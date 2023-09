Nové hry v októbri: PS5, Xbox, Nintendo a PC nám urobia predčasné Vianoce s peckami, aké ešte nikto nevidel

Október bude najšialenejší mesiac pre herných fanúšikov. Vyjdú desiatky zaujímavých a očakávaných titulov, na ktoré nikto nemá čas a už dupľom nie peniaze.

To, že október bude z hľadiska videohernej zábavy absolútny masaker, už vieme dlho. Desiatky spoločností sa rozhodli vydať svoje očakávané tituly. Hráči tak budú musieť buď ignorovať hry, ktoré chcú hrať, počkať si na zľavy, respektíve minúť na hry oveľa viac ako očakávali. Aké najočakávanejšie hry teda vyjdú v októbri 2023?

Hellboy Web of Wyrd (PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, PC) – 4. október

S návrhom novej hry o Hellboyovi pomáhal aj tvorca postavy Mike Mignola. Pôjde o akčnú adventúru v grafike, ktorá má odkazovať na kreslený štýl komiksov, v ktorých Hellboy vznikol. Hrateľnosť vyzerá ako klasická bitkárska, akčná hra, v ktorej bude Hellboy bojovať s démonmi, robiť kombo útoky a podobne. Hlavnú postavu nahovoril už zosnulý Lance Reddick (John Wick).

Assassin's Creed Mirage (PS 5, Xbox Series X/S, PS 4, PC) – 5. október

Po dlhom čase vyjde nový Assassin’s Creed so zameraním na kratší príbeh a menší otvorený svet. Jeho prejdenie zaberie 20-30 hodín a nie 100, ako pri posledných tituloch. Hlavnou postavou bude assassín Basim, ktorý bude zabíjať templárov a iných zlých ľudí v Bagdade 9. storočia.

Wargroove 2 (Switch, PC) – 5. október

Wargroove bola podarená taktická hra v štýle legendárnej série Advance Wars. Hráči v nej postupujú na mape z pohľadu zhora. Disponujú viacerými bojovými jednotkami, z ktorých každá má unikátne vlastnosti a bojové schopnosti. Dvojka je podľa prvých recenzií klasickým pokračovaním, kde je všetko podobné ako pri jednotke, akurát ešte vylepšené. Podobne ako jednotka, aj dvojka bude veľmi návyková.

NHL 24 (PS 5, Xbox Series X/S, PS 4, Xbox One) – 6. október

Fanúšikovia športových hier ešte stále hrajú EA Sports FC (nová FIFA), no veľmi obľúbený je aj hokej. Hráči by s novým ročníkom nemali očakávať žiadne revolučné hrateľnostné novinky. Bude to klasická NHL s novými súpiskami a menšími vylepšeniami.

Detective Pikachu Returns (Switch) – 6. október

Pikachu s čiapkou detektíva je späť. V novej hre bude riešiť ďalšie mysteriózne krimi prípady. Tvorcovia v týchto hrách dávajú väčší dôraz na postavy, dialógy, odhalenie pravdy a hľadanie stôp. Veľa klasických súbojov tu nebude.



Forza Motorsport (PC, Xbox Series X/S) – 10. október

Vývojári zo štúdia Turn 10 pracovali na reštarte motoristickej série Forza Motorsport šesť rokov. Prekopali umelú inteligenciu jazdcov, vylepšili jazdný model, obnovili grafické spracovanie a pridali do hry množstvo áut.

Pri vydaní ich bude cez 500 a autori budú neustále pridávať nielen nové automobily, ale aj trate a ďalšie druhy pretekov. V hre bude kariéry mód, obsiahly multiplayer a ďalšie režimy. Bohužiaľ, ten pre hranie vo dvojici na jednej obrazovke chýba (v hre nie je žiadny local coop splitscreen).

Lords of the Fallen (PS 5, Xbox Series X/S, PC) – 13. október

Po skvelom Lies of Pi vyjde v októbri ďalšia „soulslike“ výzva. Reštart série Lords of the Fallen vsadil na temnú atmosféru, súboje so špeciálnymi schopnosťami či cestovanie medzi dvomi dimenziami fantasy sveta, pričom v každej budú iné výzvy a nepriatelia. Hráči sa môžu pripraviť na nekompromisné súboje s bossmi a nutnosť učiť sa útoky nepriateľov naspamäť.



Sonic Superstars (PS 5, Xbox Series X/S, PS 4, Xbox One, Switch, PC) – 17. október

Po úspechu s 3D hrou Sonic Frontiers poteší spoločnosť SEGA aj fanúšikov 2D štýlu. Sonic Superstars ponúkne možnosť hrať až za štyri obľúbené postavy zo sveta Sonica. Celú hru môžu prejsť kamaráti v kooperácii až štyroch hráčov naraz. Bude to chaotické, ale poriadne zábavné. Hrateľnosť sa nijako rázne nezmení a opäť to bude o rýchlych pohyboch po detailne konštruovaných leveloch s množstvom tajných chodieb a nepriateľov.

Spider-Man 2 (PS5) – 20. október

Spider-Man bude zrejme najväčšia októbrová hra. V dvojke bude možné hrať za obidvoch Spider-Manov (ako Milesa, tak Petera) a prepínať medzi nimi kedykoľvek počas hrania (ako v GTA V). Ďalším veľkým lákadlom sú záporáci ako Lizard, Kraven the Hunter a najmä Venom.

Peter navyše dostane takzvaný symbiote suit, a teda oblek spojený so symbiontom, z ktorého neskôr vznikne Venom. Vráti sa aj Mr. Negative z jednotky, Mary Jane či nepočujúca Hailey zo Spider-Man: Miles Morales ako jeho potenciálna partnerka.

V pokračovaní bude viacero hrateľnostných noviniek, ako napríklad plachtenie vzduchom, lietanie vo vzduchových víroch, zrýchlené hojdanie na pavučine a množstvo ďalších zábavných mechaník, ktoré vylepšia hrateľnosť.



Super Mario Bros. Wonder (Switch) – 20. október

Rovnako ako Sonic, aj Super Mario dostane 2D hru. V nej sa Mario bude môcť na chvíľu premeniť aj na slona a ďalšie zvieratá s unikátnymi schopnosťami a pohybmi. Super Mario Wonder v traileri ukazuje veľký potenciál. Skákanie po hlavách nepriateľov, odhaľovanie tajných miestností, nové schopnosti a dizajn levelov vyzerajú originálne a zábavne.



Ghostrunner 2 (PS 5, Xbox Series X/S, PC) – 26. október

Fanúšikovia frenetických, chaotických a adrenalínových hier si zamilovali prvého Ghostrunnera. Ten sa odohrával v cyberpunkovo štrukturovaných leveloch. Hlavná postava v nej bojovala proti skorumpovanej vláde svojím mečom a inými zbraňami.

Kľúčový bol pohyb, keďže na hráča takmer neustále útočili nepriatelia. Odrážanie nábojov, spomaľovanie času či odrážanie sa od stien sú len niektoré z možností, ktoré hra ponúka. Pokračovanie bude vo všetkom väčšie, lepšie a prepracovanejšie.

Dave The Diver (Switch) – 26. október

Táto hra ovládla životy streamerov a PC hráčov. Hlavnou postavou je šéf reštaurácie zameranej na morské plody. Nemá ich však veľa, a tak sa každý deň potápa a loví nové ryby a živočíchy, aby po večeroch mohol variť pre náročných zákazníkov. Dave the Diver disponuje RPG prvkami, sympatickým vizuálnym spracovaním a návykovou hrateľnosťou.



Alan Wake II (PS 5, Xbox Series X/S, PC) – 27. október

V dvojke bude možné ovládať ako Alana Wakea, tak agentku FBI menom Saga Anderson. Hráči budú môcť medzi týmito dvoma postavami prepínať a sledovať príbeh z dvoch rôznych perspektív. Pokojne však celú hru môžu prejsť v koži len jedného z nich. Príbeh jedného však má vplyv na udalosti v živote toho druhého.

Zatiaľ čo v koži Sagy budú hráči odhaľovať tajomstvá mysteriózneho mesta a bojovať s mystickými nepriateľmi, v koži Alana budú čeliť nočným morám a psychickým problémom postavy. Niektorí nepriatelia budú nesmrteľní, kým im hráči nevypnú bariéru pomocou silného svetla (napríklad baterky).

Dôležitou časťou súbojov bude aj uhýbanie útokom (ako v hre The Last of Us: Part II) a zbieranie surovín a nábojov. Pôjde tak o akčný survival psycho horor s detektívnymi prvkami v krásnej grafike s temnou atmosférou.

Jusant (PS 5, Xbox Series X/S, PC) – 31. október

Tvorcovia Life is Strange či chystaného Banishers: Ghosts of New Eden vydajú milé, farebnú hru o lození na skalách. Jusant je niekoľkohodinová adventúra. Cieľom je dostať sa v nej na vrchol hory, zdolať hádanky, prekážky a oddýchnuť si v peknej prírode.

Tam však herný kalendár zďaleka nekončí. Okrem týchto peciek vychádza napríklad aj Cities: Skylines II, Total War: Pharaoh, Hot Wheels Unleashed 2, EA Sports UFC 5, kolekcia hier Metal Gear Solid, World of Horror a množstvo podarených portov, remasterov, VR hier a prepracovaných indie titulov s veľkým potenciálom.