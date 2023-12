VIDEO: Slovák „Pirát“ Krištofič vypol Vémolu na Oktagone tvrdým k. o.! Terminátor padol v prvom kole!

Karlos Vémola sa v O2 Aréne po rokoch vzájomnej nenávisti stretol so Samuelom Krištofičom. Bol to jeden z vrcholov Oktagonu.

V piatok na turnaji Oktagon 51 sa rivali konečne stretli v O2 Aréne. Obaja sľubovali vypnutie súpera pred limitom. Karlos Vémola bol prirodzeným favoritom, no Slovákovi „Pirátovi“ Krištofičovi podľahol hneď v prvom kole. „Pirát“ splnil to, čo sľúbil.



Zdroj: OKTAGON MMA

Zápas dlho netrval. Samuel Krištofič sa predviedol v životnej forme a hneď v prvých sekundách išiel do Vémolu. Po krátkom súboji pri pletive sa boj presunul do stredu klietky, kde „Pirát“ trafil Vémolu na bradu kombináciou prednej a zadnej, po ktorej „Terminátor“ padol bezvládne na zem. Rozhodca v momente zápas ukončil.

„Pirát“ po zápase odkázal svojim fanúšikom, aby o sebe a svojich cieľoch nepochybovali. Vémola počas potlesku odišiel do šatne. Krištofič je druhým zápasníkom, ktorý Vémolu knokautoval. Prvým bol v roku 2019 Attila Végh, s ktorým má Vémola naplánovanú odvetu na 8. júna 2024.