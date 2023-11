EXKLUZÍVNE: Toto je slovenský Spotify Wrapped 2023. Separ prevalcoval takmer všetky kategórie

Hudobná streamovacia platforma Refresheru exkluzívne sprístupnila Spotify Wrapped 2023 pre Slovensko.

Poznáme mená najpočúvanejších interpretov, albumov a skladieb Slovákov za tento rok. Hudobná streamovacia platforma Refresheru exkluzívne sprístupnila Spotify Wrapped 2023 pre našu krajinu.

Už v stredu Spotify potešil používateľov, personalizovaný rebríček pre každého totiž zverejnil o niečo skôr, ako je zvykom. Celosvetový rebríček Spotify Wrapped 2023 jednoznačne ovládla fenomenálna Taylor Swift a stala sa najpočúvanejšou umelkyňou. My ti teraz prinášame hudobný rebríček toho najobľúbenejšieho u nás.

Slováci počúvajú rap a milujú lokálnu tvorbu

Slováci milujú slovenskú a českú rapovú tvorbu a Spotify Wrapped je toho dôkazom. Naši interpreti rozvalcovali rebríček a obsadili väčšinu miest. Hudobným favoritom sa stal raper Separ. Je najstreamovanejším interpretom roka 2023 a slovenský Spotify dobyl aj jeho album FLOWDEMORT. Medzičasom sa pre svoje prvenstvo dokonca pochytil s Rytmusom, viac sa dočítaš v tomto článku.

Na druhé miesto medzi najstreamovanejšími skladbami fanúšikovia dostali Separovu skladbu Sunset a v TOP 10 sa umiestnila aj jeho pieseň Nemam mood.

Cestu do slúchadiel Slovákov si pomedzi Separa, Viktora Sheena, Calina, Yzomandiasa či Kaliho našiel iba kanadský spevák The Weeknd a country-popová speváčka Taylor Swift. V tomto roku sme si okrem rapu často a radi púšťali aj skladbu Flowers od Miley Cyrus, I’m Good (Blue) od Davida Guettu a počúvali albumy Imagine Dragons, The Weeknda a Metra Boomina.

Slovenský rebríček

Najstreamovanejší interpreti na Slovensku:

1. Separ

2. Viktor Sheen

3. Calin

4. The Weeknd

5. Yzomandias

6. Pil C

7. Nik Tendo

8. Peter Pann

9. Taylor Swift

10. Kali

Najstreamovanejšie skladby na Slovensku:

1. Safír – Calin

2. Sunset – Separ

3. Flowers – Miley Cyrus

4. Habibi – STEIN27

5. Valeriya – Samey

6. Hannah Montana – Calin

7. Šedá Hus – Gleb

8. Dívej – Calin

9. Nemam mood – Separ

10. I’m Good (Blue) – David Guetta

Najstreamovanejšie albumy na Slovensku:

1. FLOWDEMORT – Separ

2. ROADTRIP – Calin, Viktor Sheen

3. S láskou, Lukáš. – Pil C

4. POPSTAR – Calin

5. Mercury – Acts 1 & 2 – Imagine Dragons

6. Slzy Ulic – Samey

7. Kruhy & Vlny – Yzomandias

8. Příběhy a sny – Viktor Sheen

9. HEROES & VILLAINS – Metro Boomin

10. Starboy – The Weeknd