RECENZIA: Blue Beetle – lepšie ako Black Adam, Shazam 2 aj Flash

Blue Beetle dorazil do kín a my ti povieme, prečo by si mal byť pri tom.

Po tom, ako Warner Bros. zrušilo už takmer dokončený film Batgirl, fanúšikovia DC sa obávali, aký bude osud snímky Blue Beetle. Našťastie film režiséra Ángela Miguela Sata prežil zmenu režimu v štúdiu a dostal sa do kín. My sme si ho náramne užili a dúfame, že kasovo dopadne lepšie ako The Flash či Shazam 2. Tvorcovia ho skonštruovali v rámci generických pravidiel komiksovej tvorby súčasnosti. Avšak na každé jedno klišé vo filme pripadá výraznejší a jedinečný prvok, ktorý v rámci komiksového žánru pôsobí sviežo. Odporúčané Odmerali sme, koľko kalórií spáliš hraním hier. Dá sa pohybom doma pred telkou nahradiť posilka? Sčasti za to ďakujeme už samotnej podstate filmu, ktorá sa točí okolo latino identity a postavenia latino obyvateľstva v Amerike. Príbeh sa odohráva vo fiktívnom meste Palmera City, ktoré dýcha vlastným životom a prezentuje sa unikátnou atmosférou. Zdroj: Warner Bros. Hlavnou postavou snímky je Jaime Reyes, čerstvý absolvent vysokej školy, ktorý sa vracia domov. Hneď však zisťuje, že jeho otec prekonal infarkt a rodina je v dlhoch, z ktorých sa asi nevyhrabe. Jaime sa v honbe za novou prácou zoznámi s Jenny, bohatou dcérou šéfa konglomerátu Kord. Kord utláča okrem iných aj latino obyvateľov Palmera City. Jaime však zisťuje, že krásna Jenny nejde v šľapajach kontroverznej firmy. Potom ako sa spoznajú, prisľúbi mu prácu. Namiesto toho mu však do rúk strčí mimozemskú technológiu – modrého skarabea – a poprosí ho, aby ho skryl. Jaime však skarabea chytí do rúk a ten si ho vyberie ako hostiteľa, vďaka čomu sa stáva superhrdinom. Jaime sa v tejto role chvíľu hľadá a nebyť jeho rodiny, nikdy by sa asi nenašiel. Rodina pre Jaimeho, jeho hodnoty a budovanie jeho (nielen) hrdinského charakteru znamená všetko. Film kladie veľký dôraz na význam lásky a zdravých vzťahov v mexickej rodine. Sčasti funguje ako autentická a zároveň vtipná latino reprezentácia v Hollywoode. Zdroj: Warner Bros. Prostredie mexickej komunity, štýl komunikácie jej príslušníkov, nekonečné súboje s vládou USA či jej znevýhodnené postavenie v spoločnosti tvorcovia vyobrazili citlivo, jasne a stručne. Divák tak rýchlo začína s postavami súcitiť, no nielen pre ich utrpenie. Režisér Ángel Manuel Sato vytvoril sympatické postavy. Väčšina z nich má v deji dôležité miesto a úlohu, najmä konšpirátor ujo Ruby, ktorý je komediálnym highlightom filmu. Jaimeho matka by však vo filme vôbec nemusela byť a nepodarili sa ani záporáci. Tým hlavným je Jennina teta Victoria Kord, ktorá zosobňuje najgenerickejší typ záporáka – nenažranú, neempatickú, rasistickú riaditeľku spoločnosti, ktorá utláča ľudí s cieľom vytvoriť čo najväčší zisk. Nemá absolútne žiadne charakteristické črty ani dôvod byť záporáčkou. Na plátne sa však veľmi neohriala, takže to až tak nevadí. Podobne je na tom aj jej poskok Carapaxa, ktorý aspoň dostal akési príbehové pozadie. O trochu komplexnejšiu charakterizáciu si zaslúžil aj samotný hrdina Jaime. Toho okrem jeho lásky k rodine príliš veľa vecí nedefinuje. Našťastie jeho herecký predstaviteľ Xolo Maridueña (Cobra Kai) dokázal zamaskovať povrchnosť postavy svojou charizmou a pôvabom. Zdroj: Warner Bros. Tvorcovia v traileroch neukázali zďaleka všetko, a tak diváka vo filme prekvapí viacero akčných či vtipných scén. Na naše prekvapenie vo filme funguje aj emotívna stránka. Tvorcovia si zaslúžia pochvalu, že sa konečne nebáli v komiksovom filme zabiť dôležitejšiu postavu, keď to deju a emočnej stránke snímky výrazne pomôže. Podarila sa aj akcia. Jaime sa vďaka svojim schopnostiam stáva napoly Iron Manom a napoly Green Lanternom (v samotnom filme sú vtipné odkazy na DC, Marvel, Dragon Ball, Final Fantasy či Mortal Kombat). Má viaceré zaujímavé schopnosti, ktoré tvorcovia počítačových efektov pretavili do vizuálne pútavých scén. Blue Beetle nemá za úlohu zachrániť svet, a tak si tvorcovia mohli odpustiť obrovské osudové súboje s množstvom škaredého CGI. Pri záverečnom súboji toho CGI cítiť trochu viac, ale nepôsobí to vôbec rušivo. Trochu však môže prekážať to, že tvorcovia vôbec nevysvetlili, čo ten skarabeus vlastne je. Keď sa spojí s Jaimem, začne sa s ním rozprávať a pôsobí tak trochu ako umelá inteligencia Tonyho Starka Jarvis. Volá sa Khaji-Da a vo filme v podstate len skvelo hláškuje. To je však všetko, čo z jej „osobnosti“ divák dostane. O jej motiváciách, myšlienkových pochodoch, cieľoch ani charakterových črtách tak nevieme nič. Zdroj: Warner Bros. Blue Beetle pôsobí ako menší komiksový film o zrode nového hrdinu (takzvané origin stories). Sprevádzajú ho niektoré klišé, ktoré k tomuto žánru patria už ako výdatné obedy u starých mám. Režisér ich však občas dokázal prekryť humorom či zaujímavými kladnými postavami. Inokedy to vynahradzuje skvelo podaným spracovaním latino života v Amerike, ktorý na pozadí veľkého hollywoodskeho blockbusteru pôsobí veľmi sviežo. Diváci obľubujúci vtipné komiksovky, v ktorých sa tvorcovia venujú viac postavám a spoločenským témam ako gigantickým CGI obludám, si Blue Beetle užijú. Tvorcovia filmom neprinášajú žiadnu revolúciu v žánri, ale so svojimi témami a klišé pracujú veľmi efektívne. Škoda, že sa totálne vykašľali na záporákov a vytvorenie komplexnejších charakterov. P. S. Vo filme sú dve potitulkové scény. Prvá je dôležitá pre budúci dej a druhá je len milé žmurknutie na mexických divákov, ktoré slovenskému divákovi nič nepovie.