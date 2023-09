Baldur’s Gate 3 je hra, na ktorú som čakal celý život. Prestal som spať, len aby som mohol hrať ďalej

Baldur’s Gate vytvárali šesť rokov. Výsledkom je bravúrne RPG a nová klasika, na ktorú budú spomínať aj naše deti.

Baldur’s Gate 3 je najlepšie hodnotená hra tohto roka, ktorá prekonala dokonca aj The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a poľahky aj také tituly, ako Starfield, Resident Evil 4 či Diablo 4. Je to ultimátne RPG pre majiteľov PC a PS5 (verzia pre Xbox dorazí neskôr) a hra, na ktorú budeme spomínať ako na veľkú klasiku.

Vytvorili ju v štúdiu Larian počas šiestich rokov, tri roky bola v Early Access prístupe. Hráči v ňom mohli skúsiť celú prvú časť a dávať tvorcom feedback na zlepšenie. Larian Studios vytvorili svoju predošlú hru, Divinity: Original Sin 2, so 130 vývojármi. Pre Baldur’s Gate potrebovali až 400 vývojárov a výsledok je vidieť.

Je to obrovská hra rozdelená do troch aktov, z ktorých každý ponúka unikátny herný a príbehový zážitok v desiatkach druhov prostredí. Hráči tu preskúmajú hrady, lesy, bažiny, veľké mesto, údolie smrti a tieňov, podzemné bane a množstvo ďalších krásnych miest.

Zdroj: Larian Studios

Hru odštartujú paraziti v mozgu

Na začiatku si hráč vytvorí vzhľad svojej postavy a sleduje, ako mu takzvaní Mind Flayeri dávajú do mozgu akýchsi parazitov. Tým získa nadprirodzené schopnosti, ale zároveň slúžia na to, aby postavu premenili na ďalších Mind Flayerov. Loď, na ktorej sa plaví potom stroskotá a spolu s ostatnými preživšími sa vydajú na misiu odstrániť ploštice z hlavy.

V hre je až 10 možných spoločníkov, pričom naraz môžu byť v partii až 4 postavy. Hru je možné prejsť osamote, alebo spolu s ďalšími tromi hráčmi. Hra podporuje aj lokálnu hru pre 2 hráčov na rozdelenej obrazovke, čo sa už v súčasnosti často nevída a za čo si Larian Studios zaslúžia veľkú pochvalu.

Zdroj: Larian Studios

Skúmanie prostredia a pohyb v hre je v reálnom čase, no súboje s nepriateľmi fungujú formou ťahovej taktiky. Na obrazovke sa tak striedajú hrdinovia s nepriateľmi a vzájomne na seba útočia. Je to klasický systém ťahových súbojov, akurát obohatený o desiatky zaujímavých funkcií a hrateľnostných možností.

Celá hra funguje na princípe stolovej hry Dungeons and Dragons. O každom útoku, úspechu dialógovej voľby či o tom, či si hráč v chodbe všimne tajný poklad rozhoduje hod kockami. Väčšinou sa deje na pozadí, no niektoré dialógové voľby či pri odomykaní zámok sa skutočne kocky na obrazovke objavia.

Hráč si svojimi vlastnosťami, výberom rasy (elf, človek, trolla) a triedy (druid, čarodejník, paladin) dokáže zvýšiť pravdepodobnosť toho, že mu pri hode kockami padne dostatočné množstvo bodov. Väčšinou sa hádže 20-hrannou kockou s 20 číslami. Prehovorenie postavy, aby na hráča nezaútočila, si napríklad vyžaduje číslo 15 a vyššie.

Hráč však hodí len 10. Ak však má potrebné vlastnosti, môže si pridať aj 8-bodový bonus, takže sa mu hod kockou podarí a uspeje. Tieto výhody sa dajú čerpať aj z vlastností ostatných spoločníkov v partii. Na každú činnosť a typ dialógu (presviedčanie, vyhrážky, podvod) sa však hodí iná postava, keďže má každá iné vlastnosti.

Zdroj: Larian Studios

Súboje sú zábavné a ponúkajú viacero spôsobov, ako sa vysporiadať s nepriateľmi. Samozrejme, hráč ich môže zneškodniť klasickými útokmi, či už ide o meče, luky, sekery a podobne, ale aj magickými útokmi. V súbojoch sa dá využívať okolité prostredie, ako napríklad padajúce lustre či okraje vyvýšených povrchov.

Povedzme, že si lukostrelec nepriateľa zvolí vyvýšené miesto, aby si zvýšil šance na zasiahnutie svojich cieľov. Hráč ho však odtiaľ môže strčiť do rokliny a zabiť ho jedným ťahom, aj keď má toľko zdravia, že by si vyžadoval opakované útoky celej partie spoločníkov.

Hráči prišli aj na celkom kreatívne spôsoby, ako sa vysporiadať s nepriateľmi. Napríklad premeniť sa na mýtického Owlbeara, niekoľkonásobne sa zväčšiť a z veľkej výšky skočiť na bossa, ktorého tak zabili jednou ranou. Takéto veci najlepšie vystihujú takmer nekonečné a kreatívne možnosti, s akými môžu hráči ku hre pristúpiť.

OWLBEAR FROM THE TOP ROPE 800 DMG!



Some asked so....



Crushing Flight = no fall dmg

Stack boxes, climb, shapeshift, enlarge (jump spell if needed)



5005kg from 31.6m = 821 bludg dmg



Just knowing weight/height fall dmg exists has creative implications, have fun with that😈 pic.twitter.com/ZGFaZKVQ8j — Ellohime (@EllohimeTwitch) August 10, 2023

Ak je nejaký súboj príliš ťažký, kedykoľvek sa dá znížiť obtiažnosť. Na hre je úžasné, že s niektorými nepriateľmi hrdina nemusí vôbec bojovať. Vývojári umožnili hráčom robiť veľké a malé rozhodnutia, z ktorých každé do istej miery ovplyvní postavenie hrdinu v spoločnosti a vo svete.

Baldur’s Gate 3 teda ponúka vysokú znovuhrateľnosť, keďže je v podstate nemožné vidieť všetky dejové línie, postavy a prejsť všetky misie na jedenkrát. Je len na hráčovi, či zvolí cestu dobrosrdečného záchrancu nevinných, alebo sa pridá k otrokárom a banditom.

Zdroj: Larian Studios

Každý z dostupných spoločníkov má inú osobnosť, takže si niektorých hráč môže svojimi rozhodnutiami pohnevať. V hre ich je však dostatok na to, aby s niektorými nezáväzne spával, jedného či dvoch zabil, keď sa pokúsia o prevzatie moci a ďalší mu budú kryť chrbát.

Zdroj: Larian Studios

Je veľmi dôležité, aby hráč dával pozor, aké možnosti v dialógoch zvolí, ako reaguje na činy ostatných postáv a ako sa rozhodne postupovať v plnení úloh. Dizajnéri a scenáristi tejto hry vynaložili všetko úsilie na to, aby vytvorili jedinečný zážitok.

Jeho čaro tkvie aj v tom, že tvorcovia neťahajú hráčov za ruku a občas ho hodia do tmy, aby si odtiaľ našiel cestu sám.

Vždy je dobré zamyslieť sa nad tým, čo hovoria ostatné postavy a či náhodou neklamú. Môže sa totiž stať, že unáhleným rozhodnutím pripraví o život aj potenciálnych spoločníkov.

Zdroj: Larian Studios

Inokedy ho zase zradí niekto, koho scenáristi vykreslili ako dôveryhodnú osobu. Hra sa vyhýba klišé, vytvára unikátne príbehové a dialógové situácie a dokonalo spája plnenie misií s výstavbou fantasy sveta plného jedinečných postáv a bytostí.

Do tohto rozľahlého fantasy sveta ukryli množstvo tajomstiev, tajných chodieb, hradov, podzemných oblastí či chatu so strigou, ktorá si z miestnej dievčiny urobila slúžku.

Hra autenticky pristupuje ku vzťahom medzi postavami, môže sa dokonca stať, že zadávateľ úlohy odmietne pomoc od hráča, lebo sa mu bude zdať málo dôveryhodný. Dizajnéri a scenáristi tu vybiehajú zo zaužívaných koľají tvorby úloh. Postarali sa o to, aby hráči nehrali Baldur’s Gate 3 ako 99% novodobých RPG titulov, ktoré sú jednotvárne a celkom prosté.

Zdroj: Larian Studios

Postavy v tejto hre reagujú a správajú sa reálnejšie než vo väčšine iných RPG. Nie sú zďaleka také naivné, je ťažšie získať si ich dôveru.

Kompletné prejdenie Baldur’s Gate 3 zaberie viac ako 100 hodín. Na hre sa nájdu aj chybičky krásy, ako napríklad nie úplne prehľadný inventár, technické nedostatky či zo začiatku ťažšie prístupné mechanizmy, ktoré tvorcovia nevysvetlili dostatočne, no tie sa dajú popri úžasnej hrateľnosti bez problémov prehliadnuť.

Zdroj: Larian Studios

Baldur’s Gate 3 je zábavná, prepracovaná a unikátna hra. Po prejdení Act I by sme jej dali 9,5/10, no už teraz vieme, že to bude jedna z najobľúbenejších hier v našich životoch.

Ponúka prepracovaný príbeh s úžasnými, komplexnými postavami, nádherné vizuálne spracovanie čarovného fantasy sveta a desiatky zaujímavých úloh. Vývojári dali hráčom možnosť hrať ju viacerými spôsobmi, keď im dali do rúk rôznorodé nástroje na to, ako pokračovať v príbehu a akým spôsobom zneškodniť či prehovoriť nepriateľa.

Prepracovaný dizajn súbojov, objavovania sveta a vytvárania si vzťahov v spojení s kreatívnymi možnosťami prekonávania prekážok robí z Baldur’s Gate 3 najsilnejšieho kandidáta na hru roka. Je úplne jedno, ak niekto nezvykne hrávať ťahové RPG. Pri hraní tohto titulu si to zamiluje, aj keď to doteraz nemal rád.