Tank top nesmie chýbať v tvojom šatníku. Toto je história bieleho tielka, ktoré istý čas spájali s mužmi, ktorí bijú svoje ženy

Prečítaj si o histórii tohto obľúbeného módneho kúska, ktorý pripomína vibe 90. rokov. Virálnym kúskom sa dnes stalo tielko od Loewe za 320 eur.

Obyčajný rebrovaný bavlnený ‚tank top‘ nikdy nevyšiel z módy, jeho najväčšou „zbraňou“ je jednoduchosť. Vďaka rebrovanému materiálu perfektne evokuje dizajn 90. rokov a je veľmi ľahko kombinovateľný. Dnes ho nájdeme v kolekciách luxusných módnych domov za často premrštené ceny (Prada za 700 eur, hovoríme o tebe). Kvalitné dizajny však ponúkajú aj slovenské značky.

„Ich nadčasovosť spočíva podľa mňa v tom, že sa dajú kombinovať fakt ku všetkému. Pre niekoho sú základným kúskom šatníka, iní z nich vedia vo svojich stylingoch urobiť ten najzaujímavejší prvok. Stačí mať kreatívne myslenie,“ hovorí slovenská dizajnérka Kristína Ptačin.

V článku si prečítaš históriu obľúbeného módneho odevu aj to, ktoré tielko od luxusnej značky uvidíš toto leto na každej influencerke. Ak miluješ rebrované tielko rovnako ako my, inšpirovať sa môžeš aj tipmi, kde zoženieš tie najštýlovejšie kúsky, a áno, tie najlepšie nesú štítok Made in Slovakia.

Zdroj: Instagram @irinashayk

Z bazéna až do hollywoodskych filmov

Obľúbené tank topy sú charakteristické svojou textúrou a materiálom. Majú rebrovaný vzor, sú pružné a neodhaľujú dekolt, ich výstrih siaha častokrát až ku krku. Aj vďaka tomuto faktoru bol v roku 1912 ideálnym kúskom pre profesionálne plavkyne a plavcov.