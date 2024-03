Jakub Jablonský z Let’s Dance: Keby som mal krajšie nohy, predával by som ich fotky

Čítaj bez obmedzení celý mesiac. Stačí poslať SMS (za 5€). Ako to funguje?

Čítaj články bez obmedzení celý mesiac - predplatné len za 1,50€ navyše v porovnaní s jedným článkom. Ako to funguje?

Dočítaj článok do konca za SMS v hodnote 3,50€. Ako to funguje?

Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

V novej časti Close Friends sa dozvieš aj to, čo Jakuba Jablonského naučili vzťahy, na akú spomienku z detstva si pamätá a čo ho naposledy dojalo.

„V ideálnom svete by sme všetci žili nahí na pláži, mali by sme sa radi, čítali knihy a odporúčali si dobrú hudbu,“ hovorí slovenský herec Jakub Jablonský.



Poznáš ho ako židovského chlapca Dávida zo seriálu Dunaj, k vašim službám a prednedávnom si splnil svoj tanečný sen v šou Let’s Dance, kde rozohnil tanečný parket aj srdcia divákov. Toto možno už o Jakubovi vieš, no máš potuchy o tom, čo sa skrýva „pod škrupinou“?