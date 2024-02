RECENZIA: Helldivers 2 je aktuálne najzábavnejšia multiplayerová hra na PC a PS5. Zároveň je nehrateľná

Najnovšia hra od PlayStation zbúrala Steam a prekonala Destiny 2, Halo, GTA V a mnohé ďalšie.

Vždy je úžasné sledovať, ako sa z „nenápadnej“ hry stane obrovský hit. Tento rok najprv herný svet zaskočila hra Palworld s ozbrojenými „pokémonmi“, no začiatkom februára už celý internet začal rozprávať o Helldivers 2.

Ide o multiplayerovú coop akciu, v ktorej sa 1 – 4 hráči snažia splniť rôzne ciele na desiatkach planét v okolí Superzeme. Z jednej strany ohrozujú galaxiu chrobáky v štýle Hviezdnej pechoty (tvorcovia sa pri tvorbe hry filmom poriadne inšpirovali), z druhej zase roboti. Je isté, že ľudstvo ohrozia v budúcich DLC aj ďalšie frakcie, ale zatiaľ majú čo robiť s týmito dvomi.

Helldivers 2 je výhradne kooperatívna hra. Hráči v nej nebojujú proti sebe, ale zakaždým len so spoločným cieľom – „šíriť demokraciu“, čo v tomto prípade znamená dostať sa na domovskú planétu iného živého či neživého organizmu a poriadne tam ukázať, ako vyzerá „americká demokracia“.

Zdroj: PlayStation/Arrowhead

Hra nemá príbeh ako taký a ani žiadne dlhé filmové videá. Hráč potrebuje vedieť iba to, že musí zatlačiť nepriateľov Superzeme za okraj galaxie. Pocit satisfakcie a progresu hráč cíti na základe komunitnej spolupráce a spoločného cieľa.

Každé víťazstvo hráčov na galaktickej mape totiž posúva ľudstvo vpred alebo v prípade porážky vzad. Galaktická vojna sa tak mení v reálnom čase v závislosti od toho, či sa hráčom darí porážať nepriateľov alebo, naopak, pri tej snahe umierajú.

Hra má deväť stupňov obtiažnosti, takže je úplne pre každého, ale toho umierania si každý užije až-až. Ak hráča nezabijú nepriatelia, tak vlastný spoluhráč (možno chtiac, možno nechtiac). V Helldivers 2 je totiž vždy zapnuté takzvané friendly fire, čiže možné zabíjanie vlastných druhov. Ak sa hodený granát odrazí k nohám spoluhráča, má smolu. Rovnako má smolu, ak vojde do paľby iného hráča či automatickej veže, ktorá rozstrieľa všetko, čo jej stojí v ceste.

Zdroj: PlayStation/Arrowhead

Najviac asi pobavia nálety delostrelectva či napalmové a iné výbuchy z obežnej dráhy. Každý hráč si totiž môže privolať takzvané strategems. Bojová loď na orbite mu pošle náboje, lekárničky, špeciálne zbrane, rotačné, automatizované veže či práve veľkolepé výbuchy, nálety rakiet a podobne. Ak sa spoluhráč ocitne v dráhe dopadu... nič to, o niekoľko sekúnd neskôr ho už spoluhráči privolajú späť.

Spolupráca, komunikácia a spoločné plnenie cieľov je v Helldivers 2 kľúčové, ale hra sa dá hrať aj v singleplayeri. Čaro hry a gro zábavy však spočíva v hraní s ostatnými hráčmi. Vznikajú vtedy totiž nesmierne zábavné situácie. Často sú úplne náhodné a (ne)šťastné, inokedy sú dielom vynaliezavých hráčov či prepracovaných systémov v hre.

Existujú však len vďaka tomu, že tvorcovia mysleli na to, že vôbec môžu vzniknúť a že sa o ne hráči pokúsia, respektíve môžu v hre nastať prirodzeným spôsobom. Vývojári tak celý čas podporujú chaos a peklo na bojovom poli.

Zdroj: PlayStation/Arrowhead

Je lepšie, keď sa stretnú štyria hráči, ale aj vo dvojici sa dá rozpútať peklo na množstve planét s rôznorodými biómami. Keď si hráč na vyšších leveloch odomkne tie najlepšie bomby a útoky, občas to na planéte vyzerá, akoby tam bojovali transformeri.

Tvorcom sa podarilo vytvoriť veľmi návykovú hrateľnosť. Úlohy na planéte sa často striedajú a neustále hráčov nútia byť v pohybe a hľadať čo najlepšie riešenia. Po tom, čo si hráč vyberie, kam chce na planéte zoskočiť, má viac ako pol hodiny na to, aby splnil hlavné a vedľajšie ciele, zničil pritom stovky nepriateľov a aby sa pokochal cudzími svetmi.

Umelci a dizajnéri zo štúdia Arrowhead sa postarali o nádherné sci-fi prostredia, pričom sa nebáli saturovaných farieb a „živšieho“ vizuálu. Kvalitná vizuálna stránka hry (nedostatkom je akurát nízke rozlíšenie na PS5) je vzhľadom na to, že ide o prvú 3D hru tohto štúdia, príjemným bonusom.

Zdroj: PlayStation/Arrowhead

Bohužiaľ, technickú stránku si za klobúk nedajú. Helldivers 2 je od vydania v podstate nehrateľné. Môže za to až príliš veľký úspech hry. Prvú časť hralo na Steame naraz najviac okolo šesťtisíc ľudí. Helldivers 2 hráva na Steame 400-tisíc ľudí zároveň a niekoľko ďalších stoviek tisíc na PlayStation 5. Vývojári na takýto nápor neboli pripravení a od vydania hry nerobia nič iné, len vydávajú opravné patche, aktualizácie a vylepšenia svojich serverov. Reálne hrozí, že hráčom dôjde trpezlivosť a na hru sa vykašlú, keďže si ju nevedia zahrať.

Za dva týždne opakovaných pokusov sa nám podarilo pripojiť do hry asi 20-krát. Oveľa viackrát nás vyhodilo z lobby, respektíve nás vôbec nepripojilo k iným hráčom. Občas padla celá hra, občas zamrzla a občas nás pre preplnené servery ani nepustilo do menu. Všetko sa to podpísalo pod nesmierne frustrujúci zážitok.

PlayStation sa na vydanie hry malo pripraviť lepšie, aj keď nikto nečakal až takýto obrovský záujem hráčov. Tvorcovia si zároveň mohli odpustiť bonusové udeľovanie bodov skúseností (XP) počas druhého víkendu, ktoré spôsobilo ešte väčšie zahltenie serverov, ktoré nakoniec padli úplne.

Zdroj: PlayStation/Arrowhead

Po ôsmich rokoch vývoja vydali vývojári zo štúdia Arrowhead najzábavnejšiu multiplayerovú hru posledných rokoch. Ak ju budeš hrať s kamošmi, poriadne sa pri nej nasmeješ. Veľmi zábavná je však aj vtedy, keď sa pripojíš k náhodným ľuďom. Ak budú tvorcovia pravidelne pridávať nový obsah, budeme ju zrejme hrávať dlhé roky. Teda v prípade, že sa vôbec pripojíme na servery.

Takáto hra sa hodnotí veľmi ťažko. Nebyť technických problémov, bolo by to pokojne za 8,5/10. V súčasnosti však platí, že je Helldivers 2 nehrateľné, takže titul nemôžeme s čistým svedomím odporučiť. Radíme teda počkať si na zľavu, respektíve minimálne na situáciu, keď budú servery nepriestrelné.