Bardejov sa dostal do LA. Prišli sa pozrieť Tobey Maguire aj Veronika Rajek

Príbeh odvahy, emócií a spomienok na jedno z najhorších období v dejinách ľudstva. Aj takto sa dá opísať film Bardejov, ktorý sleduje príbeh Rudolfa Löwyho, teda muža, ktorý dokázal zachrániť desiatky slovenských dievčat pred transportom do Osvienčimu.

Poznáme veľa filmov s vojnovou tematikou. Niektoré odrážajú pohľad z frontov, iné zas reflektujú ohavné zaobchádzanie s ľudskými bytosťami v koncentračných táboroch. Do týchto miest hrôzy a utrpenia by sa v roku 1942 možno dostalo aj takmer 1 000 dievčat z východného Slovenska vrátane Bardejova, ak by ich nezachránil muž menom Rudolf Löwy.

Slovenský Oskar Schindler

Hovoria mu aj slovenský Oskar Schindler. Löwy pochádzal z významnej židovskej rodiny, obchodoval s vínom. V roku 1942 vydal vtedajší prezident Jozef Tiso nariadenie o transporte vyše tisíc dievčat a žien z východného Slovenska do Osvienčimu, kde mali pracovať v obuvníckej fabrike.

Löwy sa však dozvedel, že ide o podvod, keďže v okolí Osvienčimu nebola žiadna továreň na obuv. Bol si istý, že ich posielajú na smrť do koncentračného tábora. Rudolf Löwy naštartoval záchrannú akciu, o ktorej je film Bardejov. Tým, že vydal vyhlásenie o zvýšenej nákaze týfusom, zariadil, že dievčatá neboli transportované, čím zachránil niekoľkým desiatkam z nich život, píše sa na webe Bardejov.

Hollywoodsky štáb strávil v Bardejove päť dní, počas ktorých im bol k dispozícii aj Bardejovčan Jakub Boruv, ktorý s filmármi spolupracoval:

V Bardejove boli 5 dní, no natáčali len v nedeľu?

V sobotu majú Židia sabat, teda sviatočný deň v týždni. Platia tam striktné pravidlá. Pán Fish teda nemohol v sobotu používať elektroniku, jazdiť autom či vôbec zasvietiť svetlo. Preto sme natáčali v nedeľu. Zároveň nám to vyhovovalo aj preto, že v nedeľu je najmenej hustá premávka v lokalitách, kde sa film natáčal. Je to rarita, pretože pán Fish bol prvým Židom od roku 2008, ktorý v Bardejove dodržiaval sabatovú sobotu.