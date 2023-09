Zobral som priateľku a švagra na najextrémnejšie kolotoče do poľskej Energylandie. Zo strachu nešli ani na jeden

Vyskúšali sme si najväčší a najlepší zábavný park v Európe, poľskú Energylandiu. Prečo je taký úžasný a na ktoré kolotoče odtiaľ nikdy nezabudneš?

Pri vstupe do poľskej Energylandie (nachádza sa v meste Zator, cca 50 kilometrov od Krakova) svieti nápis, že je to #1 zábavný park v Európe. Nie je isté, či je to pravda. Určite je však jednotkou v počte a kvalite vlnoviek v celej Európe, čím sa pýšia aj na svojich stránkach.

Zdroj: Energylandia/Dominik Vetrák/Refresher

Do Energylandie som vzal priateľku, sestru, mamku a švagra. Všetky adrenalínové kolotoče som absolvoval s nebojácnou mamkou (ani ona sa však neubránila triaške v nohách po dráhe menom Zadra). Priateľka sa odhodlala na jednu vlnovku (bola viac-menej pre deti) a švagor sa psychicky dokázal namotivovať maximálne na ruské koleso. Viac zvládla aj jeho tehotná žena.

Veľmi im to však nevyčítam. Kolotoče v Energylandii sú skutočný extrém a dokážu upratať aj najväčšieho hrdinu. Obzvlášť vlnovky ako Hyperion či Zadra v človeku vyvolajú pocit, že pred návštevou parku mal spísať závet. Navštívili sme aj zábavný park v Prátri, a hoci bol ozaj dobrý a užili sme si v ňom každú minútu, s Energylandiou sa nedá porovnávať.

Zdroj: Energylandia/Dominik Vetrák/Refresher

Sú tu kolotoče pre najmenších, pre rodiny aj pre adrenalínových nadšencov. Viac ako 120 atrakcií dokáže návštevníkov zamestnať od rána do večera. Veď len vlnoviek je tu 18! Je pravda, že nám chýbalo viacero zaujímavých atrakcií, ktoré neboli typologicky vlnovkami, ale to je asi jediné negatívum celého parku.

Vstup doň stojí približne 45 eur a za atrakcie už návštevníci nič navyše neplatia. Kreditku treba vyťahovať len pri návšteve stánkov s jedlom či pri tlačení fotiek (fotky robí väčšina kolotočov). Odporúčame zaobstarať si v pokladnici aj Fast Pass, ktorý ich majiteľom umožní predbehnúť rady čakajúcich ľudí na štyri najväčšie vlnovky (Zadra, Hyperion, Abyssus a Mayan). Na každú atrakciu sa dajú využiť iba raz.

Zdroj: Energylandia/Dominik Vetrák/Refresher

Aj tak sa to však oplatí, keďže na Zadru či Hyperion sa čaká v hlavnom otváracom čase aj polhodinu. Pre ľudí, ktorí chcú park navštevovať častejšie, sa oplatí permanentka. Stojí 170 eur pre dospelých a 130 pre deti a môžu tam byť každý deň.

V parku sú bohaté stravovacie možnosti s veľmi slušnými cenami a všade sme sa stretli s milým a ochotným personálom. Najmä chalani, ktorí nás prehovárali na plnenie rôznych minihier s možnosťou výhry veľkých plyšákov, boli veľmi príjemní a ústretoví, keďže na tom ryžovali poľské zloté a eurá.

Zdroj: Energylandia/Dominik Vetrák/Refresher

Energylandia je obrovská. Rozlieha sa na ploche 70 hektárov, ktoré sa zrejme nedajú obehať ani za celý deň (jedine v prípade, že návštevník neskúša takmer žiadne atrakcie). Okrem klasických kolotočov a veľkého vodného parku sú tu aj iné atrakcie, ako napríklad veľká show s autami (driftovanie, jazdenie na dvoch kolesách naboku a podobne), bazénové párty, 7D kino a ďalšie.

Opísať poriadne zážitok z jazdy na tých najväčších dráhach sa slovami nedá. Taký úžasný adrenalín sme jednoducho ešte v živote nezažili. Pocit, aký zažíva človek, keď sa rúti v 120-kilometrovej rýchlosti takmer kolmo k zemi, sa nedá ani predstaviť. Strach sa strieda s nadšením a eufóriou a pre človeka, ktorého adrenalín napĺňa, pôjde o jeden z najlepších zážitkov v živote.

Zdroj: Energylandia/Dominik Vetrák/Refresher

V parku je aj vodný park, ktorý je v lete veľmi vhodným osviežením. Navyše ponúka ďalšie kolotoče a tobogany, ktoré potešia každého. Energylandiu sme si nesmierne užili a určite sa tam ešte vrátime. Je tam úžasná priateľská atmosféra, nekonečné možnosti zábavy a adrenalínu, aký inde za tú cenu nie je šanca nájsť. Jediným problémom je cesta do parku.

Je asi jedno, z akej časti Slovenska sa človek pohýna. Čaká ho niekoľkohodinová cesta, ktorá sa pred poľskými hranicami mení z diaľnic na úzke ulice, serpentíny a rozbité cesty. Stojí to však za to.

Zdroj: Energylandia/Dominik Vetrák/Refresher

Energylandia je najlepší, najväčší a najadrenalínovejší zábavný park, aký sme kedy videli a zažili. Je prekvapivo lacný. Treba v ňom vyskúšať tieto najlepšie atrakcie, kolotoče a vlnovky:

Zadra je najvyššia drevená vlnovka na svete a ide rýchlosťou 121 km/h. Garantujeme zážitok, na ktorý sa nezabúda.

je najvyššia drevená vlnovka na svete a ide rýchlosťou 121 km/h. Garantujeme zážitok, na ktorý sa nezabúda. Hyperion je najrýchlejší európsky kolotoč (142 km/h).

Formula sprostredkuje zrýchlenie z 0 na 100 za 2-3 sekundy.

Speed je najrýchlejšia vodná vlnovka na svete (110 km/h), počas ktorej návštevníkov osvieži poriadne vyšplechnutie vody.

Mayan je vlnovka, z ktorej cestujúci visia.

Aztec Swing človeka poriadne otočí vo vzduchu a sem-tam bude aj dole hlavou. Pred týmto kolotočom odporúčame radšej nič nejesť.

Tidal Wave Twister je jediný kolotoč, na ktorý chcela ísť moja priateľka (a poriadne sa na ňom vykričala), takže sa automaticky dostáva do topky. Netreba sa zmiasť tým, že nevyzerá nebezpečne. Počas jazdy poriadne zrýchľuje, neustále sa točí a občas vyvoláva pocit, že sa ústredná platforma odlepí od konštrukcie a človek vyletí do vzduchu.

... a mnohé, mnohé ďalšie. Výhodou tohto parku je, že väčšinu najlepších atrakcií vie návštevník odhadnúť pohľadom.

P. S. V Prátri mi na kolotočoch bolo veľmi zle, ale tu som prekvapivo (až na pár malých výnimiek) nepociťoval nevoľnosti. Na záver sme sa však s priateľkou rozlúčili s Energylandiou „detskou vlnovkou“ a z nejakého dôvodu mi na nej prišlo zle, čo stihla zachytiť aj kamera.