Konflikt medzi Separom a Rytmusom opäť ožil: „Oj**ávaš sám seba, je to strašne smutné“

A je to tu opäť, slová víťazov a urazené egá porazených. Aj to so sebou priniesol tohtoročný Spotify Wrapped.

Tradičné koncoročné štatistiky a rebríčky najväčšej streamovacej platformy známe ako Spotify Wrapped sú od stredy dostupné takmer na celom svete. Spotify však spočiatku zverejnil pre náš trh len čísla z Česka. Napokon však hudobná streamovacia platforma Refresheru exkluzívne sprístupnila aj Spotify Wrapped 2023 čisto pre Slovensko.

V roku 2023 sa podľa štatistík môže titulom najpočúvanejšieho umelca pýšiť Separ. Rovnako tak má aj najstreamovanejší album za uplynulý rok. Na Instagrame sa preto poďakoval svojim fanúšikom, že je najpočúvanejším slovenským interpretom ďalší rok po sebe.

„Každopádne vám chcem znova poďakovať za to, že som už niekoľko rokov v kuse najpočúvanejší slovenský interpret. Takisto sa mi ako prvému po slovensky tvoriacemu interpretovi podarilo prekonať hranicu pol milióna monthly listeners. Oproti minulému roku ste tie streamy strojnásobili, čo znamená, že po tých 20 rokoch, čo sa hudbe venujem, to má stále význam,“ napísal Separ.

Na Instagrame sa vyjadril aj Rytmus, ktorý taktiež poďakoval svojim fanúšikom za to, že ho označujú, ako často ho za posledný rok počúvali, no podľa jeho slov nevedel, o čo ide. Vraj totiž pochádza ešte z doby CD nosičov.

„Priatelia, ja vám veľmi pekne ďakujem, lebo ma zdieľate, neviem, jak sa mám správne k tomu vyjadriť, že čo to je. Ale zdieľate ma niečo, že ste ma počúvali na iTunes. Sorry, že neviem, čo to je, lebo ja som ešte z CD-čkovej doby. Takže iba som vám chcel povedať, že veľmi pekne ďakujem a že v decembri cca okolo 15. bude nový album Bengoro 2 na digitáloch,“ odkázal Rytmus.

Minuloročný „beef“ medzi rapermi opäť ožil

Týmto odkazom však oživil dlhoročný spor so Separom vo veci toho, kto je počúvanejší a kto má viac mesačných poslucháčov na Spotify. Od člena DMS si vyslúžil výsmech, podľa neho totiž piešťanský raper zavádzal svojich fanúšikov. „Fakt sa ide niekto v roku 2023 tváriť, že nevie, čo sú streamovacie služby? Toto už ani nie je smiešne,“ napísal.

Separ na margo Rytmusovho tvrdenia reagoval aj v sekcii komentárov pod jeho príspevkom. Fanúšikovi, ktorý člena Kontrafaktu parafrázoval vetou: „Ja neviem, čo je Spotify Wrapped“, odpísal Separ takto: „To je strašne smutné. Proste oj**ávať sám seba je čo za divnosť?“

Ďalší Separov fanúšik komentoval post slovami: „Mam p**i kolko to bude mať videní,“ čo odkazuje na názov skladby Kontrafaktu z albumu KF ako Rolls z roku 2021. „To nemá nikto p**i, ver mi,“ odpovedal mu Separ.

„Teraz bengoro zaj**al, že nevie, čo sú to streamovacie platformy. Zas môže povedať, že máš prvenstvo vo vymyslených disciplínach,“ napísal Separovi pod príspevok ďalší komentujúci.



„Kámo, hlavne, že sme zdraví, to je asi najpodstatnejšie. To, že ja si každý úspech podľa jeho slov vymýšľam, je čisto jeho vec, ktorá sa ma netýka. Ja viem, ako to je, čísla vedia, ako to je, a keď má niekto potrebu zo mňa neustále robiť kok**a, nech sa páči. V mojom živote, príjmoch, oceneniach a medzi mojimi fans sa absolútne nič nezmení na tom, že to je, ako to je.. #1,“ dodal člen rapovej skupiny DMS.

Obaja raperi sa už začiatkom minulého roka doťahovali o číslach zo Spotify. Rytmus vtedy obvinil Separa z „magorenia ľudí“ a falšovania dát zo streamovacích platforiem. „Ty si sa z môjho ukazovania čísel vygradoval do takého bodu, že pre teba bolo normálne, že nečestne pretekáš a magoríš ľudí – trebárs, že nechajte celú noc pustený môj Spotify, a strašne si sa tváril, aká je to sranda,“ uviedol vtedy Bengoro.

Separ na to však reagoval a vyvrátil všetky jeho tvrdenia „Chcel by som ťa poprosiť, aby si neprekrúcal fakty, aby si si nevymýšľal a aby si netvrdil, že ja som v kŕči z teba a kopem nohami. Som tu skoro tak dlho ako ty a mám za sebou úspechy porovnateľné ako ty. V niektorých veciach som poslednú dobu lepší ako ty. Aj koncertne, aj v počúvanosti,“ odkázal Separ Rytmusovi. Detaily a časovú priamku ich minuloročného sporu si môžeš pozrieť TU.