Separ prilieva olej do ohňa: Rytmusa obvinil z kupovania poslucháčov na Spotify

Beef medzi rapermi neutícha. Separ po novom vysmial aj Rytmusov energeťák, aj pripravovaný diss.

Spotify Wrapped pre rok 2023 opäť oživil konflikt medzi najväčšími slovenskými rapermi. Separ sa stal najstreamovanejším interpretom Slovákov a úspech zožali aj jeho skladby a album Flowdemort. Na Instagrame sa vyjadril aj Rytmus. Poďakoval sa fanúšikom za zdieľania, no zároveň povedal, že nevie, o čo vlastne ide.

Vďaku fanúšikom na Instagrame vyjadril aj Separ, ktorý zároveň zdôraznil, že sa mu podarilo prekonať hranicu pol milióna poslucháčov za mesiac. „Oproti minulému roku ste tie streamy strojnásobili, čo znamená, že po tých 20 rokoch, čo sa hudbe venujem, to má stále význam,“ napísal Separ.

Rytmus je z cédečkovej doby, vraj nepozná Spotify Wrapped

„Priatelia, ja vám veľmi pekne ďakujem, lebo ma zdieľate, neviem, jak sa mám správne k tomu vyjadriť, že čo to je. Ale zdieľate ma niečo, že ste ma počúvali na iTunes. Sorry, že neviem, čo to je, lebo ja som ešte z CD-čkovej doby. Takže iba som vám chcel povedať, že veľmi pekne ďakujem a že v decembri cca okolo 15. bude nový album Bengoro 2 na digitáloch,“ odkázal Rytmus.

Od člena DMS si za to vyslúžil výsmech, podľa neho totiž piešťanský raper zavádzal svojich fanúšikov. „Fakt sa ide niekto v roku 2023 tváriť, že nevie, čo sú streamovacie služby? Toto už ani nie je smiešne,“ napísal.

Separ sa vysmial aj Rytmusovmu energeťáku

Separ po stredajšej kritike na margo Rytmusa zverejnil na Instagrame rebríček najpočúvanejších interpretov a albumy na Slovensku z nášho článku, v ktorom Spotify Refresheru exkluzívne sprístupnil Spotify Wrapped 2023 pre Slovensko. Opäť sa poďakoval fanúšikom za podporu, no v komentároch si servítku pred ústa nedával.

Dokonca sa obul aj do niekdajšej spolupráce Rytmusa s energetickým nápojom. „Ale však Rytmus mal energeťák ako prvý,“ napísal fanúšik v komentároch. Separ na to reagoval slovami, že sa na to zabudlo, pretože to nikto nekupoval.

„Hej, hej, čo to zmizlo jak prd, lebo to nikto nekupoval. Hlavne, že nám odkázal, že sa delíme ‚pätnásti po centach‘, čo keby do toho videl, tak sa mu orosí čelo,“ komentoval člen DMS, ktorý má takisto spoluprácu s energetickým nápojom.

Zdroj: Instagram/@separ_dms, @rytmusking

Obvinenie z kupovania si poslucháčov

„Trošku kolektívnej kritiky by to chcelo. Separ monthly listeners 485k, Rytmus 478k... rád by som vedel, ako sa to počíta, pretože tieto štatistiky nedávajú zmysel,“ reagoval v komentároch fanúšik. „No problém je, že tých listeners si vieš kúpiť, akurát že sa to neodrazí na streamoch,“ vysvetlil mu Separ, čím narážal na to, že podľa neho si Rytmus mesačných poslucháčov na Spotify kupuje. Pridal aj emotikon klauna.

„Aj tak to nič neznamená… Musíš dať O2 arénu alebo štadión ‚rytmus words‘,“ zastal sa člena Kontrafaktu fanúšik, na čo Separ zareagoval tým, že on v kluboch ročne zaplní tri O2 Arény. Iný používateľ vyzval Separa, aby na Rytmusa nahral disstrack, na čo Separ odpovedal slovami: „Oni na mňa už diss nahrali, ale bol to taký gec, že to nedalo von, tak čakám, že čo.“

Zdroj: Petr Klapper/Mafia Records

Fanúšikom sa zdá konflikt detinský. „Úprimne sa pýtam, stojí ti za to chytať sa každého jeho slova a nonstop si niečo dokazovať voči nemu? Veď každý máte svojich fans a pre nich ste top. Toto mi príde trochu detinské a považujem ťa za vyrovnaného človeka, preto mi to nesedí,“ reagoval jeden z nich. Ďalší sa pýtal, dokedy budú trvať tieto narážky. Separ na to reagoval, že už navždy, „keďže pán sa rozhodol ma nonstop spochybňovať posledných 6 rokov“.

Pomedzi vtipy na adresu oboch hudobníkov sa objavili aj komentáre o tom, ako ľudí vzájomný konflikt mrzí. „Veľká škoda, že dvaja najlepší na scéne (plus ešte Kali) sú rozhádaní a nebudeme už od nich počuť spoločnú pecku,“ zamyslel sa ich spoločný fanúšik.

Obaja raperi sa už začiatkom minulého roka doťahovali o číslach zo Spotify. Rytmus vtedy obvinil Separa z „magorenia ľudí“ a falšovania dát zo streamovacích platforiem. „Ty si sa z môjho ukazovania čísel vygradoval do takého bodu, že pre teba bolo normálne, že nečestne pretekáš a magoríš ľudí – trebárs že nechajte celú noc pustený môj Spotify, a strašne si sa tváril, aká je to sranda,“ uviedol vtedy Bengoro.