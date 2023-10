RECENZIA: Spider-Man 2 na PS5 – najlepšia superhrdinská hra histórie, ktorej však chýbajú ambície

Spider-Man 2 je celkom možno najlepšou hrou od štúdia Insomniac Games za posledných 10 rokov.

Recenzovaná platforma: PS5

Dostupné platformy: PS5

Cena: 70 €

Žáner: Akčná hra

Vývojár: Insomniac Games

Vydavateľ: PlayStation

Dátum vydania: 20. október 2023

Lokalizácia: české titulky a menu

Len málokto nemiluje hry od štúdia Insomniac Games. Je neuveriteľné, s akou kadenciou (od roku 2018 vydali tri menšie a päť veľkých projektov) toto štúdio vydáva vysoko kvalitné hry bez chýb a bugov.

Síce sú všetky kvalitné, no chýba im niečo, čo by ich posunulo na úroveň The Last of Us: Part II či God of War Ragnarok. Niečo ambiciózne, niečo, čo žiadny hráč nečakal. Niečo, na čo bude hráč myslieť aj dva roky po vydaní.

Zdroj: Insomniac Games/propagační materiál

Presne to je tiež jediná zásadná chyba nového Spider-Mana. Ak je však najväčším nedostatkom hry to, že nespôsobí v žánri revolúciu, tvorcovia si môžu vydýchnuť. Priblížili k dokonalosti.

Hlavných hrdinov si každý zamiluje

Hra sa začína 10 mesiacov po udalostiach Spider-Man: Miles Morales. Peter si našiel novú prácu ako učiteľ, no je preňho náročné skĺbiť milostný život s MJ, prácu, mentorovanie Milesa ako nového Spider-Mana a ešte aj byť originálnym Spider-Manom. Zistí to hneď v prvý deň v novej práci, keď musí čeliť jednej zo svojich (doslovne) najväčších hrozieb v roli ochrancu New Yorku.

Následne sa po rokoch objaví Harry Osborn. Povie im pravdu o svojej liečbe a Peterovi ponúkne miesto v jeho novom výskumnom centre. Spoločne sa chystajú zmeniť svet, no všetko sa pokazí.

Zdroj: Insomniac Games

Najprv sa v meste usídli Kraven the Hunter, nemilosrdný lovec ľudí. V meste si rozloží základne a začne zabíjať superzločincov, ktorých v minulosti Spider-Man dostal za mreže. Kraven je veľkou hrozbou, keďže disponuje veľkým majetkom, vlastnou armádou, robotmi a sám je veľmi zdatným protivníkom, ktorý dokáže poraziť aj Spider-Mana.

Spider-Manovi urobí vrásky na čele aj to, ako Doktor Connors (premieňa sa na záporáka Lizarda) a Norman Osborn (budúci Green Goblin) Harryho uzdravili. Spojili ho totiž s vesmírnym symbiontom. V istom bode sa k symbiontovi dostane Peter, získa slávny čierny oblek a poľahky začne ničiť svojich nepriateľov. Symbiont ho však ničí zvnútra a Peter sa začína správať arogantne a bezcitne. Symbionta sa teda s Milesovou pomocou nakoniec zbaví.

Zdroj: Insomniac Games/propagační materiál

Ten sa dostane späť k Harrymu a vznikne Venom. Venoma tvorcovia prezentovali ako veľkého záporáka hry, no objaví sa až v poslednej tretine. Nemá veľa priestoru a žiaľ ani veľa dialógov.

Kraven je tuctový a Venom si zaslúžil viac času

Tvorcovia skúšali spraviť s Venomom niečo odlišné ako v komixoch a tak v hre voči Peterovi necíti nenávisť (kde jeho jeho najčastejším hostiteľom Eddie Brock), ale skôr túžbu byť po jeho boku, a to za každú cenu, keďže vychádza z emócií jeho najlepšieho kamaráta Harryho. Scenáristi však dostatočne tieto emócie a vzťahy medzi postavami po objavení Venoma nepreskúmali.

Na druhej strane je Kraven na scéne až príliš dlho. Je cool, že dokáže Spider-Manom zavariť a v jeho prítomnosti je potrebné báť sa o život hlavných postáv.

Okrem toho je však úplne tuctový bez hĺbky a naprieč príbehom sa nijako nezmení. Jeho jedinou charakterovou črtou je chuť loviť. V hre tak nie je žiadna záporná postava, ktorú by tvorcovia plnohodnotne rozvinuli.

Zdroj: Insomniac Games/propagační materiál

Niektorých hráčov sklame aj to, že obľúbená postava Black Cat z jednotky je v hre len na niekoľko minút a vôbec sa nestretne s Peterom. Je to škoda, pretože spolu majú 10x lepšiu chémiu ako s MJ. Tá je v dvojke o čosi menej zábavná ako naposledy. Problém je v tom, že ich vzťah s Peterom nie je ničím zaujímavý a vášnivý. Akoby spolu boli, pretože si na seba zvykli a je im to súdené, čo je pre herný príbeh veľmi nudné.

Bohužiaľ, vrátili sa aj jej stealth misie, ktoré tvorcovia po kritike z jednotky vylepšili a spravili ich zábavnejšími. Stále však platí, že asi nikto nechce v hre o Spider-Manovi hrať za mladú, bezmocnú ženu s taserom.

Dôležité miesto v príbehu má aj Miles. Role Spider-Mana sa ujal s veľkou vervou a ide mu to skvelo. Zaskakuje za Petera a správa sa ukážkovo. Je skvelé, že tvorcovia medzi ním a Peterom nevytvorili umelý konflikt, ale rozvíjali ich vzťah a hľadali spôsob, ako im umožnia prekonávať problémy spoločne. Sledovať ich oboch spolupracovať a ničiť gangstrov bolo zábavné.

Hra dostatočne žongluje medzi ovládaním oboch Spider-Manov na základe postupu v hlavných misiách, ale je super, že si ich hráči môžu takmer hocikedy striedať.

Zdroj: Insomniac Games/propagační materiál

Miles v hre čelí ťažkým vnútorným problémom, keď sa mu do cesty postaví Martin Li, bývalý záporák Mr. Negative z prvej časti, ktorý zabil jeho otca a spôsobil smrť tety May. Aj keď je jeho osud celkom klišé, v príbehu to veľmi dobre funguje a posúva to charakter Milesa na novú úroveň.

V príbehu sa toho deje naozaj veľa. Väčšina dialógov medzi postavami je zaujímavá a ich vzťahy sa pre nás stali dôležitými. Tvorcom sa podarilo vytvoriť aj emotívne scény, rovnako ako v jednotke. Príbehu tak k dokonalosti chýba už len niečo fakt originálne či neočakávané, čo by hráčov poriadne prekvapilo.

Veľa vedľajších misií, avšak bez endgame obsahu

Spider-Man 2 sa dá prejsť za približne 20 hodín. Získanie platinovej trofeje zaberie asi 30 hodín. Pokračovanie je tak o štipku kratšie ako pôvodná hra a citeľne v ňom chýba takzvaný endgame obsah. Väčšina herných úloh a obsahu sa odomkne počas postupovania príbehom a po jeho skončení sa nič nové neobjaví.

Zdroj: Insomniac Games/propagační materiál

Hráči, ktorí si pred koncom hry splnia všetky vedľajšie úlohy a minihry, tak nebudú mať v meste okrem lietania, hojdania sa na pavučine a niekoľkých náhodných súbojov čo robiť. Stačilo by, aby sa dejová línia a misie s postavou Wraith (policajtka Yuri z jednotky) odohrávali až po skončení príbehu.

Ostáva dúfať, že vývojári robia na rozšíreniach, pretože Spider-Man 2 má nesmierne zábavnú a návykovú hrateľnosť. Bola by škoda, keby ju tvorcovia nepodporili ďalším obsahom.

Vynikajúce vedľajšie misie

Na druhej strane je lepšie mať viac koncentrovaného obsahu s vývojármi sústredenými na výslednú kvalitu než kvantitu. Autori spracovali vedľajšie úlohy a minihry oveľa zaujímavejšie a kvalitnejšie. Vedľajšie príbehy ponúkajú pohľad na každodenný život Spider-Mana, ukazujú čo znamená pre ľudí a prečo je taký dôležitý. Ide o milé príbehy, ktoré dokážu vyčariť úsmev na tvári.

Zdroj: Insomniac Games/propagační materiál

V pokračovaní sú aj lepšie a najmä interaktívnejšie hádanky, ktoré sa občas spoliehajú aj na schopnosti Spider-Mana. Vo vedľajších misiách sú aj úlohy spojené s ďalšími záporákmi zo sveta Spider-Mana. Niektoré vedľajšie misie však mohli byť zakomponované do hlavného príbehu. Sú totiž veľmi dôležité pre vývoj postáv alebo rovno odhaľujú, akí záporáci sa objavia v pokračovaní. Hráči ich však ako vedľajšie misie môžu prehliadnuť, ak nedokončia všetky na 100%.

V hre je celkovo množstvo prekvapení vrátane epického začiatku. Asi nikto nepredpokladal, že na to tvorcovia pôjdu tak zhurta. Skvelo nastavili očakávania na zvyšok hry a pripravili svoj azda najcoolovejší boss fight v sérii Spider-Man (a celkom možno ich najcoolovejší boss fight v rámci celej histórie štúdia).

Spider-Man 2 sa v prvom rade oplatí hrať pre skvelú hrateľnosť, okolo ktorej sa odvíja všetko ostatné. Takzvaný swinging (hojdanie) na pavučinách je ešte rýchlejšie, a to vďaka SSD v konzolách PS5, ktoré dovoľuje rýchlejšie načítavanie dát a obrazu, takže sa Spider-Mani môžu pohybovať väčšou rýchlosťou.

Mapa New Yorku je takmer dvojnásobne väčšia ako v prvej hre. Tvorcovia pridali viaceré pamiatky, budovy či mestské štvrte vrátane Queensu, Coney Islandu či Brooklynu.

Nové triky, hojdanie, animácie a plachtenie

Autori hojdanie okorenili viacerými trikmi a novinkami v spôsoboch pohybu po meste. Pridali možnosť napriahnuť pavučiny a vystreliť sa strmhlav do hocijakého smeru, robiť 360 stupňové otočky na pavučine pre nabratie rýchlosti a pridali wingsuit.

Vďaka nemu dokážu obaja Spider-Mani plachtiť vzduchom od začiatku hry. Výrazne to transformuje pohyb po meste, ktorý je teraz oveľa plynulejší, rýchlejší a zábavnejší. Spider-Man hry majú najzábavnejší pohyb a presun po hernom svete z celého priemyslu.

Nie nadarmo v nich len málokto využíva rýchle cestovanie po mape (fast travel). Napriek tomu je táto funkcia spracovaná asi najlepšie v histórii hier s otvoreným svetom.

Áno, presne takto funguje technicky pôsobivé rýchle cestovanie v hre

Zdroj: iNSOMNIAC gAMES

Vylepšené súboje a nové schopnosti

Podstatnými zmenami prešli aj súboje s nepriateľmi. Tie sú o čosi strategickejšie a komplexnejšie ako doteraz. Spider-Mani dokážu používať nielen svoje rozšírené schopnosti (v hre sa nachádza strom schopností, kde sa dajú postupne odomykať), ale aj rôzne gadgety. Niektoré pritiahnu nepriateľov na miesto, niektoré ich obalia pavučinou a podobne.

Všetky sa dajú využívať dosť takticky a pri správnej kombinácií so schopnosťami a klasickými údermi je možné zničiť celú skupinu nepriateľov (10-20 gangstrov) v priebehu niekoľkých sekúnd, a to aj na najťažšej úrovni.

V hre je oveľa viac zaujímavých schopností pre oboch Spider-Manov, vrátane nových útokov pre Petera, ktoré získal od symbionta. Novinkou je aj odrážanie útokov (parry), ktoré si vyžaduje správne načasovanie, ale nie je to nič, čo by sa nedalo rýchlo naučiť.

Pokračovanie disponuje aj celkom novými útokmi a animáciami, akurát je škoda, že sme ich dokázali odomknúť až na samotnom konci hry a v akcii sme niektoré videli reálne len dvakrát.

Zdroj: Insomniac Games/propagační materiál

Nadpriemerný vizuál a dokonalý technický stav

Dôležitou stránkou hry je aj jej prezentácia, ktorá na prvý pohľad uchváti. Niet pochýb o tom, že z hľadiska všeobecného vizuálu je pokračovanie o krok napred pred jednotkou či Milesom Moralesom, keďže ponúka kvalitnejšie textúry a materiály či väčšiu dohľadnosť sveta. Občas to však vyzeralo, že modely postáv a tváre nie sú až tak prepracované a existuje veľa hier, ktoré ich spracovali lepšie.

Je náročné vytvoriť krásny herný svet, ktorý je v podstate betónovou džungľou. Autori si to uvedomovali, a tak do všetkých troch grafických módov (60, 40 a 30 fps) aplikovali ray tracing, a teda hodnovernejšie odrážanie svetla a odrazov na lesklých povrchoch. Keď sa hráč zastaví so Spideym na sklenenom mrakodrape, vidí v jeho odraze v podstate celé mesto, čo má svoje vizuálne čaro.

Zdroj: Insomniac Games/propagační materiál

Celkovo je grafika nadpriemerná a hoci to úplne stačí, prispieva to k myšlienke, že hrám od Insomniac Games ešte stále čosi chýba, aby sa dostali na úroveň titulov od Naughty Dog, Rockstar Games či Sony Santa Monica.

Na druhej strane poteší, že hra je bez akýchkoľvek chýb a funguje veľmi stabilne. Nezaznamenali sme takmer žiadne prepady snímok (fps). Z technického hľadiska jej niet čo vytknúť. Tvorcovia zapracovali aj na výraznejšom využití vibrácií a adaptívnych spúšťačov na ovládači DualSense.

Spider-Man 2 je približne rovnako rozsiahla hra ako prvá časť. Má však menej ikonických záporákov a tých, s ktorými pracuje, tvorcovia nespracovali dostatočne hlboko. Vynahrádzajú to úžasní hrdinovia v podobe dvojice Spider-Manov.

Vývojári vypočuli kritiku oboch predošlých hier a vylepšili azda každý herný segment, čo je najviac cítiť pri skvelých vedľajších úlohách. Hráči sa na celé hodiny zabavia s fantasticky upgradovanými systémami swingovania, plachtenia a súbojov.

Zdroj: Insomniac Games/propagační materiál

Najlepší Spider-Man doteraz, ale...

Spider-Man 2 je klasickým príkladom väčšieho, lepšieho a prepracovanejšieho pokračovania, ktoré buduje na skvelých základoch predchádzajúcich diel. Chýba mu však ambícia stať sa niečím väčším. Nie každá hra však musí byť niečím iným, ako zábavným, skvelo navrhnutým titulom.

Tento má aj nedostatky, ako napríklad slabšie spracovanie či využitie hlavných záporákov , alebo nedostatok obsahu po dokončení príbehu. Zamrzí aj absentujúci prvok niečoho revolučného, čo by presiahlo očakávania hráčov.

Spider-Man 2 si tak zaslúži 8,5/10 s tým, že ak to pre niekoho bude prvá hra so Spider-Manom, zrejme neklesne pod 9/10. Pre ostatných je to však už tretíkrát, takže je prirodzené, že už to stráca ten wow efekt.

PS: New Game Plus dorazí v patchi niekedy do konca roka.