oblečenia, obuvi aj doplnkov. Vedenie spoločnosti predstavuje vlastnú mobilnú aplikáciu, ktorá ponúka nielen pohodlnejšie nakupovanie, ale aj množstvo exkluzívnych výhod vrátane zliav.

Na oslavu spustenia aplikácie spojil Queens sily so značkou Puma, aby predstavili súťaž, v ktorej môžeš vyhrať tenisky s logom šelmy v hodnote 1 250 eur. Výherca získa voucher, za ktorý si môže počas celého roka kupovať tenisky. Do zlosovania sa môžeš zapojiť do 31. októbra, pričom všetky detaily nájdeš na tomto odkaze.

Predtým, ako si stiahneš novú appku online obchodu Queens, spoznaj TOP teniskové novinky od značiek Adidas Originals, Asics, Puma, New Balance, Saucony a Reebok.

Adidas Originals Gazelle Indoor – 120 €

Vintage športová obuv je vyhľadávaným módnym trendom, ktorý môžeš využiť vo svoj prospech aj ty.

Skvelou voľbou je model Adidas Originals Gazelle Indoor so zvrškom zo semišu vo fialovom vyhotovení s kontrastnými koženými prekrytiami v podobe charakteristických troch prúžkov a panelu s logom na päte. Zárukou dokonalého pohodlia je pružná gumová podrážka s polopriehľadnou štruktúrou. Cena je presne 120 eur.

Adidas Originals Stan Smith Lux – 130 €

Legendárne modely športovej obuvi Adidas Originals majú bohaté zastúpenie medzi novinkami v online obchode Queens.

Naše srdcia zaplesali aj pri pohľade na luxusnú verziu vintage tenisovej siluety Stan Smith zahalenú do hladkej kože s perforáciou z bočných strán, ktorá supluje štandardné tri prúžky. Baví nás tiež tmavomodrý kožený panel na päte a zlaté fóliované detaily na jazyku a pri šnúrkach. Dokonalá minimalistická obuv na každodenné nosenie, ktorá nepodlieha sezónnym trendom.

Asics Gel-Venture 6 Shield – 130 €

Ak máš aspoň základný prehľad v trendoch, vieš, že modely tenisiek s logom Asics sú vyhľadávaným štýlom medzi milovníkmi módy.

Do dnešného článku sme vybrali neopozeranú siluetu Gel-Venture 6 Shield, ktorá má rýdzo športový vzhľad doplnený o ochrannú gumovú vrstvu po takmer celom obvode obuvi. Dizajnérsky tím japonskej firmy stavil na univerzálnu farebnú schému, ktorú zladíš s džínsami aj nohavicami. V tomto kúsku nebudeš musieť preskakovať každú mláku na chodníku.

Adidas Originals Country Japan – 140 €

Ak máš rád/rada skutočný vintage vzhľad, veríme, že ťa osloví model Adidas Originals Country Japan, ktorý má viacero pútavých detailov.

Bielo-zelené tenisky majú zvršok z pružnej kozej kože so semišovými vrstvami a koženými prvkami a stoja na extra pohodlnej medzipodrážke z materiálu EVA. Vedenie spoločnosti Adidas Originals venovalo túto atraktívnu verziu remeselnému majstrovstvu, vďaka čomu sú kľúčové detaily ako prispôsobená podrážka či užšia tvarovaná päte.

Puma Avanti L x FENTY – 149,95 €

Nová spolupráca medzi športovou značkou Puma a Rihannou je neprehliadnuteľná. Úspešná umelkyňa, podnikateľka a mama dvoch detí, ktoré má s raperom A$AP Rockym, predstavila novú verziu tenisiek Puma Avanti L a my nemáme žiadne výhrady.

Obuv je inšpirovaná klasickou futbalovou obuvou, má prvotriedny kožený zvršok s bohatým prešívaním v červenom odtieni, nechýba jej veľký jazyk cez šnúrky, ani gumová podrážka so štruktúrou pre lepšiu trakciu. Tenisky Puma Avanti L x FENTY sú dostupné v ženskom veľkostnom číslovaní za 150 eur.

New Balance 1906 – 160 €

Ak pravidelne čítaš naše články o teniskách, nemohlo ti uniknúť, že milujeme tenisky s podpisom New Balance a model s označením 1906 považujeme za geniálny.

Obuv dostala názov podľa roku vzniku spoločnosti a vzhľadovo vychádza z bežeckých siluet zo začiatku tisícročia. Zvršok z kombinácie syntetických tkanín v metalických odleskoch a textílie je doplnený o podrážku N-ergy, ktorá tlmí nárazy a zároveň je vybavená systémom Stability Web na podporu klenby. Medzipodrážka Acteva Lite a odpruženie ABZORB® poskytujú pohodlie a maximálnu stabilitu.

Saucony Progrid Omni 9 – 175 €

Zažiar počas jesene vďaka výraznej obuvi od ikonickej značky Saucony. Medzi novinkami v online obchode Queens nás oslovil model s názvom Progrid Omni 9 s jasnými žltými detailmi, ktoré dodali klasickým bežeckým teniskám fresh upgrade.

Saucony Progrid Omni 9 majú zvršok z priedušnej sieťoviny s prekrytiami zo syntetických vlákien a technológiu Progrid ukrytú v podrážke pre super stabilizovaný krok pri pohybe mestom. Tieto retro krásky budú dokonalým doplnkom k tvojim outfitom.

Skvelo vyzerá tiež bielo-zelená verzia tohto modelu, ktorá je v predaji za rovnakú cenu.

New Balance 1000 – 180 €

O pozornosť nebudeš mať núdzu ani v tomto vyhotovení modelu New Balance 1000, ktorý tento rok hlási návrat do obchodov.

Tenisky originálne kombinujú krémové kožené telo s výrazným tmavozeleným odtieňom, ktorý nájdeš v podobe obrysov loga, semišového prekrytia aj gumovej podrážky. Ak sa ti silueta New Balance 1000 páči, priprav si 180 eur vrátane doručenia na adresu.

Ak je pre teba tento štýl až príliš odvážny, možno prídeš na chuť svetlej verzii s hnedými panelmi.

New Balance 1906 A – 190 €

Keď vedenie spoločnosti New Balance odhalilo vzhľad modelu 1906 A na Instagrame, generácia Z zostala nadšená. Bolo to presne to, po čom mladí ľudia túžili.

Módna estetika nultých rokov doplnená o fresh farebné kombinácie a inovatívne gélové panely na päte podčiarkujú celkový odvážny vzhľad a zabezpečujú pohodlie pri každom kroku. Sivo-strieborná schéma modelu New Balance 1906 A pristane, čo povieš? K dispozícii je tiež čierna verzia, ktorá je rovnako sexi.

Reebok Instapump Fury 94 Winter – 230 €

Jeseň nám zatiaľ ukazuje svoju peknú tvár, ale akonáhle teploty klesnú pod 10 stupňov a bude väčšinu času pršať alebo dokonca snežiť, oceníš, ak budeš mať k dispozícii odolnú športovú obuv, čo dokonale ponúka model Reebok Instapump Fury 94 Winter.

Známy a obľúbený štýl od britskej značky je zahalený do čiernej schémy s minimálnym množstvom kontrastných prvkov z materiálu Cordura®, ktorý používajú aj v armáde. Cena 230 eur je priamoúmerná kvalite a spracovaniu jednotlivých vrstiev. V tomto modeli zvládneš všetko.