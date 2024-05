„Mediálny ošiaľ nevnímam, správy o sebe takmer nečítam.“ Juraj Slafkovský nám prezradil aj svoje ciele a plány do budúcnosti

Ako vyzerá jeho príprava a čo robí, aby mu sláva nestúpla do hlavy?

„Mojím momentálnym cieľom je natrvalo sa presadiť v NHL a získať Stanley cup,“ hovorí 20-ročný rodák z Košíc, ktorý sa stal historicky prvým Slovákom, ktorého si kluby zámorskej hokejovej NHL vybrali z prvého miesta draftu. Hokejový príbeh Juraja Slafkovského sa začal písať pred pätnástimi rokmi. Keď sa vtedy len 5-ročný Juraj prvý raz postavil na ľad, vedel, že sa raz stane hokejistom.

„Na korčuliach som prvýkrát stál, keď som mal asi päť a pol roka. Neskôr ma rodičia prihlásili do nášho hokejového klubu HC Košice. Sen stať sa hokejistom som mal odmalička a zdá sa, že sa mi splnil,“ spomína Juraj, ktorému boli rodičia vždy oporou. Mama, bývalá reprezentantka v plávaní, totiž veľmi dobre vedela, že okrem tvrdej driny je dôležitá aj podpora najbližšieho okolia.

Zdroj: Instagram/_slafkovsky_

V Kanade mi chýbajú kamoši aj rodina

Postupne si Juraj na svoje konto pripisoval ďalšie a ďalšie úspechy. V 17 rokoch bol vyhlásený za najlepšieho strelca a zároveň najproduktívnejšieho hráča olympijských hier v Pekingu, kam sa dostal ako historicky najmladší hráč.

V úvodnom zápase proti Fínsku skóroval až dvakrát, vďaka čomu prepísal ďalší historický rekord. Juraj Slafkovský sa stal prvým 17-ročným hráčom, ktorý skóroval v mužskom olympijskom turnaji na ZOH od roku 1984, keď si tento rekord pripísal Eddie Olczyk.

Mojím slovenským hokejovým vzorom je Marián Hossa.

Jeho doterajšia kariéra vyvrcholila v lete roku 2022, keď sa stal historicky prvým Slovákom, ktorého si kluby zámorskej hokejovej NHL vybrali z prvého miesta draftu. Vtedy len 18-ročný útočník tak prekonal aj rekord Mariána Gáboríka, ktorého si v roku 2000 vybral z tretieho miesta tím Minnesota Wild.

Zdroj: Instagram / _slafkovsky_

Šokovaný teenager sa tesne po vyhlásení svojho mena nezmohol ani na slovo. Po prvotnom šoku sa však dostavili zaslúžené pocity šťastia. „Bol som trochu prekvapený, ale potom nastala veľká radosť a som rád, že som si ju mohol vychutnať so svojimi najbližšími,“ zaspomínal si na svoj veľký okamih Juraj.

Práve rodina a kamoši Jurajovi v zámorí chýbajú najviac. „Rodina a kamaráti mi tu v Montreale chýbajú. Ale mimo sezóny, keď som späť na Slovensku, im to vždy vynahradím,“ priznáva. Nad otázkou, či si vie predstaviť svoj život v zahraničí, zatiaľ nepremýšľa. „Momentálne by som sa chcel natrvalo presadiť v NHL, získať Stanley cup. Ale doma je doma,“ hovorí.

Zdroj: Instagram/_slafkovsky_

A hoci ho od rodičov delia tisíce kilometrov, sú to práve oni, u koho hľadá podporu aj v náročnejších časoch. „Keď sa mi nedarí tak, ako by som chcel, komunikujem s trénermi aj s rodičmi,“ približuje. Okrem toho na sebe neustále pracuje a každý zápas berie ako príležitosť na zlepšenie. „Taktiež skúšam meniť rôzne veci týkajúce sa hokeja a hry.“

Sústreďujem sa na prípravu, články o sebe nečítam

Jeho meno dnes pozná azda každý, Juraj si však mediálny ošiaľ nepripúšťa. Ako sám vraví, úspechy a slávu si k telu nepripúšťa. „Snažím sa to brať normálne, nevnímam mediálny ošiaľ, vyhýbam sa najmä bulváru a správy o sebe takmer nečítam,“ odpovedá na otázku, ako sa dá v takom mladom veku ustáť svetová sláva. Namiesto novinových titulkov sa aktuálne Juraj sústreďuje na prípravu.

Netuším, čo by som robil, ak by som sa nevenoval hokeju. Zrejme by som teraz študoval na vysokej škole.

Jeho úspechy si začali všímať aj veľké značky, ktoré ho oslovujú na spolupráce. Tie si však Juraj dôkladne vyberá. Aj preto sa v minulom roku stal ambasádorom slovenskej minerálnej vody Budiš, ktorú si už pred rokmi sám obľúbil.

Výnimočné zloženie tejto vody mu umožňuje prirodzene dopĺňať potrebné minerály, čo ocení počas tréningov aj zápasov. Nešlo teda o umelú marketingovú kampaň, ale prirodzené vyústenie spolupráce so značkou, ktorú má sám rád.

Reprezentovať Slovensko je pre mňa česť

Aktuálne sa Juraj nachádza v Česku, kde prebiehajú majstrovstvá sveta v hokeji. Možnosť reprezentovať Slovensko vníma ako veľkú česť. „Samozrejme, že rád chodím reprezentovať, pokiaľ to situácia dovolí. Vždy to bola pre mňa česť.“ Na majstrovstvá sa pripravoval už v Kanade, kde si po sezóne doprial pár dní oddychu, a potom sa pustil do ďalšieho trénovania.

„Vzhľadom na veľký počet zápasov tréningy prebehajú ľahšou formou, nacvičujeme rôzne herné situácie cca 45 až 60 minút. Ak hráme dva dni za sebou, tréning nie je. Pokiaľ je viac dní voľna, máme aj takzvané suché tréningy v hale,“ približuje svoju tréningovú rutinu počas prípravnej sezóny Juraj.

Zdroj: Instagram/_slafkovsky_

Podstatné je nepodceniť dôležitosť oddychu a regenerácie. Čomu sa Juraj venuje počas voľných dní? „V takýchto dňoch absolvujem napríklad masáže alebo regeneračné procedúry,“ približuje hokejista a dodáva, že občas si dopraje aj klasický cheat day, počas ktorého len oddychuje.

Okrem dôkladnej predzápasovej prípravy nemôžu chýbať ani rituály pre šťastie. O ich konkrétnej podobe nám však Juraj nechcel prezradiť viac. „Predzápasové rituály, samozrejme, mám, ale nechám si ich pre seba,“ odpovedá Juraj, ktorému tieto tajné rituály očividne prinášajú šťastie. Počas svojej hokejovej kariéry zatiaľ nezažil väčšiu krízu ani zranenie, ktoré by ho na dlhší čas odstavilo.

Zdroj: Instagram/_slafkovsky_

A čo stres pred dôležitými zápasmi? Ani ten si slovenský hokejista nepripúšťa. „Na začiatku počas prvých zápasov minulej sezóny boli nejaké pocity nervozity, ale rýchlo to opadlo. Teraz už nebývam nervózny ani v strese,“ konštatuje.