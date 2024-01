Prvé vlastné bývanie v osemnástich? Radek si postavil svojpomocne tiny house, vyšlo ho to zhruba 20-tisíc eur

Rodičia mu šetrili peniaze s tým, že ich v 18 rokoch využije a osamostatní sa. On však so stavbou vlastného domu začal už šestnástich. Prečítaj si jeho príbeh.

Radek Pospíšil má 20 rokov a študuje v Karlových Varoch odbor remeselník. Nebýva u rodičov ani na internáte, dokonca ani v spoločne prenajatom byte s rovesníkmi. Býva sám, a to v dome, ktorý si postavil svojpomocne, keď mal 16 rokov. „Dnes je nereálne, aby si mladí ľudia našetrili na kúpu bytu či domu. V alternatívnom bývaní, ako napríklad tiny house, vidím budúcnosť, našetriť sa na to určite dá,“ hovorí pre Refresher Radek Pospíšil



Jeho dom má dokonca aj Instagram, ktorý dnes sleduje 28-tisíc followerov. Šikovný študent dokumentoval celú stavbu od úplného začiatku, a tak ľudia môžu naozaj uveriť tomu, že sám sa podieľal na každom jednom kroku. Na stavbe pracoval počas školy, všetok voľný čas sa snažil investovať do domu. Za dva roky si Radek Pospíšil vybudoval domček na kolesách. A aj keď ho z architektonického hľadiska považuje za tiny house, malý rozhodne nie je.





Tvorí ho hlavná miestnosť, malá kúpeľňa s potrebným vybavením, priestor na spanie a jeho celková rozloha je 24 štvorcových metrov. „Píšu mi mladí ľudia v mojom veku, čo je naozaj veľmi pekné. Chceli by si postaviť taký dom, keď ho uvideli u mňa na Instagrame, predtým nemali takú odvahu. Chcú sa so mnou o to podeliť. Potom viem, že to, čo robím, dáva zmysel,“ hovorí.



V článku sa dočítaš, koľko ho domček stál, čo bolo na práci najťažšie, či plánuje takéto domy stavať profesionálne a ako sa mu býva vo vlastnom tiny domčeku.

Zdroj: Archív: Radek Pospíšil

Našetrené peniaze od rodičov využil rozumne

„Už ako malý som si predstavoval, že by som si rád postavil takýto domček. Najskôr som uvažoval iba nad nejakými bunkrami alebo garážou. To som však ako malý určite postaviť nemohol. Vedel som, že mi rodičia šetria peniaze na to, že sa raz budem chcieť osamostatniť. Bolo to približne 500-tisíc českých korún. Sen o tiny domčeku som však stále mal hlave,“ vraví nám.