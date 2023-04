Slovák pracuje pre Louis Vuitton: Prácou z domu pre zahraničnú značku si dokážem zarobiť mnohonásobne viac ako u nás (Rozhovor)

Jakub Reis pre módnu značku pracuje ako art director a digital designer. Pracuje z Prahy, do Paríža lieta jeden- až dvakrát mesačne.

„Aj keby práca pre značku Louis Vuitton nebola na začiatku dobre ohodnotená, určite by som ju zobral. Ak máš v životopise napísané, že si pracoval pre značku Louis Vuitton, otvárajú sa ti automaticky dvere do všetkých módnych domov,“ hovorí Jakub Reis.

Pochádza z Prievidze, žije v Prahe, jeden- až dvakrát do mesiaca však lieta do parížskej kancelárie francúzskej módnej značky. Pracuje na pozícii art director a digital designer. Stará sa o vizuál webovej stránky, podieľa sa na kampaniach, interaktívnych veciach či privátnych projektoch pre vybraných klientov. „Keď si otvoríš oficiálnu stránku značky Louis Vuitton, vidíš všetko, čo prechádza cez ruky tímu, v ktorom som ja,“ tvrdí.

Medzi jeho deväťročné skúsenosti patrí spolupráca so značkami ako Nike, Marvel, Metalab, DNB Bank, LE MODELLO či Midnight Studios.

V rozhovore nám porozprával, ako vyzerá zákulisie práce pre módny dom Louis Vuitton, ako sa tam dostal, aké má v rámci práce benefity a aké platové podmienky pre jeho pozíciu ponúka zahraničie oproti Slovensku.

Zdroj: Archív: Jakub Reis

Kedy si zistil, že sa chceš venovať práci pre módne značky?

Vyštudoval som strednú školu v odbore grafik digitálnych médií. Už počas štúdia som sa snažil naučiť čo najviac a budovať si svoje portfólio. V posledných ročníkoch som pracoval ako freelancer, vytváral som svoje veci pre rôznych klientov. Po maturite som mal dohodnutú prácu v Bratislave, kam som sa hneď aj presťahoval. No vydržal som tam iba rok. Veľa som sa toho naučil, ale cítil som, že chcem robiť na zaujímavejších projektoch.

Na začiatku som pracoval na rôznych aplikáciách alebo digitálnych produktoch. Mňa však vždy zaujímala móda. Snažil som sa hľadať zaujímavé značky, kde by som mohol pracovať s pekným vizuálom.

Vedel si, že to chceš skúsiť v zahraničí?

Určite, vždy som bol naklonený k zahraničiu. Na Slovensku pre mňa vtedy neboli veľmi zaujímavé projekty. Dnes už je to inak, máme tu veľa nových a pekných značiek.

Ako si sa dostal do módneho domu Louis Vuitton? Čo všetko zavážilo, aby ťa prijali?

Hľadal som rôznych ľudí, ktorí tam pracujú, a snažil sa s nimi skontaktovať, no väčšina pokusov o kontakt zostala bez odpovede. Tieto značky hľadajú ľudí skôr priamo z Paríža, ideálne tých, ktorí hovoria po francúzsky, a to ja neviem.

Bol som súčasťou slackovej skupiny pre dizajnérov a nejako som sa dostal „do reči“ so šéfom digitálneho dizajnu pre značku Louis Vuitton. Napísal mi, že momentálne nikoho nehľadajú, ale páčilo sa mu moje portfólio. V tom čase Louis Vuitton pracoval hlavne s externými agentúrami, no pomaličky začínali budovať interný tím. A tak mi o pár mesiacov ponúkol otvorenú pozíciu. Najväčší problém bolo to, že nehovorím po francúzsky, tak sme sa dohodli, že prídem a skúsime, či to bude fungovať.

Ako by si opísal pracovné prostredie u Louisa Vuittona?

Je tam veľmi veľa ľudí, takže aj to prostredie je dosť politické. Na zopár projektoch to dosť cítiť, keďže to ide cez veľa rúk. Ale inak by som povedal, že super. V podstate stále prichádzajú zaujímavé projekty alebo rôzne spolupráce.