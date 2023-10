Vraždil, lebo mu znásilnili ženu. Toto je 7 slovenských raperov, ktorí skončili vo väzení

Muža prešiel autom 26-krát a svedkyňu popravy následne zavraždil. Medzi siedmimi slovenskými rapermi nájdeš aj dvojnásobného vraha, drogového dílera či maskovaného lupiča.

Drogy, peniaze a nelegálna činnosť je s rapom prepojená už od samotného vzniku tohto žánru. Na to, aby sme našli nejakých známych raperov, ktorí za sebou majú trestnoprávnu minulosť, pritom nemusíme ísť až za Atlantik. Na domácej scéne ich v súčasnosti máme hneď niekoľko.

Medzi slovenskými rapermi, ktorí sú nejakým spôsobom prepojení s kriminálnym prostredím, sú najčastejším spoločným menovateľom drogy. Okrem nich však nájdeš v článku aj interpretov, ktorí majú na svedomí rôzne prepady, lúpeže či dokonca dvojnásobnú vraždu. Väčšina z nich pre Refresher opísala svoju trestnú činnosť. Predstavujeme ti 7 slovenských raperov, ktorí skončili vo väzení...

Frayer Flexking

Zdroj: REFRESHER/Matúš Zeťák

„Sellil som to, hej, potom sedel v base, hej.“ Flexkingov text z jeho prvého známejšieho tracku Chlapci flexia z roku 2019 naznačuje, za čo konkrétne bol v minulosti trestne stíhaný. Spočiatku bol dílerom ľahších, no neskôr aj tvrdších drog. Vo veľkých množstvách to bola najmä extáza a marihuana.

V našom rozhovore z júna 2020 prezradil, že ho chytili paradoxne v čase, keď mal pri sebe najmenej materiálu, ktorý navyše nebol až taký kvalitný. „Našli mi weed. Chytili ma v momente, keď to bolo pre mňa najlepšie. Týždeň predtým som mal dve kilá. V jednom českom meste som vypredal všetok weed. Bol som niekedy najväčšia ryba v Žilinskom kraji,“ spomína raper z Čadce.

Vo väzení sedel aj s členmi sýkorovcov. „Oni majú taký komplex sk***ený, že si myslia, že sú niečo viac. Gádžovci sedeli nad mojimi lajstrami, ale nemali šancu to prečítať. Mal som tam rešpekt, ale aj keď sme chodili hrať futbal, tak som ich tam cvičil. Sýkorovci si tam tak koňujú chlapcov, niektorí im tam perú vo vedre od Primalexu alebo im robia kávu a umývajú hajzle,“ prezradil Frayer pre Refresher.

Vo väzení si odsedel dokopy 18 mesiacov. Uzavrel dohodu o vine a treste a priznal sa, že všetko bolo jeho. Dĺžka výkonu trestu mu bola pôvodne určená na dva roky vďaka spolupráci s prokurátorom, avšak za dobré správanie ho pustili skôr. Plusové body získal napríklad za to, že približne tri mesiace umýval chodbu vo väzení a tiež chodil pracovať za 2,50 eura na mesiac.

Karlo

Zdroj: Instagram/Karlo

Posledný rok a pol vôbec najčastejšie rozoberaný a najviac rezonovaný prípad odsúdeného rapera v našich končinách. Rodák z Lučenca vo svojich začiatkoch vystupoval pod prezývkou Gumbgu v rámci košickej Haha Crew. Neskôr sa však odčlenil a prešiel do aktuálne najvýznamnejšieho českého rapového vydavateľstva Milion Plus, ktorého je aj spoluzakladateľom.

Karlo, civilným menom Juraj Čaba, si však aktuálne odpykáva 7-ročný trest za prevážanie viac ako 1,5 kilogramu marihuany a viac než 150 gramov kokaínu v papierovej krabici. Stalo sa tak 22. marca minulého roku, keď ho spoločne so 46-ročným Čechom Karlom B. zadržala hliadka Colného úradu Trnava v medzinárodnom osobnom vlaku medzi stanicami Kúty – Bratislava.

Zdroj: ZVJS

O tom, že ide o Karla, ako prvý informoval práve Refresher. „Expertíznym skúmaním bolo zistené, že šlo o kokaín s hmotnosťou 152,75 g, čo zodpovedá minimálne 1 528 obvyklým jednorazovým dávkam. Celková hodnota zaisteného kokaínu bola vyčíslená na 12 220 eur,“ informovala vtedy polícia.

Pôvodne raperovi za prevážanie veľkého množstva drog hrozilo 10 až 15 rokov. Karlo sa pred súdom k spáchaniu skutku priznal a oľutoval ho. Za svoju motiváciu označil výhradne peniaze a súd požiadal o najnižší možný trest. Nakoniec tak dostal 7 rokov.

Aktuálne sa nachádza v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) Dubnica nad Váhom, kde minulý týždeň dokonca odohral rapový koncert. Priamo z väzenia zároveň ohlásil, že počas výkonu trestu má v pláne vydať dva rapové albumy, s najväčšou pravdepodobnosťou práve cez svoj domovský label Milion Plus.

Supa