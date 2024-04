Vstane Xbox v máji z mŕtvych? Vyjde im exkluzivita, ktorá môže prekonať aj God of War a The Last of Us. Aké hry ešte vyjdú?

Toto sú najočakávanejšie hry, ktoré v máji vyjdú na PC, Nintendo Switch, PS4/5 a Xbox Series X/S.

Zatiaľ čo máj bude v kinách úplne magický a plný blockbusterov, herný máj bude o čosi chudobnejší. Do popredia sa nedostanú obrovské AAA hry za stovky miliónov, ale nezávislé tituly od menších tvorcov s vysokými ambíciami a vysokou kreativitou.

Hráčov zároveň poteší, že tieto hry nebudú stať veľa a ponúknu desiatky hodín kvalitnej zábavy. Minimálne jedna obrovská hra však vyjde. Je možné, že sa stane najlepšie hodnotenou hrou od Xboxu v tejto generácii. Ktorá to bude? Dozvieš sa v článku.

Endless Ocean Luminous (Nintendo Switch) – 2. máj

Hráči tu budú môcť prebádať hlboký oceán so všetkými jeho krásami aj hrozbami. Je to v prvom rade oddychová hra, kde hráči stretnú rôzne druhy rýb, predátorov či veľrýb. K dispozícii budú aj ruiny na preskúmanie, a to všetko bude možné buď osamote, alebo v kooperácii s 29 ďalšími hráčmi online.

Animal Well (PlayStation 5, Switch, PC) – 9. máj

V titule zameranom na prieskum prostredia sa hráči chopia roly akejsi hmoty, ktorá sa musí vyhýbať hladným živočíchom a nástrahám okolia. Hráč musí prekonať jednak logické prekážky, jednak útoky zvierat. Žánrovo pôjde o metroidvania titul.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut pre PC – 16. máj

Ešte než tvorcovia oznámia dlhoočakávané pokračovanie, môžu sa z príbehu samuraja Jina radovať aj PC hráči. PC verzia obsiahne kompletný obsah z pôvodnej hry aj jej príbehovej expanzie, ako i multiplayerový mód Legends. Hráči sa v hre postavia v koži samuraja mongolským útokom, ktoré zdecimovali Japonsko. Ghost of Tsushima ponúka nádherný výtvarný štýl a rozľahlý otvorený svet plný farieb.