Táto 60-hodinová hra ma úplne posadila. Like a Dragon: Infinite Wealth je zábavná pecka plná vtipných a akčných scén (Recenzia)

Najnovšia časť Yakuzy v mnohom prekonala svojho predchodcu, no zároveň pokazila to, čo fungovalo. Stále však ide o pecku, ktorú treba vyskúšať.

Yakuza: Like a Dragon bola fantastická JRPG hra, ktorá v našom rebríčku najlepších hier roka 2020 skončila na treťom mieste. Yakuza odvtedy prešla kus cesty a dnes je z nej populárna a veľmi kvalitná séria plná úžasných titulov. Na tom sa nič nezmenilo ani po vydaní najnovšej časti s názvom Like a Dragon: Infinite Wealth.

Dej sa odohráva niekoľko rokov po udalostiach predošlého titulu. Kiryu má rakovinu a umiera a Ichiban sa snaží pomôcť bývalým členom Yakuzy. Tí po rozpustení dvoch najväčších mafiánskych klanov v Japonsku nemajú kde pracovať. Po rokoch sa ich cesty pretnú, keď musia obaja na Havaji nájsť ženu menom Akane, ktorá je zhodou okolností Ichibanovou matkou.

Tentoraz slabší príbeh a postavy

Príbeh Infinite Wealth je spočiatku zaujímavý a núti hráča rozmýšľať, aké zvraty prídu. Nadšenie však časom opadlo. Tvorcovia nás postupne zoznamovali s novými postavami, z ktorých však väčšina nestojí ani za zmienku. Vyčnieva akurát skvelý antihrdina Yamai. Našťastie hlavné hviezdy Kiryu a Ichiban sú stále úžasní a zábavní. Po premyslenom, napínavom a emotívnom príbehu sedmičky je však osmička z tohto hľadiska sklamaním.

Zdroj: Rya Ga Gotoku Studios

Dej sa tvorcom v záverečných kapitolách úplne rozpadol. Záporáci nepredvedú nič zaujímavé a sú nudnými karikatúrami bez štipky zaujímavej osobnosti. Na smiech je obzvlášť Bryce, muž, ktorý ovláda celý Havaj vrátane polície, no nedokáže uniesť babičku a malé dievčatko.

Hráči čakali ďalší silný príbeh a emotívnu rozlúčku s Kiryuom, hlavnou postavou série, ktorú si zamilovali vo viac než desiatich hrách. Nič také sa však nekonalo a hre značne chýbajú emotívne scény či akékoľvek iné napätie v príbehu.

Chýbajú aj takzvané „hype“ scény s viacerými legendárnymi postavami série pokope (najmä v súbojoch) či slávne QTE momenty, v ktorých sa medzi sebou bijú v úžasných choreografiách. Sklamaním sú aj podarené postavy z predošlej časti, ktoré majú málo priestoru, respektíve tentoraz nemajú žiadny osobnostný vývoj.

Zdroj: Rya Ga Gotoku Studios

Prekážalo nám aj klišéovitý a nezmyselné správania Ichibana a Kiryu. Tí donekonečna odpúšťajú protivníkom či priateľom, ktorí ich zradili. Je jedno, že zapríčinili smrť mnohých ľudí a ďalším ublížili. Tvorcovia ich odmietajú potrestať a stavať do pozície, keď by museli čeliť následkom svojich rozhodnutí.

Vedľajšie misie tentoraz neohúrili

Ďalším menším sklamaním sú nečakane vedľajšie misie. Tie sú ozdobou série, keďže dodávajú serióznym príbehom odľahčenejšie a vtipné, často až bizarné postavy a minipríbehy. V Infinite Wealth však takzvané substories slúžia väčšinou ako zoznámenie s rôznymi minihrami a vedľajším obsahom v hre.

Navyše niektoré z týchto vedľajších misií majú až neuveriteľne zbytočné dlhé dialógy, v ktorých postavy nepovedia nič podstatné. Platí to aj pre hlavné misie. Štúdio RGG by potrebovalo prísnejšieho editora, ktorý by scenáristov naučil, ako povedať viac menej slovami, nie naopak.

Zdroj: Rya Ga Gotoku Studios

Najlepšia hrateľnosť a súbojový systém v celej sérii Yakuza

To sú hlavné negatíva inak úžasnej hry, ktorá gameplayom hravo prekonala svojho predchodcu a v ktorej sme zatiaľ strávili viac ako 60 hodín. Stále nás však náramne baví a zrejme ju prejdeme na 100 %, čo bude prvýkrát v tejto sérii.

Vývojári vytvorili famózny cyklus hrateľnosti, ktorý hráča opantá a namotá. Hlavné misie sa striedajú s vedľajšími úlohami, viac ako desiatkou zábavných minihier a dvomi fantastickými módmi. Prvým je ostrov Dondoko, ktorý je ako hra Animal Crossing na štýl série Yakuza/Like a Dragon. Na ostrove si hráč stavia vlastnú hotelovú rezerváciu, prijíma tam hostí, čistí ho od odpadkov a ničí nepriateľské gangy.

Hra má vlastných pokémonov a Animal Crossing

Iba tento mód zaberie pokojne 10 hodín hrania a podobne je na tom Suijimon mód, čo je variácia pokémonov. Namiesto fantasy bytostí však hráč zbiera skutočných ľudí, s ktorými v arénach bojuje proti ďalším trénerom. Oba módy spracovali tvorcovia originálne, s humorom, a hoci s klišéovitým príbehom, ale dostatočnou hrateľnostnou inováciou, takže nie sú stereotypné.

Zdroj: Rya Ga Gotoku Studios

Na každom kroku sa pritom hráč stretáva s prepracovaným súbojovým systémom, ktorý je najkomplexnejší z celej série. Súboje v nich opäť prebiehajú ťahovým štýlom. Hráč ovláda partiu štyroch postáv, z ktorých každá môže mať odlišné postavy na základe toho, akú triedu (Job) im vyberie. Pyromancer bude mať najmä ohnivé útoky, samuraj zase útoky mečom a desperado útoky s lanom a revolverom.

Tvorcovia značne vylepšili systémy z minulej časti, keď v súbojoch nebolo možné pohybovať sa a ani robiť predĺžené kombo útoky s parťákmi. Infinite Wealth ponúka viac možností a taktizovania, ako pristúpiť k súbojom a uľahčiť si ich. Vždy je napríklad dobré na začiatku súboja čo najrýchlejšie vybrať útok so širokým dosahom, aby hráč zasiahol čo najviac protivníkov, než sa rozpŕchnu do všetkých smerov.

Súboje sú zábavné a ani po šesťdesiatich hodinách hrania nezačínali nudiť. Vďaka 15 rôznym triedam si hráč vyskúša všelijaké druhy útokov a bitiek. Na rozdiel od sedmičky tvorcovia v osmičke aktívne nabádajú hráčov, aby tieto triedy striedali. Keď zmení triedu s vysokým levelom za novú, nevypracovanú triedu, príde len o malú časť štatistík.

Zdroj: Rya Ga Gotoku Studios

S novou triedou to však dobehne do niekoľkých desiatok minút a svoju postavu si vylepší ešte viac. Čím viac tried vylepší aspoň na 10. úroveň, tým bude silnejší. V neskorších fázach hry sa to dá urobiť za hodinu pre komplet všetky triedy.

Nádherný nový svet na Havaji

Stačí, keď pritom bude hráč objavovať krásy Havaja. Vývojári do hry vložili tri mestá. Hráči sa môžu dostať do originálneho mesta série Kamurocha, ale aj do Yokohamy z minulého titulu. Najväčšou časťou hry je však celkom nové mesto na Havaji, ktoré je zároveň väčšie než Kamurocho a Yokohama dokopy.

Vývojári ho vyplnili skvelými minihrami, nádherným farebným prostredím a ulicami, na ktorých sa pravidelne niečo deje. Havaj je iný než Kamurocho a Yokohama. Všade počuť angličtinu a kultúra je tam značne odlišnejšia než v Japonsku. Bude zaujímavé sledovať, či sa to tejto lokácie tvorcovia vrátia v ďalších hrách, keďže existuje len vďaka špecifickému príbehu, ktorý naviazali na Havaj.

Zdroj: Rya Ga Gotoku Studios

Je to unikátna, vzrušujúca lokácia, ktorá hráčom otvára dvere do nového sveta. Pri vyhlásení vývojárov o tom, že pôjde o ich najväčšiu hru s najväčším mestom, sme sa trochu báli.

Obavy zo syndrómu hier s otvorenými svetmi, ktoré sú neinšpiratívne v snahe vytvoriť čo najviac repetitívneho obsahu, aby sa nafúkli (zdravíme hry od Ubisoftu), sa však nenaplnili. Infinite Wealth sa tomu vyhlo oblúkom a dostatočne obmieňa väčšinu hrateľnostných aspektov tak, aby nepôsobili stereotypne.

Like a Dragon: Infinite Wealth je najdlhšia, najväčšia a najprepracovanejšia hra v sérii. Vývojári ju však nedokázali dotiahnuť do vydareného konca a oplýva tak aj jedným z najslabších finále v celej sérii. To sprevádzajú slabé nové, ale aj staršie postavy a nudnejší príbeh s menším emočným dosahom, než by sa patrilo.

Zdroj: Rya Ga Gotoku Studios

Zároveň však ide o hrateľnostne najzábavnejšiu hru v sérii. Vývojári umiestnili pútavé herné činnosti do každého kúta mapy. Príbeh okorenili originálnym spracovaním známych módov z iných hier ako Animal Crossing či Pokémon a vytvorili komplexný ťahový súbojový systém, ktorý schováva ten z minulej časti do vrecka.

Titul svojím vizuálom až na renderované cutscény (filmové videá) neočarí, ale o to sa tvorcovia tejto série ani nikdy nesnažili. Zakaždým v prvom rade vytvorili hru, ktorú je ťažké vypnúť, lebo množstvo jej skvele spracovaných častí spôsobuje vysokú návykovosť. Like a Dragon: Infinite Wealth si tak zaslúži osem bodov z desiatich.