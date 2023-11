Attila Végh: Karlos sa od nášho spoločného zápasu vôbec nezlepšil, skôr stagnoval. Verím, že Pirát ho porazí (Rozhovor)

Čo očakáva slovenský MMA zápasník od odvety s Karlosom Vémolom?

Patrí medzi priekopníkov zmiešaných bojových umení na Slovensku a nikomu z našich končín sa nepodarilo v MMA dosiahnuť také výsledky, ako práve jemu. Stal sa šampiónom v druhej najväčšej MMA organizácii na svete –⁠ americkom Bellatore.

Attila „Pumukli“ Végh (38) zápasil tiež v poľskej KSW a domácom Oktagone, kde porazil v „zápase storočia“ českého rivala Karlosa Vémolu. Organizácia v novembri oficiálne potvrdila ich odvetu. Mali by sme ju vidieť budúci rok, pričom pôjde pravdepodobne o titulový zápas v poloťažkej váhe.



Slovenský šampión je tiež úspešným trénerom, má svoju telocvičnu v Trnave –⁠ Spartakus fight gym, a dvaja jeho zverenci (Lajoš Klein a Martin Buday) sú v najprestížnejšej MMA lige UFC. Okrem toho je spolumajiteľom organizácií Fabriq MMA a Fight Night Challenge.

Pre Refresher prezradil, ako mu odloženie očakávanej odvety narušilo plány, kedy nastúpi do tej najtvrdšej prípravy a zaspomínal si aj na stretnutie s legendami akými sú Jean-Claude Van Damme či Mike Tyson.

Slovenský zápasník Attila Végh. Zdroj: Oktagon MMA

Oktagon prednedávnom oficiálne potvrdil očakávanú odvetu zápasu storočia. Vy ste už skôr rátali s tým, že zápas s Vémolom by mohol byť ešte tento rok v decembri, nakoniec k tomu nedošlo pre nabitý program súpera. Keď ste však po výhre Vémolu nad Langerom prišli do klietky, nenahnevalo vás, že Vémola začal znova „špekulovať“ a chcel ešte pred vašou odvetou trilógiu s Kinclom?

Áno, mal som zápasiť už v decembri, ale posunulo sa to tým, že prehral s Patrikom a potom mal dohodnutý ďalší zápas. Ja som však už minulý rok podpísal zmluvu na tento zápas, takže som s tým rátal, no akceptujem, že sa to nakoniec oddialilo. A nenahnevalo ma to, rešpektoval som to.

Nakoniec ho Kincl odmietol a on zase vyzval vás na zápas v decembri. Vy ste na to však nijako nereagovali. Prečo?

Nefunguje to tak, ako si predstavuje. Nie je to také jednoduché, že on si zrazu povie a bude. Už som bol nastavený tak, že ten zápas jednoducho tento rok nebude. Vypustil som to z hlavy. Mohol ma vyzývať, koľko chcel. Zároveň potrebujem dostatok času na prípravu, nechcem to podceniť.

Zdroj: Oktagon MMA

Do akej miery vám ten odklad zápasu narušil plány a prípravu?

Do takej miery, že som mal nastavenú prípravu od začiatku až do konca roka, no trocha sa to narušilo po mojom boxerskom zápase. Momentálne trénujem raz denne, takže sa udržiavam na nejakej váhe a v kondícii. Ten odklad bol komplikácia, ale keďže som „čiperný“, môžem aspoň teraz riešiť aj iné veci. Určite nestojím na jednom mieste.