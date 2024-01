Palworld: Vyskúšali sme najväčší herný hit od čias Fortnite a PUBG, aby si ty nemusel. Sú pokémoni so zbraňami strata času?

Palworld je klasická survival adventúra, kde si hráči stavajú príbytky, zbierajú suroviny a vraždia popritom pokémonov.

Palworld zasiahol herný svet nástupom, aký tu nebol azda od GTA5. Po štyroch dňoch tvorcovia predali viac ako 6 miliónov kópií, pričom hra stojí 30 eur. Nám to nedalo a museli sme zistiť, čo ľudí na tomto projekte tak priťahuje a zaujíma.

Neprišli sme na to však ani po niekoľkých hodinách hrania. Palworld je vcelku nudná, prázdna, nedokončená, nesústredená survival hra, v ktorej hráči musia zbierať suroviny a stavať si základňu.

Hlavné lákadlo hry teda tkvie v niečom inom. Ako už názov napovedá, toto je svet, ktorý patrí takzvaným pals. Sú to fantasy bytosti, ktorých dizajn tvorcovia vykradli z hier Pokémon. Pokojne ich teda slangovo môžeme označovať za pokémonov (robí to tak celý internet).

Zdroj: PocketPair

Týchto pokémonov/pals je najprv potrebné uloviť (hráč ich oslabí a hodí do nich magickú loptičku, do ktorej ich uzatvorí). Následne ich môže využívať na súboje s ďalšími pals (málokedy nás však hra počúvala a až príliš často len pobehovali okolo) alebo ich môže zapriahnuť do práce. Pals sú v podstate otroci, ktorých hráč vlastní a môže ich umiestniť do tovární a na polia, kde pracujú, až dokým neumrú.

Lenže prejde množstvo hodín, než sa tieto procesy zautomatizujú. Hráč musí stráviť veľa času tým, že bude rúbať drevo, ťažiť suroviny a hospodáriť na poliach, kým vôbec bude môcť postaviť niečo väčšie ako továrne, polia a ďalšie zautomatizované konštrukcie na produkciu surovín a materiálov.

Najprv treba postaviť štyri postele pre pals, tri steny, chytiť 30 pals, vyrúbať pár árov lesa a zničiť pritom desať sekier. Až potom príde to, čím hra zaujala najviac, a teda súboje s pals, ich ozbrojenie automatickými puškami a spoločné útoky na veľkých bossov. Tvorcovia od hráčov vyžadujú veľa trpezlivosti s ich nudnými procesmi v rámci survival žánru, ktoré iné hry zvládli oveľa lepšie.

Zdroj: PocketPair

Nechceme byť na tvorcov prísni, keďže ide o skupinu úplných amatérov, ktorí sa vývoj hier učili za pochodu pri tvorbe Palworld, ale ich hra nie je až na bytosti pals a ich ozbrojovanie ničím výnimočná. Vyšla v early access prístupe, takže potrvá ešte niekoľko rokov, kým ju dokončia.

Momentálne v hre chýba príbeh aj konkrétny cieľ (aktuálne ťa hra nabáda k stavaniu, zbieraniu pals a bojom s väčšími pals). Nie sú tam zaujímavé príbehové aktivity, rozľahlý svet je prázdny, animácie sú jednoduché a vývojári musia poriadne zapracovať aj na technickej stránke hry, ktorá má miestami výrazné problémy udržať plynulosť (nastávajú tak prepady fps).

Zdroj: PocketPair

Hráči Palworld tak po niekoľkých hodinách zistia, že v hre už nie je čo robiť a ostáva im už len repetitívna hrateľnosť plná stereotypných úkonov. V hre tak chýba obsah, ktorý by hráčov motivoval spustiť ju viac ako trikrát. Tí, ktorí od hier nevyžadujú veľa, si titul možno obľúbia. Bude to najmä vďaka skvelo navrhnutému strieľaniu zo zbraní, ktoré sa úžasne ovládajú a akcia spoločne s ozbrojenými pals je zábavná.

Úspech Palworld je tak kombináciou šťastia, internetového hypu, skvelého nápadu a ako-tak „v pohode“ vyhotovenia. Vzhľadom na chýbajúcu komplexnosť herných systémov a obsahu by tento fenomén mal „umrieť“ po niekoľkých dňoch či týždňoch.

Ak sa tak nestane, bude to ďalšia bolestivá pripomienka pre tvorcov skutočne kvalitných a premakaných hier, že pozlátka pre masy bude aj naďalej dôležitejšia ako prepracovaný dizajn.

P. S. Hra ponúka aj kooperatívny multiplayer pre 4 hráčov, vôbec nám však nefungoval (pravdepodobne skrz vyťažené servery).