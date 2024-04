Toto je 5 tipov, ako sa namotivovať na beh. Urob to a vybehneš ešte dnes

Ak aj ty večne začínaš s behaním, tieto rady sú presne pre teba.

Začať nie je jednoduché a vydržať už vôbec nie. Strata motivácie občas stretne každého z nás, našťastie existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ako sa dostať späť do formy. Ak teda chceš skoncovať s presúvaním behu na budúci pondelok, mesiac alebo rok, skús sa na to pozrieť s nami. Ten pocit novozískanej energie a vyplavených endorfínov stojí za to.

1. Prihlás sa na preteky

Daj si novú výzvu v podobe pretekov. Neboj, nemáme na mysli, že máš hneď zabehnúť maratón. Môže ísť pokojne o menšie preteky, ktoré sa konajú až o niekoľko mesiacov. Tvojím cieľom nebude medaila na krku, ale celkom postačí, ak odbehneš určitú vzdialenosť. A navyše sa stretneš s ľuďmi, ktorí majú rovnaký koníček.

Skúsiť môžeš napríklad bežeckú sériu Behaj lesmi, ktorej partnerom je predajca športového vybavenia Sportisimo. Koná sa v siedmich lokalitách po celom Slovensku a na výber je vždy kratšia a dlhšia trasa, takže si zvolíš náročnosť podľa svojich možností. Uvidíš, že vyhliadka dosiahnutia nového cieľa ti dodá potrebnú motiváciu.

Zdroj: Unsplash/Capstone Events

2. Kúp si nový outfit

Aby ťa behanie bavilo, musíš sa pri ňom cítiť dobre a na tom má veľký podiel práve oblečenie. Aj keď sa chystáš behať v lese, kde stretneš maximálne srnku, na športovom outfite si daj záležať. Budeš mať skvelý pocit už len z toho, že sa cítiš pohodlne a vyzeráš dobre.

Oblečenie na beh by malo byť z priedušných materiálov, aby dobre odvádzalo pot. Určite neurobíš chybu, keď zvolíš výrobky overených značiek, ako je adidas alebo Puma, ktoré majú rokmi overené technológie.

Pozri si aj ponuku privátnej značky Sportisima – Fitforce. Vyrába všetko od funkčných tričiek, legín, podprseniek, mikín až po fitnes rukavice a ďalšie športové vybavenie. Ponúka kvalitu svetových značiek za super ceny, takže si zostavíš celý running outfit a ešte ti v pohode zostane na topánky. Všetky spomínané a mnohé ďalšie značky nájdeš v obchodoch a v e-shope Sportisimo.

Keď sme pri tých topánkach, asi ti nemusíme pripomínať, aký dôležitý je ich výber. Každý dopad pri behu ovplyvňuje tvoje kĺby, preto si vyber kvalitné tenisky s dobrým tlmením. Kupuj vždy väčšiu veľkosť, než nosíš bežne, pretože počas behania ti noha v topánke viac „jazdí“.

Mysli aj na výber kvalitných ponožiek, pretože sa vďaka nim vyhneš pľuzgierom. Tvoje pohodlie má vplyv na výkon, preto nakupuj u špecializovaných predajcov, ako je Sportisimo, ktorí majú so športovým vybavením skúsenosti.

3. Nájdi si parťáka

Ak ťa behanie osamote nebaví, nájdi si niekoho, kto sa k tebe pridá. Môže to byť kamoš či kamoška, ktorá už niekoľko rokov hovorí o tom, že musí začať. Takto sa budete vzájomne motivovať, spojíte príjemné s užitočným a strávite spoločný čas.

Alebo sa môžeš pripojiť k už existujúcej bežeckej skupinke a nájsť si tak nových známych. Možno tam bude niekto skúsenejší a odovzdá ti tipy, ako vylepšiť techniku. Ďalšou možnosťou je stiahnuť si aplikáciu, ako je napríklad Runtastic, kde môžeš súťažiť s ďalšími používateľmi v počte zabehnutých kilometrov.

Zdroj: Unsplash/Gabin Vallet

4. Vytvor si playlist

Fakt, že má hudba vplyv na športový výkon, už potvrdila nejedna štúdia. Na Spotify nájdeš playlisty špeciálne vytvorené na behanie. Vhodné pesničky poznáš podľa beats per minute (počtu beatov za minútu). Čím vyšší počet beatov song má, tým je rýchlejší a tým vyššie tempo by mal mať tvoj beh.

Čo si pustíš, je však na tebe. Veľa ľudí namiesto rýchlej hudby radšej počúva podcasty. Zisti, čo ti vyhovuje, a urob si bežecký tréning čo najpríjemnejší, nech je pre teba relaxom, na ktorý sa budeš tešiť.

5. Pravidelne oddychuj

To, že sa ti nechce podávať ďalšie výkony, môže byť spôsobené aj pretrénovaním. Skús sa zamyslieť, či je dĺžka a intenzita tvojich tréningov v súlade s tvojou fyzickou kondíciou. Ideálne je dať si poradiť od profesionála alebo skúsenejšieho bežca.

Zváž, či máš dostatok odpočinku, a nepodceňuj regeneráciu. Unaveným svalom môžeš uľaviť pomocou masážnych a regeneračných pomôcok, ako sú masážne valce, loptičky či pištole.

Ak cítiš, že na teba lezie choroba, alebo máš zranenie, dopraj si pokoj. Občasné vynechanie tréningu je úplne normálne a nie je to dôvod na výčitky svedomia. Využi odpočinok napríklad na to, že sa pozrieš na ponuku sportisimo.sk, čím osviežiš svoju zbierku športových outfitov.