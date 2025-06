Nič krajšie zo sveta architektúry dnes neuvidíš.

Teší nás, že architektúra na Slovensku a v Česku má stále vyššiu úroveň, vďaka čomu môžeme pravidelne predstavovať množstvo projektov s rukopisom tuzemských tvorcov, ale niekedy radi opustíme domáce prostredie, aby sme si rozšírili obzory.

Dnes preto navštívime Poľsko, konkrétne vojvodstvo Wielkopolska, kde tím architektov z ateliéru UGO architects navrhol moderný dom pri jazere, do ktorého by sme sa s radosťou presťahovali. Stavbu s úžitkovou plochou na úrovni 180 štvorcových metrov dokončili v roku 2021.

téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia. Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.

Zdroj: Alex Shoots Buildings

Letné sídlo v tvare polmesiaca v blízkosti pokojného jazera, ktoré sa nachádza v blízkosti mesta Poznaň, je ako vystrihnuté z magazínu. Stavba v objatí borovíc ponúka veľkú drevenú terasu s výmerou 120 štvorcových metrov, ktorá sa plynulo spája s obývacou miestnosťou a neopozeraný moderný vzhľad.

Pôvodný návrh mal niesť podobu súčasnej stodoly s jednou presklenou stenou, čím by sa denná časť otvorila smerom k jazeru. Pri takomto usporiadaní by však ostatné miestnosti vrátane spální stratili priamy kontakt s prírodou a boli by orientované do strán. Architekti sa z tohto dôvodu rozhodli pre iné riešenie, ktoré je v konečnom výsledku výhrou pre majiteľov aj ich návštevy.

Zdroj: Alex Shoots Buildings

Moderná sivá stavba obklopuje priestor terasy z troch strán – vlastný tvar domu uzatvára oddychovú časť z východu, zo severnej strany je krídlo, v ktorom sa nachádza hlavná spálňa, a z juhu terasu obopína rameno s hosťovskou izbou a zastrešenou časťou.

Rozsiahly dom umožnil, aby v jeho strede rástli stromy, ktoré tienia terasu a v lete chránia aj pred prehrievaním. Bočné krídla navyše chránia pred vetrom a poskytujú plné súkromie pre obyvateľov. Obývacia izba sa otvára na terasu vysokým zasklením a posuvné okná umožňujú spojiť interiér a exteriér do jedného priestoru.

Zo strany príjazdovej cesty je fasáda málo priehľadná. Vedľa je umiestnená garáž pre dve autá s prístreškom pre motorový čln.

Zdroj: Alex Shoots Buildings

Funkčné usporiadanie budovy navrhli UGO architects ako letný dom s možnosťou celoročného využitia. Okrem dvoch klasických spální, ktoré sa otvárajú na terasu, sú k dispozícii dve miestnosti s mezanínmi, ktoré sa dajú premeniť na ďalšie spálne. V dome sa vďaka tomuto riešeniu pohodlne vyspí až 12 ľudí. Navyše, obe mezaníny umožňujú prístup na strechu, kde je ďalšia terasa s výhľadmi na úžasnú prírodu vojvodstva Wielkopolska.

Zdroj: Alex Shoots Buildings

Život v dome pri jazere sa točí okolo veľkej terasy – jej krytá časť slúži v teplej časti roka ako vonkajšia jedáleň. Hlavná spálňa má vlastnú samostatnú terasu, ktorá zabezpečuje ešte viac súkromia pre majiteľov. Obrovský exteriérový priestor je miestom pre život, oddych a stravovanie obyvateľov. Mierne vyvýšená plošina umožňuje dotyk s prírodou, ale bez zásahu.

Ak ťa zaujal tento moderný dom pri jazere od poľského ateliéru UGO architects, pozri si galériu s detailnými fotografiami, ktorá je prácou Alex Shoots Buildings.