Martin navrhol dizajnovú chatu v Tatrách. Na pomery Slovákov je trochu drahšia, bál som sa, čo na to ľudia povedia

Prostredie Západných Tatier pre neho predstavuje doslova raj. Takýto pocit chcel vytvoriť aj pre záujemcov, ktorí Tatry navštívia.

Martin sa ubytovaciemu biznisu venuje už dlhšie. Vo svojom voľnom čase má rád šport a prostredie Západných Tatier pre neho predstavuje doslova raj. Takýto pocit chcel vytvoriť aj pre záujemcov, ktorí Tatry navštívia. Jeho chata, resp. projekt chata Idylka, ako sám pre Refresher hovorí, má vyššiu cenu prenájmu, čoho sa na začiatku obával. „Táto chata je na pomery Slovákov trochu drahšia, tým myslím prenájom. Bál som sa, čo na to ľudia povedia. Zatiaľ má však veľký úspech,“ hovorí Martin. Už teraz si ju rezervujú cudzinci, ktorí plánujú v Tatrách stráviť dokonca celý týždeň. Noc ťa výjde stovky eur.

Chata Idylka sa nachádza v destinácii Pribylina a ponúka spoločný lounge a terasu. Štrbské pleso sa nachádza 22 km odtiaľ, Aquapark Tatralandia 29 km a Demänovská ľadová jaskyňa 31 km. Dizajnový objekt v tvare A má tri spálne, obývací priestor, kuchyňu s kompletným vybavením vrátane chladničky a umývačky riadu a dve kúpeľne. K dispozícii je TV s plochou obrazovkou a so satelitnými programami.

„Moja skúsenosť je taká, že hostia si za komfort radi priplatia,“ vraví nám Martin. Prečítaj si o tom, ako dizajnovú chatu v srdci prírody postavil.

Na vysnívanú chatu čakal tri roky

„Kupujete nielen chatu, ale hlavne miesto, kde stojí,“ prezrádza Martin. S myšlienkou postaviť dizajnovú chatu v tvare A sa Martin pohrával už dlhšie. Vysníval si najmä lokalitu Podbanské, ktorá sa pýši rozprávkovou prírodou, čo je podľa šikovného Slováka tou najväčšou dominantou.

„Strávil som tu naozaj veľa času. To prostredie je ako v rozprávke. Vytypoval som si asi 20 chát, ktoré by boli vhodné na kúpu. Len jedna však spĺňala atribúty takej stavby, akú som si tvarovo predstavoval,“ dodáva. Nakoniec svoju vysnívanú stavbu našiel, no čakal na ňu tri roky. Majitelia sa mu potom ozvali, že by ju chceli predať.