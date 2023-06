Slovenka Zuzana žije v Kodani, fotila aj pre Fendi: Móda je toxické prostredie, ľudia si veľakrát navzájom kradnú prácu (Rozhovor)

„Konkurencia v móde je obrovská. Všetci chcú tvoju pozíciu a spravia pre ňu čokoľvek. Niektorí fotografi si od teba vypýtajú kontakt do magazínu a potom tam napíšu, že danú prácu spravia lacnejšie alebo lepšie ako ty,“ hovorí Slovenka Zuzana Jánošová.

Svet módy je nesmierne lákavý, no nie všetko v ňom vyzerá ako pohľad cez ružové okuliare. Úspešná Slovenka Zuzana Jánošová, ktorá v zahraničí prerazila ako streetstylová fotografka, sa prepracovala do zákulisia najväčších módnych udalostí aj k svetovým celebritám. Okrem toho, že sa môže pochváliť prácou pre Fendi, má na zozname aj fotky Chiary Ferragni a Kaie Gerber. V rozhovore pre Refresher prezradila, prečo napriek obrovským úspechom z módneho priemyslu odišla.



„Kedysi som sa foteniu venovala profesionálne, postupom času mi to však prišlo nie veľmi udržateľné, veľmi hektické a nesmierne konkurenčné. Ale predovšetkým som módny svet vnímala ako toxický,“ hovorí Zuzka a priznáva, že fotografi sa často snažili navzájom si ukradnúť prácu.

Slovenka prerazila vo svete módy ako profesionálna fotografka streetstylu. V rozhovore pre Refresher priznala, prečo sa dnes foteniu venuje len ako hobby. Zdroj: Archív respondentky/Zuzana Jánošová

Hoci dnes pracuje ako full-time marketingová analytička v Kodani, posledné dva roky fotí streetstyle, má to ako veľmi aktívne hobby. „Stále mám potrebu venovať sa fashion a niečo tvoriť, je to skrátka neodmysliteľná súčasť môjho života,“ dodáva. V rozhovore ti prezradí, ako to chodí v módnom priemysle, ako sa jej podarilo prepracovať až k Fendi a do backstageu s Karlom Lagerfeldom, ale aj to, prečo sa pre svoj štýl obliekania cíti na Slovensku nepochopená.

V módnom priemysle si si vybudovala kariéru a ako fotografka streetstylu si sa dostala k renomovaným svetovým značkám a celebritám. Aké najväčšie spolupráce si fotila?

Áno, presne tak a dodnes som za to vďačná. Okrem toho, že som fotila pre česko-slovenský Vogue či menšie dánske značky, ako napríklad Munthe či Designers’ Remix, často som chodila na fashion weeky v Miláne, Paríži, ale aj v Prahe či tu v Kodani.

Čo sa týka módnej sféry, najväčšia vec, ktorú som zažila, bolo trojdňové fotenie streetstylu pre Fendi počas Milánskeho fashion weeku v roku 2018. Jedna fotka, ktorá sa mi podarila – bol na nej konkrétne kožúšok Fendi –, mala najväčší počet lajkov zo všetkých fotiek, ktoré kedy mala značka na Instagrame. Bolo to viac ako 140-tisíc.





Keď Slovenka Zuzana fotila v roku 2018 pre značku Fendi, urobila jej toho času najlajkovanejšiu fotku na Instagrame. Kožúšok s nápisom Fendi si vyslúžil viac ako 140-tisíc lajkov. Na Instagrame vtedy vystupovala pod menom @sjuloves. Zdroj: Archív respondentky/Zuzana Jánošová, Fendi – milánsky fashion week jar/leto 2018

V rámci tejto spolupráce som sa dostala aj do backstageu a na fittingy pred prehliadkami, bola som dokonca v blízkosti Gigi Hadid či Kaie Gerber, s ktorou sa mi podarila naozaj vtipná momentka. Na fotke prirovnáva svoje modré vlasy ku kreslenej postavičke na displeji.

Slovenka Zuzana pracovala na Milánskom fashion weeku pre luxusnú značku Fendi. V backstagei stretla Karla Lagerfelda aj Kaiu Gerber, ktorej zhotovila výborný momentku. Zdroj: Archív respondentky/Zuzana Jánošová

Ako si sa cítila v prítomnosti takýchto známych celebrít?Vždy som si hovorila, že panebože, čo asi len poviem, keď sa ma niečo spýta Karl Lagerfeld, aj s ním som totiž bola kvôli Fendi v jednej miestnosti. Zoči-voči som s ním však do kontaktu neprišla, všetci, čo sme robili streetstyle alebo sociálne siete, sme sa riadili veľmi striktnými pravidlami. Kedykoľvek sa objavil Karl, museli sme dať dole foťák, aby sa náhodou nestalo, že ho odfotíš. Vtedy som pocítila, že je to naozaj „big deal“ dostať sa až sem.

Mohla by si nám prezradiť, ako si sa dostala k Fendi?