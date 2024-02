FOTO: Nestačí dobrá fotka na Instagram, dôležitá je praktickosť. Pozri si, ako štýlovo býva Zuzana Záhorová

Zuzana Záhorová kvôli práci pre Facebook pendlovala medzi Varšavou a Prahou, dlho žila aj v Londýne. Ovplyvnil jej štýl bývania život v zahraničí?

Prednedávnom sme ti ukázali, ako vyzerá Airbnb byt youtubera Expla. Pozreli sme sa aj na nový dom Bianky Rumanovej, ktorý sa pýši okrúhlymi tvarmi a ružovou kuchyňou. Dnes ti prinášame dizajnový skvost Zuzany Záhovorej, ktorý stojí v Prahe. Zuzana vymenila byt v Karlíne za Villu Ester, v ktorej býva spoločne s rodinou. Dom pochádza z 50. rokov dvadsiateho storočia. Zaujme ťa farebným interiérom, presvetlením a šikovným dispozičným riešením. Ako nám Zuzana prezradila, jej najobľúbenejšie miesto je terasa pod starou hruškou.

Celú premenu starého domu mal na starosti ateliér BY architects. „Zuzana a Rosťa mali od domu veľké očakávania. Mali sme pocit, že ich chvíľami musíme až krotiť, aby v dome nebolo všetko možné. To sa nestáva často. Okolo jednotlivých tém bolo veľa diskusií vo vzťahu k tomu, do čoho je vhodné investovať a čo môže zostať iba na pozadí záujmu. Ich vkus, požiadavky a guráž nám však jednoznačne umožnili viac experimentovať a najmä použiť kvalitné materiály a výrobky, čo podčiarkuje kvality domu a návrhu ako takého,“ hovorí pre Refresher architektka z ateliéru BY architects Markéta Zdebská.

Mala Zuzana s partnerom o dizajne domu jasnú predstavu? V akom stave bol pôvodný dom z 50. rokov? Aké dizajnové umelecké objekty sa v ňom nachádzajú? To všetko sa dozvieš v článku.

Z bytu do domu

Zuzana Záhorová počas práce pre Facebook pendlovala medzi Varšavou a Prahou, dlho žila aj v Londýne. V Prahe, konkrétne v časti Karlín, bývala s priateľom v štýlovom byte s vysokým stropom. Životné okolnosti však zariadili, že sa rozhodli vymeniť byt za dom.