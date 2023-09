V októbri vychádza až príliš veľa dobrých hier. Je to najšialenejší herný mesiac v histórii

V októbri vyjdú desiatky očakávaných hier, no hráči môžu byť pokojne frustrovaní, pretože ich nebudú mať kedy hrať.

V októbri vyjde až príliš veľa hier. Pre hráčov to bude absolútne šialený mesiac. Vydavatelia sa rozhodli, že hráčov zavalia neuveriteľným návalom očakávaných titulov, takže hráči nebudú mať šancu ich ani stíhať kupovať, nie to ešte hrať.

Toto je zoznam len tých najväčších a najočakávanejších hier, ktoré v októbri vychádzajú (budeme tu ignorovať kritikmi ospevované indie tituly, aby ten zoznam nebol nekonečný):

Hellboy Web of Wyrd – 4. október

Detective Pikachu Returns – 6. október

Forza Motorsport – 10. október

Assassin’s Creed Mirage – 12. október

Lords of the Fallen – 13. október

Sonic Superstars - 17. október

Spider-Man 2 – 20. október

Super Mario Bros. Wonder – 20. október

Cities Skylines II – 24. október

Ghostrunner 2 – 26. október

Alan Wake II – 27. október

Jusant – 30. október

Vôbec pritom nerátame hry z konca septembra a začiatku novembra: Cyberpunk: Phantom Liberty, FIFA EA Sports FC 24, DLC pre Resident Evil 4 a Sonic Frontiers, Call of Duty či Yakuza (Like a Dragon) Gaiden. Takýto nával veľkolepých a očakávaných hier tu ešte nebol.

Mať toľko možností je na jednej strane úžasné, no na druhej strane si zrejme žiadny normálny hráč nemôže kúpiť ani len polovicu z hier, ktoré ho v októbri zaujímajú.