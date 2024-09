Katka pracuje ako au-pairka v USA: Dostala som vlastné auto a kopec výhod, za vyšetrenie u lekára však platím tisíce (Rozhovor)

Podľa Katky ľudia v USA nikoho nesúdia a nechávajú druhým voľnosť. Neriešia, akú máš sexuálnu orientáciu, ako vyzeráš alebo čo si oblečieš. „Deti tu chodia do školy v pyžame. Mám tu absolútny pocit slobody,“ hovorí Katka, ktorá si nový život zamilovala.

Katka sa po bakalárskych štátniciach rozhodla odísť do USA a pracovať ako au-pairka. Za veľkú mláku ju ťahala motivácia zlepšiť si angličtinu a zmeniť prostredie. Po takmer dvoch rokoch v zahraničí v rozhovore pre Refresher opísala, ako vyzerá život v USA, aké výhody a nevýhody obnáša a prečo zatiaľ neuvažuje o návrate na Slovensko.

„Aj napriek zaplatenému poisteniu sú účty za zdravotnú starostlivosť nehorázne. Za vyberanie osmičky (zubu) v béčkovej ambulancii som zaplatila 200 dolárov, bolesti a starostlivosť však vôbec neboli dobré. Keď som mala problém s kolenom, čakala som až do momentu, keď som od bolesti plakala a nemohla spať.

Za 20 minút v ambulancii som zaplatila vyše 1000 dolárov.

Kým sumy v potravinách nie sú v porovnaní so Slovenskom také rozdielne, za služby si obyvatelia USA musia poriadne priplatiť. „V reštaurácii sa nenaješ za menej ako 15 dolárov. V lepšej reštaurácii to môže byť aj oveľa viac. Sumy zvyšujú povinné tringelty vo výške 20 %. Za manikúru platím 100 dolárov,“ opisuje ďalej.

Ráta sa s tým, že sa o prácu budú uchádzať ľudia s horšou angličtinou a tu si ju zlepšia, takže výborný level angličtiny nie je nevyhnutný.

Prečo si sa po VŠ rozhodla odísť do USA?

Prvoradé pre mňa vždy bolo, aby som mala lepšiu angličtinu. To, čo som sa naučila v škole na Slovensku, mi nestačilo. Zároveň sa mi žiadalo zmeny, vedela som o tomto programe, a tak som si povedala, že by som to mohla skúsiť. Plusom bolo aj to, že som tu na vysokej škole absolvovala 16-týždňové kurzy, ktoré prebiehali päť dní v týždni niekoľko hodín.

Za veľkú mláku si odišla v rámci programu pre au-pair. Ako si si našla rodinu, pre ktorú budeš pracovať?

Budúca au-pairka si musí nájsť agentúru, ktorá jej s celým procesom pomôže. Ja som si našla agentúru a celý čas komunikovala s delegátkou. Ukázala mi možnosti a následne ma presmerovala na agentúry v USA. Mne padla do oka agentúra AuPairCare, zaplatila som poplatok a vyplnila základné údaje. Tento rok tuším dokonca prebieha akcia, kedy sa uchádzači môžu do procesu prihlásiť bez poplatkov.

Rodinu som si hľadala niekoľko mesiacov. Nakoniec som si z čista-jasná po ceste do práce našla odkaz od rodiny s tým, že sa so mnou chcú spojiť a porozprávať. Rodina lekárov so štyrmi deťmi mi už na prvý pohľad padla do oka. Pohovor vyšiel, „kliklo“ to medzi nami a už v ten večer som vedela, že odchádzam zo Slovenska.

Spomínala si, že si v kontakte aj s inými dievčatami. Počula si príhodu o tom, keď si rodina s au-pairkou vyslovene nesadli alebo medzi nimi nastali nejaké nepríjemnosti či komplikácie?