Vémola reaguje na svoju fatálnu prehru s Pirátom: Podcenil som ho, pri Attilovi rovnakú chybu neurobím

Piráta vraj chcel poraziť v každom aspekte hry. Terminátor však dostal k. o. už v prvom kole.

Karlos Vémola reaguje na svoju fatálnu prehru so Samuelom „Pirátom“ Krištofičom, ktorý Terminátora koncom decembra poslal k zemi tvrdým k. o. už v prvom kole. Karlos priznáva, že Piráta pravdepodobne trocha podcenil, čo však nechce urobiť v prípade Attilu Végha, s ktorým ide do ringu o pol roka.

„Do toho zápasu s Pirátom som asi šiel veľmi sebavedomý, nešiel som do takedownu za každú cenu, ako som zvyknutý. Hovoril som už na začiatku, že keď pôjdem s ním do prestrelky, tak pôjdem, nie je kam sa ponáhľať a chcel som ho poraziť v každom aspekte hry. Bohužiaľ to tak nebolo, trafil sa skôr, ako som mohol niečo urobiť. Knokautoval ma,“ povedal pre CNN Prima News.

„Ja som bol presvedčený vzhľadom na výkony z tréningov, ako som bol na tom fyzicky, ako som sparoval, že toho Piráta proste porazím. Na to som doplatil,“ hovoril ďalej. Odvetu s Pirátom úplne vylúčil pre pripravovaný zápas s Atillom, ktorý ho tento rok čaká. Vraj mu to nedáva zmysel, aby to riešil. Hovorí, že týmto nadchádzajúcim zápasom by sa mala jeho kariéra skončiť.

„Teraz tu nie je na odvetu ani náhodou priestor, teraz mám v hlave jedine zápas s Attilom Véghom a tým by moja kariéra mala končiť. Takže na odvetu nebude priestor ani čas, nech si to víťazstvo Pirát užije, asi si to zaslúži, trafil sa,“ dodal Terminátor. Zápas s Attilom Véghom sa uskutoční 8. júna 2024 na futbalovom štadióne Slavie Praha v Edene.