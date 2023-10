Prečo je nový elektrický Citroën ë-C3 taký lacný? Má malú batériu, maximálku 135 km/h a v základe nenájdeš stredový displej

Francúzska značka ako odpoveď na lacnejšie čínske elektromobily predstavuje slávny model C3 v cenovo dostupnej elektrickej verzii.

Citroën predstavil novú generáciu tradičného modelu C3, z ktorého sa stal elektromobil. Najväčšiu pozornosť so sebou prináša atraktívna cenová politika, keďže Francúzi svoj mestský elektrický model vyrábaný na Slovensku ponúknu na európskom trhu s cenovkou už od 23-tisíc eur. To nie je v kontexte aktuálnych cien elektromobilov veľa, automobilka však medzičasom zverejnila aj kompletnú technickú špecifikáciu, no a tá jasne naznačuje, prečo sa jej podarilo cenu až tak stlačiť smerom nadol.

Elektrická verzia ë-C3 – v budúcnosti príde aj vyhotovenie s konvenčným motorom – stojí na úplne novej platforme Stellantis SmartCar, ktorú vyvinuli pre tie najlacnejšie vozidlá pre rozvojové trhy. Je v nej aj lacnejší LFP (lítium-železo-fosfát) akumulátor, ktorý má kapacitu 44 kWh. Na porovnanie konkurenčný Peugeot e-208, ktorý už má pritom nejaký ten rôčik a 51 kWh batériu. Na jedno nabitie dokáže elektrická novinka v zmysle WLTP absolvovať 320 kilometrov (e-208 papierovo 400 km).

V kontexte ceny poteší, že palubný systém podporuje až 100 kW DC nabíjanie, takže malú batériu je možné za ideálnych podmienok na rýchlonabíjačke nabiť na 80 percent len za 26 minút. O pohon sa stará elektromotor s výkonom 83 kW/113 koní, maximálna rýchlosť je pritom len 135 km/h. Citroën má okrem chystanej spaľovacej verzie v pláne aj ešte lacnejší elektrický derivát, ktorý by mal stáť menej ako 20-tisíc eur, dojazd bude však len 200 kilometrov.

Medzigeneračne sa mení najmä dizajn exteriéru, vďaka ktorému pôsobí elektrická C3-ka mohutnejšie než jej predchodca. Je síce o pár centimetrov väčšia (na dĺžku premiérovo presiahla 4 metre), pod väčšiu mohutnosť sa však podpisuje skôr vyššia stavba karosérie vrátane väčšej svetlej výšky (163 mm). Do oka padne špecifický svetelný podpis LED svetiel či úplne nové logo, ktorým automobilka odkazuje na svoju históriu.

Škrtanie nákladov badať predovšetkým v interiéri. Centrum palubovky síce tvorí 10,25" dotykový displej s podporou aplikácií, ako sú Apple CarPlay či Android Auto, zákazník si zaň musí priplatiť, pretože v základe nie je súčasťou výbavy. Spoliehať sa tak musí výhradne na malé digitálne budíky, ktoré sú v skutočnosti head-up displejom – obsah nie je však premietaný na čelné sklo, ale na plochu vyvedenú v hornej časti palubnej dosky. Podľa fotografií pritom vidieť, že v interiéri sú len tie najnutnejšie prvky výbavy a hŕstka fyzických tlačidiel. Batožinový priestor má 310 litrov.