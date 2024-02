PlayStation nás posadilo na zadok s trailermi nových hier. Metro 2033 vo virtuálnej realite a graficky božský Death Stranding 2

PlayStation ukázalo 16 skvelých hier, z ktorých väčšina vyjde ešte tento rok.

PlayStation malo po niekoľkých mesiacoch ďalšiu prezentáciu State of Play. Išlo o jednu z ich najsilnejších prezentácií, keďže ukázali nové zábery k 16 očakávaným titulom.

Helldivers 2 – Hviezdna pechota na PlayStation

Podarený trailer na Helldivers 2 pripomenul, že už 8. februára vychádza zábavná akčná sci-fi, ktorú si najviac užijú štyria hráči v kooperácii. Spoločne budú obsadzovať planéty, ničiť na nich robotov a najmä prerastených chrobákov.

Sexualizovaná hrdinka v odetých outfitoch zachraňuje zem v Stella Blade

Ďalšou v poradí bola akčná adventúra Stellar Blade od štúdia Shift Up z Južnej Kórei. Toto post-apokalyptické sci-fi vyjde exkluzívne na PS5 už 26. apríla. Hlavnou postavou je Eve, špeciálna vojačka, ktorej misiou je zničiť nebezpečné orgazmy. Tie takmer vyhubili ľudskú rasu a donútili ju evakuovať na inú planétu. Tvorcovia hru prezentovali pekným vizuálnym spracovaním a zábavnou hrateľnosťou spočívajúcou v rýchlych útokoch.

Žánrovo pôjde o RPG, takže hráči budú prijímať vedľajšie úlohy od zvyšných preživších ľudí. Majú aj možnosť vylepšiť si zbrane a útoky a vybrať nové skilly. Hra vyzerá skvelo, no čelí kritike za sexualizované vyobrazenie ženských postáv a spája sa s ňou aj kontroverzia o bývalej zamestnankyni, ktorá vývojárov obviňuje zo sexizmu.

Nový Sonic

Starších aj mladších hráčov poteší hra Sonic & Shadow Generations. Ide o remake rovnomennej hry z roku 2011. Nová verzia vyzerá z traileru veľmi lákavo. Ponúkne nielen klasické rýchle utekanie, ale aj náročné súboje s bossmi či originálne dizajny levelov, ktoré naplno využívajú Sonicove schopnosti. Remake vyjde koncom roka 2024.

Foamstars – Splatoon s penou

O slovo sa prihlásila aj multiplayerová akcia Foamstars. Tá vyjde na PS4 a PS5 už 6. februára a predplatitelia PS Plus si ju budú môcť stiahnuť zadarmo. Foamstars je podobné titulom Splatoon. Namiesto farby tu hráči zo zbraní strieľajú penu, ktorou vyplnia celé levely a súperov.

Dave the Diver na PlayStation

Jedna z najlepších hier minulého roka, Dave the Diver, vyjde na PS4 a PS5 už v apríli. Hráči v nej počas dňa lovia rôznorodé príšery a ryby v hĺbkach mora a večer spravujú sushi bar. Dave the Diver oplýva návykovou hrateľnosťou, pekným výtvarným štýlom a unikátnymi postavami, ktoré rýchlo prirastú k srdcu.

Silent Hill 2 a nová Silent Hill hra celkom zadarmo

Spoločnosť Konami odhalila hororový titul Silent Hill: The Short Message. Ikonická hororová séria dostane v budúcnosti ďalšie tri hry vrátane remaku Silent Hill 2 (ten vyjde ešte v roku 2024). Hráči sa však môžu navnadiť na skvelú, strašidelnú atmosféru tohto sveta vďaka kratšej hre Short Message. Tá je dostupná na PlayStation Store pre PS5 už teraz a čo je najlepšie, je celkom zadarmo.

Silent Hill 2 sa v traileri hrateľnosťou podobal na remake Resident Evil 4, akurát v béčkovejšom prevedení. Hráčov čaká psychologický horor s dôležitým príbehom a mrazivou atmosférou. Nebude však chýbať ani akcia a zabíjanie príšer s limitovanými zásobami.

Judas od tvorcov BioShocku

Svoju novú hru ukázal Ken Levine, tvorca série BioShock. Volá sa Judas, vyrába ju so svojím novým štúdiom Ghost Story Games. Pôjde o príbehové sci-fi odohrávajúce sa vo vesmíre a hrať ho budeme z pohľadu prvej osoby. Hrateľnosťou sa Judas podobá na BioShock. Hráči budú na dosahovanie svojich cieľov využívať rôzne zbrane, ale aj špeciálne schopnosti, ako elektrické výbuchy.

Metro VR

Séria Metro sa rozrastie o titul Awakening. Vyjde v roku 2024 a najväčším prekvapením je, že pôjde o VR titul. Bude ho teda možné hrať len s VR headsetom, ako napríklad PS VR2, PC VR či Meta Quest. V hre bude aj klasický Metro príbeh (pôjde o prequel odohrávajúci sa v roku 2028), príšery, nebezpečná radiácia a stiesnené priestory ruského metra. Na vývoji nepracujú tvorcovia pôvodnej série Metro (tí zrejme robia na pokračovaní Metro Exodus).

Dragon’s Dogma 2 – Skyrim sa musí pokloniť

Nový trailer dostalo aj očakávané fantasy RPG Dragon’s Dogma 2. Vývojári v ňom odprezentovali unikátny hrateľnostný štýl, ktorí si hráči môžu prispôsobiť podľa svojich potrieb. Nová trieda Warfarer umožní hráčom meniť si všetky zbrane a kúzla z ostatných tried bojovníkov.

Môžu tak nepriateľov v priebehu niekoľkých sekúnd zasypať šípmi, magickými útokmi, údermi obrovskými mečmi a podobne, takže naplno využijú prepracované súbojové systémy hry. Dragon’s Dogma 2 vychádza na PC, PS5 a Xbox Series X/S už 22. marca 2024.

Rise of the Ronin – Ghost of Tsushima mixnutý so Sekiro a Assassin’s Creed

Fanúšikovia Ghost of Tsushima si môžu čakanie na pokračovanie skrátiť ďalšou akčnou, samurajskou hrou. Rise of the Ronin sa odohráva vo feudálnom Japonsku. Hlavná postava disponuje širšími možnosťami pohybu a útokov ako Jin z Ghost of Tsushima. Dokáže vyskakovať na rímsy budov (podobne ako v Sekiro), priťahovať sa k nepriateľom a na výber má z viacerých rôznych druhov zbraní.

V súbojoch sa dajú zvoliť viaceré štýly šermovania (podobne ako v Ghost of Tsushima), keď majú niektoré štýly výhodu nad ostatnými. V hre budú aj nadprirodzené elementy a hráči tak nebudú bojovať len proti ľuďom. Za prepracovanou samurajskou akciou stoja vývojári série Nioh zo štúdia Team NINJA. Rise of the Ronin vyjde 22. marca exkluzívne na PS5.

Remake Until Dawn s novými lokáciami

Remake hororovej, príbehovej adventúry bude mať vylepšený vizuál, ovládanie a nové príbehové lokácie. Originálnemu hororu hráči aj recenzenti vyčítali, že sa hrá trochu krkolomne a technicky nebol úplne dotiahnutý. Remake to napraví.

V horore hráči ovládajú osem postáv, ktorých výlet na chatu v horách sa zmení na boj o život. Naháňajú ich príšery, alebo nejaký psychopat? O tom, kto túto šialenú noc prežije, rozhodnú hráči jednak svojimi rozhodnutiami, jednak tým, ako budú hrať (či sa vyhnú prekážkam atď.). Until Dawn vyjde ešte tento rok exkluzívne na PS5.

Death Stranding 2 ohúril grafikou, ale aj inovatívnym dizajnom

Legendárny herný dizajnér Hideo Kojima naplno odhalil Death Stranding 2 s podnázvom On the Beach. Hra vyjde v priebehu roka 2025 exkluzívne na PS5 a vyzerá famózne. Herná náplň bude podobná, keď hráči ovládnu sama (herec Norman Reedus z The Walking Dead) a v jeho koži sa pokúsia spojiť Ameriku tak, že budú doručovať balíčky v nehostinných podmienkach.

V dvojke budú hráčov ohrozovať nové formy nepriateľov, ale aj prírodné katastrofy, ako záplavy, ktoré môžu zničiť aj cesty a mosty. Takmer 10 minútový trailer ohúri vizuálnym spracovaním, originálnymi nápadmi (malá bábka, démon-mača, rukavice...) a krásnou prírodnou scenériou. V dvojke si zahrali aj Léa Seydoux (James Bond) či Elle Fanning (The Great).

Hideo Kojima na záver oznámil aj prípravu novej, akčnej špionážnej hry. Bude mať prvky filmu a pôjde o akýsi hybridný projekt. Vyjde, pravdepodobne, až na PS6.

Ďalšie odprezentované hry: