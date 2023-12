Samuel „Pirát“ Krištofič pred zápasom s Vémolom: Po poslednej prehre som pochyboval, či mám ešte ďalej zápasiť (Rozhovor)

Vyspovedali sme bratislavského „Piráta“ pred najdôležitejším zápasom v jeho doterajšej kariére.

Má ostrý jazyk, ale aj päste. Je výstredným provokatérom, no v klietke vie doručiť, čo sľúbi. Ľudia ho buď milujú, alebo nenávidia. Bratislavský MMA zápasník Samuel „Pirát“ Krištofič je víťazom 2. série šou Oktagon Výzva a takisto bývalým dočasným šampiónom strednej váhy organizácie Oktagon MMA.

V minulosti zdolal Ondřeja Rašku, Radovana Úškrta, Roba Pukača, Marcina Naruszczku a desivo „vypol“ Mateusza Strzelczyka. V piatok 29. decembra ho však čaká najväčšia výzva v doterajšej kariére. Pobije sa totiž s obávaným UFC veteránom a českou legendou Karlosom „Terminátorom“ Vémolom.

„Pirát“ pre Refresher okrem iného prezradil, ako znášal posledný zápas, keď ho prvýkrát vôbec knokautoval Poliak Robert Bryczek, priblížil, akú ponuku dostal z prestížneho Bellatoru, a tiež to, či sa bojí, že naňho v zápase s Vémolom doľahne obrovský tlak, tak ako na predošlé obete českého „Terminátora“.



Zdroj: OKTAGON MMA

Čaká ťa dôležitý zápas s Karlosom Vémolom, na ktorý ťa sám v októbri vyzval. Aké boli tvoje prvotné reakcie, keď si sa to dozvedel? Prekvapilo ťa to? Chcel si do toho okamžite ísť alebo si bol opatrný, aby si sa neunáhlil?

Prekvapilo ma to, ale zároveň ma to potešilo. Neváhal som nad ničím, hneď som to zobral.

Budeš dostatočne pripravený za taký krátky čas na takého ťažkého súpera? Nemal si miestami pocit, že si sa mu akoby chytil do pasce tým, že si to vzal tak narýchlo?

V tom čase som už klasicky trénoval, aj keď som nemal oznámený zápas. Nebol to zase taký krátky čas, mal som zhruba deväť alebo desať týždňov na prípravu. Verím tomu, že mám všetky schopnosti na to, aby som ho porazil.

Vy ste rivali už dlho a bol medzi vami ostrý trashtalk cez sociálne siete. Teraz to však trocha vyzerá, akoby to časom opadlo. Aj v poslednej relácii Tvárou v tvár to bolo medzi vami skôr také žartovné a podpichovačné než nevraživé. Musíš ten hnev na Karlosa znova nachádzať a je to vôbec niečo, s čím do toho zápasu musíš ísť?

Nevnímam to tak, že potrebujem nenávidieť svojho súpera. Keď si to tak vezmem, všetci moji súperi majú podobný život ako ja. Majú podobné záľuby. Neviem, prečo by som ich mal nenávidieť. Sú však, samozrejme, zápasy, ktoré sú vyhrotenejšie.