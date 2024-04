Rytmus na Instagrame vyjadril podporu prezidentskému kandidátovi v čase moratória. Podľa úradov zákon neporušil

Rytmus sa v sérii stories rozrozprával o svojom vnímaní slovenskej politiky aj rozhodnutí ísť voliť.

Raper Rytmus na svojom takmer 770-tisícovom Instagrame v stories vyjadril podporu jednému z prezidentských kandidátov. Urobil tak krátko potom, ako sa na Slovensku začalo moratórium pred druhým kolom prezidentských volieb (po polnoci z 3. na 4. apríla). Podľa štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán však nejde o jeho porušenie.

Rytmus sa v sérii stories rozrozprával o svojom vnímaní slovenskej politiky aj rozhodnutí ísť voliť. „Odjakživa som bol apolitický, odjakživa som rapoval pre všetkých voličov, nevoličov, pre všetky národnosti, menšiny alebo hocikoho, kto je v našej spoločnosti, a tak to aj zostane,“ povedal na úvod.

„V mojom živote určite nastala zmena, asi možno aj tým, že mám svoj vek a zažil som už veľakrát voľby. Možno je to preto, že mám syna a myslím si, že zásadný moment prišiel vtedy, keď bola narušená moja sloboda prejavu na Instagrame v období covidu, keď mi vlastne až obmedzili dosahy. A možno aj tým, že za posledných pár rokov sa to tu začalo tak nejak divne hrotiť a gradovať a rozdeľovať, tak som tú politiku začal logicky sledovať viacej,“ spomenul.

Vo videu povedal, že sa po rokoch rozhodol ísť voliť, a v závere vyhlásenia vyjadril podporu svojmu politickému favoritovi. Prisvojil si pritom jeho výroky a zároveň nepriamo odsúdil predvolebnú kampaň protistrany.

Úrady v tom nevidia porušenie moratória

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v tom porušenie moratória nevidí. „Pokiaľ sú tie príspevky na sociálnych sieťach nesponzorované, v takom prípade to nie je porušenie moratória. Čiže keď sa niekto na sociálnych sieťach vyjadrí v prospech alebo neprospech kandidáta a je to bežný príspevok, nepovažuje sa to za porušenie moratória,“ uviedla pre Refresher.

Aj napriek tomu, že niektorí ľudia môžu vnímať podporu istého kandidáta počas moratória na Instagrame známej osobnosti s takým veľkým množstvom sledovateľov ako ovplyvňovanie volieb, v prípade podporného príspevku nehrá rolu ani počet followerov a celkový dosah. Porušenie zákona o volebnej kampani by nastalo až v prípade, keď by bol príspevok finančne podporený, teda sponzorovaný.

Konkrétne prípady sa podľa komisie posudzujú jednotlivo. „Nedá sa na to úplne jednoznačne odpovedať. Fyzická osoba má totiž zakázané na verejných priestranstvách vyjadrovať sa v čase moratória v prospech alebo v neprospech kandidátov,“ spresnil zodpovedný orgán. To, či sa Instagram dá považovať za verejné priestranstvo, nešpecifikoval.

Počas moratória je zakázané zverejňovať informácie o kandidátoch na prezidenta v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických a neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve.

V zákone o volebnej kampani z 29. mája 2014 sa v § 20 píše, že „priestupku sa dopustí ten, kto po uplynutí času volebnej kampane na verejne prístupnom mieste vykonáva činnosť v prospech alebo v neprospech kandidáta v prezidentských voľbách, najmä slovnými prejavmi, umiestňovaním volebných plagátov alebo poskytovaním vecných darov“.