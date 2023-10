Najnepresnejšie historické filmy: Príbehy Gladiátora, 300 či Braveheart sú občas totálne frašky

Toto sú historické filmy, ktoré sa na skutočnú históriu vykašľali najviac, len aby zdramatizovali dej.

Historické či biografické filmy tvorcovia častokrát spracujú veľmi kvalitne. Nie vždy sa však ich kvalita rovná ich autenticite a historickej presnosti. Práve naopak, veľké množstvo filmárov a tvorcov si vymýšľa postavy, udalosti a vynálezy, aby viac zdramatizovali dej. Ktoré historické filmy sú teda najnepresnejšie?

1. Braveheart (réžia: Mel Gibson, 1995)

Statočné srdce je najlepší Gibsonov režijný počin, zároveň je to však jeden z najnepresnejších historických filmov. Škóti si v skutočnosti nemaľovali tváre a nenosili ani slávne kilty. Samotný William Wallace je vo filme farmár, no v skutočnosti sa narodil do šľachtickej rodiny a bol to vzdelaný muž. Zdramatizované sú vo filme aj jeho smrť a zajatie. Mel Gibson a spol. výrazne zmenili aj záver snímky.

V nej sa Robert I. (Robert the Bruce) spontánne postavil anglickej armáde s ďalšími Škótmi na počesť Williama Wallacea. V skutočnosti však v tom čase Robert bojoval s Anglickom už osem rokov. Tvorcovia si oproti realite upravili aj koniec filmu a poprehadzovali roky. Inými slovami, je to skôr veľkolepý vojnový film a dráma inšpirovaná skutočnými udalosťami. Históriu Škótska by sa z tohto filmu nemal učiť nikto.

P. S. Brave Heart bola prezývka Roberta the Bruce, nie Williama Wallacea.

Zdroj: Paramount Pictures

2. Gladiator (réžia: Ridley Scott, 2000)

Samotná postava Maxima Decima Meridia je zmesou viacerých historických osobností rímskej histórie, ako napríklad Narcissus, Tiberius Claudius Pompeianus či Taruttienus Paternus. Film značne upravil aj vyobrazenie senátu ako vládnej moci v rímskom impériu. V skutočnosti nebol taký prodemokratický a nemal ani takú veľkú moc.

Commodus nezabil svojho otca, cisára Marca Aurélia. Ten podľa historikov zomrel počas vojnového ťaženia proti germánskym kmeňom. Tvorcovia si vymysleli aj to, že Marcus Aurélius chcel vrátiť Rím do republikánskeho zriadenia. K tomuto historici nemajú žiadne dôkazy.

Samotný záporák filmu Commodus nezomrel v aréne. Najprv sa ho jeho milenka Marcia snažila otráviť. Keď to prežil, usmrtil ho jej komplic počas kúpania.