Slovenka Alexandra pracuje pre Gucci: Učili ma ľudia z Bvlgari aj Hermès, no nie je to ako vo filme Diabol nosí Pradu (Rozhovor)

„Namiesto ranného meetingu v kancelárii sa stretávame v bare, kde nám manažér všetkým kupuje kávu,“ smeje sa Alexandra, ktorá sa po troch rokoch v Taliansku cíti už ako doma.

Alexandra Kopinská pochádza zo Starej Ľubovne a srdcom je dobrodruh. Vždy vedela, že bude žiť či študovať v zahraničí. Už počas strednej školy odišla študovať krátkodobo do Londýna. Dnes si mladá Slovenka plní svoj módny sen v Taliansku. Snívala o tom, že bude študovať módu, premýšľala nad Parížom aj Milánom, no osudným sa jej stal Rím, kam sa nakoniec presťahovala kvôli škole.

„Štúdium v Taliansku bolo veľmi praktické. Pri ukončení školy sme mali možnosť spolupracovať so značkou Luisa Via Roma (multibrand viacerých módnych značiek, pozn. red.). To bola veľmi zaujímavá a prínosná práca. Spojili sme sa s manažmentom značky, vytvárali sme pre nich stratégiu a všetko sme s nimi konzultovali. Takže už ako končiaci študenti sme sa začínali dostávať do reálnej pracovnej dynamiky,“ opisuje svoje štúdium v Ríme Alexandra.

Po ukončení štúdia rozposielala životopisy do rôznych značiek ako napríklad Max Mara, Bvlgari, Fendi či Farfetch, no neúspešne. Asi po desiatich pohovoroch sa jej nakoniec podarilo dostať sa do módneho domu Gucci. Aj keď jej „večné mesto“ navždy prirástlo k srdcu, musela ho opustiť a kvôli práci sa odsťahovala do Florencie.

Ako sa študuje móda na talianskej škole, aké platové podmienky majú stážisti, kto všetko ju učil a ako sa dostala na pozíciu Retail Mechandising Assistent pre Gucci sa dočítaš v rozhovore.

Alexandra odišla z Bratislavy študovať do Ríma. Zdroj: Archív: Alexandra Kopinská

Študovať a žiť v zahraničí bolo vždy tvojím plánom?

Vždy som bola dobrodružný typ, mám to po mojom ockovi. Zo Starej Ľubovne som odišla do Bratislavy študovať na Ekonomickú univerzitu. Vždy som však hľadala spôsob, ako ísť preč a študovať v zahraničí. Mala som v pláne odísť aspoň do Viedne. No a potom som spoznala môjho priateľa, ktorý je Talian. Začala som do Talianska jazdiť viac, konkrétne do Ríma. Čoraz viac som premýšľala nad tým, že si magistra dokončím práve tam.

Keď som prišla žiť do Ríma, nevedela som po taliansky nič. Prihlásila som sa na školský kurz, všetok voľný čas využívala na študovanie jazyka. Cez letné prázdniny, keď som vedela, že budem mať voľno, som si platila súkromné kurzy.

V Ríme si študovala odbor fashion and luxury management. Bolo tvojím snom študovať módu?

Keď som sa rozhodovala, kam by som išla na školu, vždy som si pozerala tie destinácie ako Miláno či Paríž, pretože som vedela, že chcem študovať módu. Aj práve vďaka môjmu priateľovi som našla ideálnu školu v Ríme, on ju študoval tiež. Po bakalárovi v Bratislave som teda nastúpila tam, na odbor fashion and luxury management a dokončila som si magistra.

Je ťažké dostať sa na túto školu?

Museli sme absolvovať test, na výber som mala študijný program v taliančine aj v angličtine. Ja som si vybrala angličtinu. Nemyslím si, že je nemožné sa tam dostať, ak sa dôkladne pripravíš na prijímačky. Musela som si dať v súkromnej firme overiť platnosť diplomu zo Slovenska a počet kreditov. Ale to tak funguje asi všade. Výučba bola super. Je to program manažment, no zameraný viac na luxusný a módny priemysel. Mali sme profesorov, ktorí reálne pracujú pre najznámejšie značky sveta a popritom učia.

Toto bolo z môjho pohľadu to najlepšie. Nechcem degradovať iné školy, ale keďže ti vysvetľujú praktické veci priamo z módneho biznisu, je to veľmi prínosné. Neučia ťa len to, čo je napísané v učebnici.

Kto zaujímavý ťa napríklad učil?