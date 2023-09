Dara Rolins: Pár hodín pred koncertom v O2 Aréne som skončila na infúzke v sanitke. Vyzeralo to tak, že ho zrušíme (Rozhovor)

Speváčka len pred pár dňami vydala prvý singel Energia z pripravovaného nového albumu.

Duet s Karlom Gottom Zvonky štěstí jej navždy zmenil život, dnes je nespochybniteľnou ikonou slovenskej pop-music. Aj ty určite poznáš úspešné hity Čo o mne vieš, Arabela, Anjelik môj, Nebo, peklo, raj alebo Party DJ.



Dara Rolins (50) však je aj podnikateľkou, fotomodelkou a influencerkou. Keď príde do miestnosti rozžiari ju širokým úsmevom, odľahčí napätie svojou otvorenosťou a získa si vás prenikavým šarmom.







V osobnom rozhovore pre Refresher priblížila, kedy plánuje vydať nový album, odhalila niečo zo svojho súkromia a okrem iného prezradila, prečo takmer zrušila veľkolepý koncert v O2 Aréne tesne pred jeho začiatkom.

Máš za sebou dlhú a naozaj úspešnú kariéru, viacerí interpreti sa však často v tomto období dostávajú pod tlak, že musia stále niečo tvoriť a spraviť niečo výnimočné a megalomanské ako kedysi, aj keď už možno nie sú tak plní nápadov. Pociťuješ to aj ty alebo si s týmto nikdy nebojovala?

U mňa je to jednoduché, keďže práve ja som tá, ktorá rozhoduje o tom, kedy niečo pustiť von do sveta a umelecky sa prejaviť. Nie som pod tlakom žiadneho vydavateľa. Mám totálnu slobodu a tvorím iba v období, kedy mám kreatívny potenciál a kopne ma múza. Vďaka tomu sa ladne vyhýbam tej prázdnosti v umeleckom prejave.

Je veľa umelcov na scéne, ktorí tvoria tak, že som z toho až zmätená a mám pocit, že vydávajú už osemnásty album za rok, tristopäťdesiaty singel a štrnásty videoklip. (smiech) Myslím si, že to nie je potrebné na to, aby človek zostal v pamäti ľudí. Nie je to o počte, ale o tom, kedy a čo ten umelec povie.





Nemala si teda nikdy krízu, keď si sa cítila byť tvorivo vyprázdnená a mala si pocit, že všetko, čo bolo treba, si už povedala?

Mala, jasné. Príde to vždy v tej pauze medzi albumami. Avšak tieto obdobia, ktoré si ty tak krásne zadefinoval, prechádzajú kontinuálne a spontánne do období, kedy zrazu mám chuť tvoriť. A stalo sa mi to aj naposledy. Posledný album ETC som vydala v roku 2017 a síce som urobila odvtedy nejaké single, až teraz som sa rozhodla, že chcem vydať nový album, pretože v sebe cítim potenciál a istý tvorivý pretlak.