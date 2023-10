KVÍZ: Dokážeš rozlíšiť podvod od reality? Zisti, či rozoznáš všetky správy internetových podvodníkov

Dáš 10 z 10?

Internetoví podvodníci používajú čoraz sofistikovanejšie metódy, aby ťa mohli pripraviť o úspory. Využívajú bežné situácie, do ktorých sa denne dostávame – vydávajú sa za kuriérov, poštárov či pracovníkov banky. Podľa spoločnosti mBank sa až 47 % Slovákov stretlo s bezpečnostnou hrozbou.

Aj v prípade, že patríš medzi obozretných ľudí sa môžeš pomerne ľahko nechať nachytať. Stačí, ak pri návale pracovných povinností nevenuješ dostatočnú pozornosť jednej SMS a klikneš tam, kde nemáš. Niekoľko takýchto správ sme vybrali aj do nasledujúcich kvízových otázok.

Ako sa ochrániť pred praktikami podvodníkov?

Spoločnosť mBank sa pravidelne zaoberá otázkou bezpečnosti svojich klientov. Nedávno napríklad spustila nástroj, pomocou ktorého si klienti môžu overiť, či pri telefonickej komunikácii o svojich financiách s bankou hovoria skutočne s pracovníkom mBank. Na vylákanie citlivých informácií totiž útočníci čoraz častejšie využívajú podvodné telefonáty, tzv. vishing. Nový nástroj mBank však toto riziko zneužitia znižuje.

Jednou z ďalších výhod účtu v mBank je digitálna eKarta. Túto kartu si môžeš dobíjať ľubovoľnou sumou a zároveň je úplne oddelená od tvojho bežného účtu. Ak náhodou nakúpiš na podozrivej stránke, môžeš jednoducho svoju eKartu zrušiť a založiť si novú. Zároveň sa nemusíš stresovať, či podvodníci získali prístup k tvojmu účtu.

„Neexistuje stopercentný návod na to, ako nenaletieť. Ak som na nejakom e-shope prvýkrát, idem hneď na kontaktné údaje. Chcem vidieť meno, telefónne číslo, adresu a obchodné podmienky, ktoré majú hlavu a pätu. Ak niečo z toho nesedí, je to pravdepodobne podvod,“ vysvetľuje odborník na digitálnu bezpečnosť a ambasádor bezpečnosti mBank Karol Suchánek. Spoločnosť mBank s ním pripravila niekoľko videí, ktoré ti ukážu nástrahy podvodníkov.

Poradí ti, ako sa nedať oklamať na e-shopoch, sociálnych sieťach alebo napríklad počas cestovania. „Ak som niekde, kde to nepoznám, vyberám len z bankomatov v priestoroch banky. Tam podvodníci čítačku kariet len tak ľahko nenainštalujú,“ pokračuje Karol Suchánek.

Možno si povieš, že ty len tak na podvody nenaletíš. Na webe mBank nájdeš test bezpečnosti, kde si môžeš overiť, či je to naozaj tak. Vyplnením testu sa zároveň môžeš zapojiť do súťaže o nový iPhone 14. Po dokončení testu stačí vyplniť registračný formulár, ktorý ťa následne zaradí do žrebovania o túto skvelú cenu.

Predtým, než sa pustíš do vypĺňania testu od mBank, vyskúšaj identifikovať podvodné správy, ktoré sme pre teba vybrali. Je to také zahrievacie kolo pred testom, ktoré ti pomôže naštartovať obozretnosť.