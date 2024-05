Prekladatelia, tlmočníci a učitelia budú čoskoro bez práce. Predstavili vylepšený ChatGPT-4o, AI už vie čítať aj emócie

V jednom bode konferencie požiadali model AI, aby prečítal výraz ich tváre a posúdil, akú majú náladu.

Spoločnosť OpenAI predstavila novú aktualizáciu jej chatovacieho nástroju umelej inteligencie známeho ako ChatGPT. Nový, vylepšený modul nesie názov GPT-4o. Ide totiž o vylepšenie už existujúceho GPT-4, o ktorom sme písali v tomto článku.

K názvu tak dostal písmeno „o“ ako latinský názov omni (všetci, všetko...). „Predstavujeme GPT-4o, náš nový vlajkový model, ktorý dokáže premýšlať v reálom čase cez zvuk, obraz aj text,“ píše sa na stránke.

Už v minulosti dostal softvér označenie „prelomový míľnik v technológii“, ktorý mal zefektívniť procesy a hĺbkové učenie umelej inteligencie. Ako informuje The Guardian, medzi aktualizáciami, ktoré OpenAI odhalila v pondelok, 13. mája je zlepšená kvalita a rýchlosť medzinárodných jazykových schopností ChatGPT.

Vylepšili mu aj schopnosť nahrávať obrázky, zvukové a textové dokumenty na analýzu. Spoločnosť uviedla, že funkcie bude zavádzať postupne, aby sa zabezpečilo ich bezpečné používanie.

Nový GPT-4o dokonca dokáže čítať aj emócie. V jednom bode konferencie požiadali model AI, aby prečítal výraz ich tváre a posúdil ich emócie. Hlasový asistent ChatGPT zhodnotil, že človek vyzerá šťastne a veselo s veľkým úsmevom. „Čokoľvek sa deje, zdá sa, že máš skvelú náladu. Chceš sa o svoje emócie podeliť?“ povedal ChatGPT energickým ženským hlasom.

Zdroj: OpenAI

Už predchodca GPT-4 dokázal zložiť advokátsku skúšku so skóre, ktoré dosiahne iba desatina najlepších účastníkov testov. GPT-4o by mal po najnovšom pomáhať aj pri analýze grafov. Aktualizácia bude dostupná zadarmo pre registrovaných členov, avšak predplatitelia získajú benefity v podobe vyšších limitov pre komunikáciu, uvádza Živé. Mesačné predplatné ťa vyjde 20 dolárov, čo je v prepočte približne vyše 18 eur.

Prekvapivé je rýchlosť nového chatbota, ktorý vie fungovať už v reálnom čase. Výkonná riaditeľka Mira Muratiová rozprávala na svojho kolegu po taliansky a model AI to dokázal preložiť do angličtiny a naopak. Do budúcna je cieľom získať informácie zo živých prenosov, aby nám chat napríklad vysvetlil pravidlá hry.