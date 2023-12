Majsterka sveta Monika Chochlíková: Clash of the Stars je morálny odpad. Zápas vo Fight Night Challenge by som zvážila (Rozhovor)

Vyspovedali sme jednu z najuznávanejších slovenských bojovníčok.

V súkromí je síce milá, pokorná a skromná, ale v ringu ani v klietke by si proti nej stáť nechcel. Nezvykne prehrávať a po jej úderoch súperky často končia v nemocnici. Monika „Volcano“ Chochlíková z Trenčína je viacnásobná svetová šampiónka v kickboxe a thajskom boxe.

Vyskúšala si však aj MMA, pričom víťazne debutovala hneď v druhej najprestížnejšej organizácii na svete, americkom Bellatore. Ako vníma svoje úspechy, čo ešte chce v rámci bojových športov dosiahnuť, ako to vidí so zakladaním rodiny a ako sa jej zmenil život po tom, čo ju priateľ požiadal priamo v ringu o ruku? Aj o tom sme sa rozprávali u nej doma, kde nás privítala so snúbencom a svojimi dvoma psíkmi Leonom a Tyrionom.

Zdroj: archív Moniky Chochlíkovej

Máš za sebou mimoriadne úspešný rok. Vyhrala si svetový titul organizácie WMC a získala si prvé miesto na Svetových bojových hrách (World Combat Games) v saudskoarabskom Rijáde. Ako spomínaš na tieto momenty a čo pre teba tieto výhry znamenajú?

Som v prvom rade rada za to, že som sa dala dokopy po operácii, keďže v januári mi operovali rameno. Síce to nebolo nič závažné, no rekonvalescencia stále nebola taká, akú by som očakávala. Občas cítim, ako ma to rameno pobolieva. Hlavne teraz, keď prišla zima.

Čo sa týka WMC titulu, som rada, že to bolo doma v Trenčíne vo vypredanej mestskej hale. Prišlo ma povzbudiť veľa známych ľudí. Super bolo aj v Saudskej Arábii. Prvýkrát sa zaviedol nový koncept, že ak si prehral, dostal si druhú šancu. U nás to funguje klasickým pyramídovým systémom, že keď prehráš, skončil si. V každom prípade ja som druhú šancu nepotrebovala, keďže som vyhrala všetky zápasy. (smiech)

Keď si bola v Rijáde, bil sa tam aj Tyson Fury s Francisom Ngannouom. Nechcela si sa tam ísť pozrieť, alebo sa to krylo a bolo to práve v deň tvojho zápasu?

Áno, chcela som sa tam ísť pozrieť, ale bolo to akurát po mojom prvom zápase, pričom ma čakali tri zápasy počas troch dní. Šla som teda radšej oddychovať a spať, pretože som musela ešte aj robiť váhu. Môj tréner však bol veľmi smutný, že tam nešiel. Boli tam predsa len svetové celebrity...