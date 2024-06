Mladý pár vybudoval tiny house na Orave: Rozpočet sme prekročili, na pol roka som musel ísť pracovať do Nemecka

Dizajnový domček stojí v srdci prírody, zo sauny sa ti naskytne unikátny výhľad. „Pobyt v bezprostrednej blízkosti lesa, kde uniknete z reality všedného dňa,“ opisujú zážitok z ubytovania majitelia Filip a Barbora.

Tiny house Lesný úkryt nájdeš v obci Lomná, ktorá je súčasťou Žilinského regiónu. Filip pre Refresher povedal, že projekt postavili s priateľkou svojpomocne. Niekde tak ušetrili peniaze, no rozpočet aj tak prekročili. Filip preto musel vycestovať na pol roka za prácou do zahraničia.

Obec Lomná sa nachádza v malebnom regióne Oravy. Ponúka množstvo prírodných a kultúrnych pokladov v blízkom okolí. Je to ideálne miesto pre tých, ktorí hľadajú útek do prírody, pokoj a krásu vidieka. V blízkosti Lomnej môžeš nájsť množstvo zaujímavých miest a atrakcií, napríklad Babiu horu, Oravský hrad, Rio de Klin či rôzne vyhliadky. Jedna noc ťa vyjde na 150 eur pre štyri osoby na noc. Nechýba sauna ani pivnička, kde sa schladíš.

V článku sa dočítaš, ako domček postavili, aký bol ich rozpočet, ako našli pozemok, aj to, o koľko nakoniec svoje výdavky presiahli. Čo bolo najdrahšie?

Zdroj: Lesný úkryt

Kto priložil ruku k dielu?

Bez podpory rodiny a priateľov by tento projekt nestál. Pri stavbe okrem Filipa a Barbory spojila sily celá rodina, a aj vďaka tomu ich mnoho vecí stálo oveľa menej peňazí. „Môj otec, ktorý vlastní požičovňu náradia a stavebných strojov Grajstav, nám poskytol neoceniteľnú pomoc. Vďaka jeho firme sme výrazne ušetrili na nákladoch za stavebnú techniku. Jeho skúsenosti a rady boli kľúčové pri každom kroku výstavby,“ vraví.

Práce prebiehali postupne, niečo išlo ľahko, niečo ich aj poriadne potrápilo. Najväčšou výzvou podľa Filipových slov bolo dostať tiny house na jeho finálne miesto. A to na kopec s úchvatným výhľadom. „Bez pomoci suseda, ktorý nám umožnil prístup cez svoj pozemok, by to bolo takmer nemožné. Vďaka jeho ochote sme mohli pokračovať v našom projekte a po dlhom roku tvrdej práce sme mali konečne hotovo,“ dodáva.