Erik Tresor: Na feat ma už oslovili Rytmus, Momo či Ektor. Flexking nemá vajca, je to p**a chlapec (Rozhovor)

Vyrastal neďaleko neslávne známeho Pentagonu v bratislavskej Vrakuni a podľa jeho slov ako dieťa len kúsok odtiaľ hrával futbal medzi striekačkami s deťmi dílerov alebo chlapcami z detských domovov.

„Keď otca zavreli, ja som mal päť rokov, brat jeden rok. Keď si to tak spätne vezmem, možno bolo aj dobre, že sme nemali ako decká ružové okuliare. Vždy nám bolo povedané, čo si môžeme a čo nemôžeme dovoliť, pretože na to jednoducho nie sú financie. Boli sme aspoň súdržnejší a vedeli sme o čom je život,“ prezradil raper.

Erik Tresor prvú skladbu napísal v jedenástich rokoch, dnes má na konte jeden album Tresorofky a viacero singlov. Na spoluprácu ho už oslovili Rytmus, Momo či Ektor. On sa však ešte na také featy necíti a chce si radšej vybudovať meno sám. Vo štvrtok 24. augusta vydá novú skladbu s názvom Z hovna.



V osobnom rozhovore si okrem iného zaspomínal na časy, keď robil vyhadzovača v herni alebo na to, ako mu lekári po jednom zranení povedali, že už nebude môcť nikdy športovať. Prezradil tiež ako sa mu koncertovalo s americkou legendou Onyx, ale aj to, prečo by chcel v boxerskom ringu potrestať Frayera Flexkinga.



Ak chceš čítať viac článkov o hudbe, pridaj sa do klubu Refresher +. Budeš si môcť prečítať napríklad rozhovory s ďalšími rapermi, Supom z tria Moja Reč, Dušanom Vlkom alebo Boy Wonderom.

Zdroj: Refresher/Martin Adam Pavlík

Na Instagrame si dal teaser na nový release s názvom Z hovna. Bude to ucelený album, EP-čko alebo len singel?

Bude to iba singel.

Čo od toho môžeme čakať? Pôjde opäť o ortodoxný pouličný rap?

Určite áno. Odzrkadľuje to určitý lifestyle a bude to vlastne skladba na počesť mojich dvoch kamošov, ktorí boli aj vo videoklipe. Stala sa totiž taká vec, že nás osud oddelil od seba na pár rokov.

Znamená to presne čo? Išli do väzenia?

Áno, v zahraničí.

Chceš to nejako rozvinúť?

Radšej nie, nie je to ešte úplne uzavreté.

Plánuješ tento rok vydať aj nejaký ucelený album alebo chceš fungovať tak, že budeš postupne vydávať single?

Určite chcem zatiaľ robiť na singloch, pretože keď som minulý rok spravil album, dal som doňho strašne veľa peňazí. Bol som veľmi tvrdohlavý a chcel som všetko robiť po svojom. Nakúpil som drahé hudby zo zahraničia, trinásť skladieb na albume ma stálo 20-tisíc eur. Odvtedy sa do toho nechcem moc púšťať znova, chcem skôr vydávať single. Radšej spravím šesť alebo sedem skladieb za rok, ale takých, že si ich ľudia aj zapamätajú.

V ďalšom poste na Instagrame si dal popis: „Chlapi dnes nemajú vajca lebo trendom je byť slabý jak čaj.“ Je to úryvok z tej piesne Z hovna?

Nie, to je z inej piesne, ktorú mám rozpísanú. Nadväzujem na to, čo sa dnes vo svete deje. Akoby sa z mužov vytrácala mužnosť. Mám pocit, že ženy sú už tvrdšie, ako muži. Aspoň ja to tak vnímam, možno preto z akého prostredia pochádzam. Ja som stará škola, bol som tak vychovaný.

Čo by mal pre teba mať v súčasnosti ten správny chlap, respektíve čo v tvojom ponímaní znamená, keď má chlap „vajca“?