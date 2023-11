Rytmus: Otváram novú etapu zrelého rapu. Ak budem zdravý, ďalšieho Bengora by som za***al v roku 2040 (Rozhovor)

Udáva trendy, nechodí s davom, nedáva si servítku pred ústa a rád provokuje. Vyspovedali sme najznámejšieho slovenského rapera.

„Bengoro je jednoducho vymyslená postava ako Rocky a plánujem s ňou pokračovať... Jednotka vyšla v roku 2006, dvojka vychádza teraz, a ak budem zdravý, je dosť možné, že ďalšieho Bengora by som za***al v roku 2040,“ povedal Rytmus o svojom alter egu pre Refresher. V nedeľu 19. novembra vydáva nový album Bengoro 2.

Patrik Vrbovský už dávno nie je iba raper. Je populárnou celebritou, boxerom, announcerom či podnikateľom. Na jeho hudbe vyrástlo niekoľko generácií. Ako líder piešťanského Kontrafaktu začiatkom nového milénia doslova rozkopol dvere na hudobnej scéne, neskôr sa presadil aj sólovou tvorbou.



V roku 2006 debutoval s albumom Bengoro a po sedemnástich rokoch sa rozhodol vydať pokračovanie, pričom ide v poradí už o jeho šiestu štúdiovku. V septembri nastolil novú éru slovenského rapu, keď s Kontrafaktom vypredal pražskú O2 Arénu a vystúpil pre 16-tisícový dav. O rok to chce zopakovať na rovnakom mieste ako sólo umelec s ešte veľkolepejšou šou, pretože miluje výzvy a nepozná limity.

V osobnom rozhovore hovorí o viacerých témach od výchovy syna až po potenciálne boxerské zápasy so známymi rapermi či politickú angažovanosť. Ak chceš viac článkov o hudbe, pridaj sa do klubu Refresher+. Budeš si môcť prečítať napríklad rozhovor s Richardom Müllerom, Darou Rolins, Ronie alebo s rapermi Supom, Erikom Tresorom či Dušanom Vlkom.

Budúcoročný koncert Kontrafaktu v Tipos Aréne je vypredaný. Do akej miery to bude identická šou s tou, ktorú diváci mohli vidieť prednedávnom v O2 Aréne? Budú tam pridané alebo vynechané skladby?

Je to svojím spôsobom tour, takže mala by to byť tá istá šou a je možné, že v tom budeme pokračovať aj na ďalších veľkých miestach –⁠ štadiónoch, arénach –⁠ po celom Slovensku a Česku. Jednoducho niekde, kde máš aspoň desaťtisícovú kapacitu. Keď dáš O2 Arénu, kde bolo vyše 15-tisíc ľudí, prečo by sme mali ísť niekam, kde je len trojtisícová kapacita?

Aké máš s odstupom času pocity z toho koncertu v Prahe? Zmenil by si niečo?

Nie, nemenil by som nič. Všetko dopadlo presne tak, ako malo. Bolo to aj také ukázanie pozície. Niektorí chlapci na instagramoch si, samozrejme, povyprávali, ale vypredávať štadióny je taký level, že to zabetónuje každého. Tam je dodebatované.

Ktorých chlapcov konkrétne myslíš?

Myslím tých, ktorí boli konfrontovaní s tým, že prečo aj oni nedajú O2 Arénu, a vyhovárali sa, že O2 Aréna je pre nich pi****na, lebo majú radi malé klubíky. (smiech) Poviem to tak, ako to je. Neberte to v zlom, ale ako fakt.

My sme ukázali, aké sú karty kategórie A a ako sú veľké legendárne štadiónové kapely. Toto nemôže dať hocikto. Dá to iba ten, kto má veľa odrapované, veľa celoplošných hitov a kto má velikánsku základňu fanúšikov, ktorí prídu z celých dvoch krajín na jedno miesto. Hotovo.

Tento mesiac vydávaš nový album Bengoro 2. Môžeš priblížiť, koľko skladieb môžeme čakať, a aspoň naznačiť, aké featy na ňom budeš mať?

Bude tam cca trinásť alebo štrnásť skladieb. A čo sa týka featov, asi deväť alebo desať.

Na základe čoho si vyberal hostí?