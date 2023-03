Last Of Us podľa Sajfu realisticky opisuje pandemickú katastrofu a Zitron nedá dopustiť na Dead Space. Čo hrajú známi Slováci?

Spýtali sme sa známych Slovákov, aké hry momentálne hrajú.

Aj známi ľudia sú len ľudia a potrebujú sa nejako odreagovať. Výnimkou nie je ani hranie videohier – predsa len, čo môže byť väčší relax ako sadnúť si za konzolu a nechať sa pohltiť príbehom či vybiť si hnev na virtuálnych monštrách?

O mnohých tvárach šoubiznisu je pritom známe, že sa radia medzi gamerov. Zisťovali sme preto, aké sú ich obľúbené hry. Sajfa nám napríklad prezradil, že hoci moderuje šou, ktorej hlavným prvkom sú hry, za celý život dohral do konca iba jednu jedinú. Zitron nám zase predstavil svoje obľúbené „hororovky“ a MMA fighter Martin Buday vyzradil, čo mastí medzi tréningmi.

Sajfa: Do konca som dohral iba jednu jedinú hru

Napriek tomu, že si každý k Sajfovi priradí šou LVL Lama, ktorá má už trinásť sérií, jej moderátor nie je hráč „na plný úväzok“. Hoci na gauči v štúdiu pri spovedaní svojich hostí drží v ruke gamepad pravidelne, doma na gauči to tak nie je.

Ako moderátor pre Refresher prezradil, k hraniu sa dostane len výnimočne – keď má na to priestor a čas. „Mám rozohrané posledné pokračovanie The Last Of Us a taktiež som sa veľmi tešil na nový God of War. Hoci ho mám doma, videl som z neho zatiaľ asi len štyri minúty,“ priblížil Sajfa.