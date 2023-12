FOTO: Bianka Rumanová a jej nový Ruman House. Neľutujem ani jeden cent, najdrahšia položka stála 57 000 eur

„Cosy“ interiér, naturálne farby, oblé tvary aj ružová kuchyňa. Bianka nám prezradila, čo bolo jej najväčšou inšpiráciou pri zariaďovaní aj koľko stála najdrahšia položka, ktorá bude skrášľovať záhradu.

Bianka Rumanová svojich fanúšikov na Instagrame prekvapila novým profilom s názvom ruman_house. Prvý príspevok pridala v apríli 2022 a všetci hneď tušili, že Bianka sa chystá dokumentovať premenu svojho nového domu. Delí sa o každú zmenu či detail, ktoré sa pri rekonštrukcii exteriéru a interiéru podarili. „Rekonštruujem starší dom a milujem sa s ním piplať. Je to pre komunitu, ktorá si sem prišla oddýchnuť a načerpať inšpiráciu,“ napísala na profile.

Pre Refresher prezradila, že jej snom bolo, aby dom nevyzeral pekne len naoko, ale aby sa v ňom aj dobre cítila. Dnes je nehnuteľnosť ešte vo fáze zariaďovania, no Bianka sa doň už postupne sťahuje. Interiér je v naturálnych farbách a oblých tvaroch, dominantou je taktiež ružová kuchyňa aj obrovský šatník.

V článku sa dočítaš, za ktorú položku utratila zatiaľ najviac peňazí, aké vintage skvosty v dome má aj kde sa pri zariaďovaní inšpirovala.

Zdroj: Bianka Rumanová

Jej snom bolo bývať v dome

Bianky sme sa opýtali, či vždy túžila bývať v dome. Prezradila nám, že s bývaním v paneláku nemala problém, no k domu má väčší vzťah. „Do domu som sa rozhodla presťahovať preto, že som sama vyrastala v dome. Nemôžem povedať, že sa mi v panelákoch na vyššom poschodí bývalo zle, ale vždy ma bavilo byť viac v dome. Máte pozemok, záhradu, väčšie súkromie, pripadá mi to viac familiárne. Zároveň je to podľa mňa aj vyšší komfort. Je to iné, ako keď hneď za vašou kúpeľňou býva niekto iný,“ hovorí nám.