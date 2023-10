Vyleziem o 10 rokov, môj nový hotel je Leopoldov: Palermo sa v novinke lúči so slobodou, oddnes nastupuje do väzenia

Palermo posiela svoj posledný odkaz pred nástupom do výkonu trestu v Leopoldove.

Pavol Mlynárik, známy predovšetkým ako raper s prezývkou Palermo, dostal desaťročný úhrnný trest väzenia za organizovanú drogovú trestnú činnosť. V stredu o tom rozhodol Najvyšší súd SR. V ten istý deň vydáva aj hudobný projekt s názvom FreePalermo. Ide o EP, na ktorom nájdeš dokopy päť skladieb, v ktorých rozoberá hlavne svoju protizákonnú minulosť.

O hudobnú produkciu celého projektu sa postaral známy producent Jerry Lee, ktorý v minulosti produkoval skladby aj menám ako Separ, Ego či Sergei Barracuda. EP, ktoré má dokopy 12 minút, vydalo vydavateľstvo Ruka Hore.

Na novom projekte je citeľné, že Palermo sa snaží držať krok s aktuálnymi trendmi, obmieňa flowy, experimentuje s melodickými linkami a v niektorých trackoch počuť aj tučné 808 melódie v pomalšom tempe a drillovom štýle.

To, že odo dňa jeho nástupu do výkonu trestu sa začnú vydávať jeho projekty, avizoval už na svojom Instagrame pred pár týždňami. Počas toho, ako bude za mrežami, chce vraj vydať dokopy až osem albumov, 12 klipov a dokonca aj nové podcasty.

V prvom tracku na EP s názvom Real feelin’ rapuje aj o tom, ako začínal s predajom drog, ako prvýkrát skončil za mrežami, ale aj o tom, ako vôbec prvýkrát, vtedy ešte len ako 12-ročný, „pričuchol“ k drogám vďaka svojej matke, ktorá bola jednou z prvých drogových díleriek v Seredi.

S mamou vyvážam sa mestom.

Predávala herák, bomby, štvrťka za 200.

Kukle skáču – veľký treskot.

To boli deväťdesiatky, keď som počul prvý west coast.

V skladbe #FREEPALERMO, ktorá má mierne drillový vibe, zas rapuje o tom, že sa teší, ako o desať rokov vyjde z väzenia a zas bude „trhať Miss bikini“. Dodáva, že zotrvá a bude bojovať. Zároveň spomína na to, že v ilegálnom biznise s drogami bol dlhé roky

Sellil som pervitín čistý jak coco, dnes sellím hudbu a mikiny.

Vylezem ven asi za 10 rokov, zas budem trhať Miss bikini.

‚Zotrvať – bojovať‘ je moje motto, preto vynikám medzi nimi.

Môj nový hotel je Leopoldov, budík mam o piatej, kikirík.

V poslednej skladbe na EP s názvom Last Call sa lúči so svojou rodinou, blízkymi a kamarátmi. V tracku máme možnosť počuť aj emotívne sprevádzanie jeho rapu klavírom. Fanúšikom sľubuje, že keď sa vráti, môžu očakávať nové hudby. Okolnosti ho vraj nezlomili. V skladbe si dokonca vyskúšal spev na refréne a v závere tracku počujeme, že jeho telefón je už v tomto momente (z pochopiteľných dôvodov) nedostupný.

Dnes mám povinnosti, musím sa pripraviť na celu.

Dať si v kľude s mojou rodinou poslednú večeru.

Vysvetliť synovi, že foter bude na chvíľu preč.

‚Ochraňuj mamu, buď silný a s každým maj priamu reč.‘

Rapera Palerma zo Serede obvinili spoločne s 15 ďalšími osobami v rámci akcie Venal 6, ktorá sa konala ešte v máji 2021. NAKA ho však počas akcie nezadržala, pretože sa v tom čase nachádzal na Malte. Polícia po ňom pátrala, nachádzal sa aj na zozname hľadaných osôb ministerstva vnútra.

Palerma sa polícii napokon podarilo vypátrať a v auguste 2022 bol predvedený pred súd, počas ktorého sa priznal, že roky díloval metamfetamín. Jemu a aj jeho skupinke z drogového podsvetia hrozilo 15 až 25 rokov väzenia, prípadne až doživotie. V septembri minulého roka Mlynárikovi napokon súd udelil trest desať rokov za drogovú trestnú činnosť.

Zdroj: MV SR

Tresty dostali aj jeho spolupáchatelia

Nepodmienečné tresty dostali aj ďalší piati spoluobžalovaní. Uložené tresty sú v trvaní od päť do 14 rokov. Odsúdení podľa vlaňajšieho verdiktu Špecializovaného trestného súdu svojimi priznaniami pomohli k rýchlejšiemu a jednoduchšiemu objasneniu prípadu.

„Vo vzťahu k obžalovaným Pavlovi M., Petrovi K., Zdenkovi S., Milanovi M. a Martinovi M. zrušil senát predmetný rozsudok vo výroku o treste prepadnutia majetku,“ priblížila hovorkyňa. Väčšine odsúdených pôvodne hrozili vyše 20-ročné tresty.

Organizovaná skupina z okolia Serede pôsobila v oblasti Trnavského kraja. Obžalovaných bolo viacero osôb. Na čele organizovanej skupiny údajne stál Slavomír Weiss, ktorého vlani neprávoplatne odsúdili na 24 rokov odňatia slobody.

Vo väzení si chce dokončiť strednú školu

Palermo ešte na súde minulý rok priznal, že s drogovým biznisom začal v roku 2011, keď sa dal dokopy so skupinou dunčovcov. Kupoval od nich 100 až 300 gramov metamfetamínu mesačne, ktoré potom posúval ďalej na predaj. Ešte pred samotnou akciou Venal 6 si už raz vo väzení odsedel 20 mesiacov, prezradil v decembri minulého roka Palermo v rozhovore pre Startitup.

Zdroj: Instagram/Palermo

„Konečne som sa dočkal. 25. októbra nastupujem na desaťročný trest. Život ma postavil za posledné roky do množstva náročných situácií, z ktorých sa dalo vyjsť len zle alebo ešte horšie. Preto ďakujem všetkým svojim fans, ktorí stále stoja pri mne,“ uviedol prednedávnom na Instagrame.

Vo svojom poslednom rozhovore sa rozhovoril aj o tom, aké plány má po tom, čo nastúpi do väzenia. „Vo výkone trestu by som si chcel dokončiť strednú školu, keďže som mal v tom čase iné koníčky. Chcel by som napísať zopár kníh, rôzne žánre. Závisí to od toho, do akého ústavu sa dostanem a aké tam budú podmienky,“ povedal o svojej predstave.

