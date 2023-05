Dizajnér Boris Kráľ: Noblesu, ktorá kedysi existovala, už dnes veľa žien a mužov nemá, často im chýba sebareflexia (Rozhovor)

Keby žil v minulom storočí, Christian Dior a Coco Chanel by mali vážnu konkurenciu. Meno slovenského dizajnéra Borisa Kráľa sa totiž na česko-slovenskej módnej scéne spája s vysokou módou a nekonvenčným rukopisom, ktorému nechýba nádych histórie a luxusu.

Slovenský dizajnér Boris Kráľ sa nemohol narodiť s výstižnejším priezviskom. Dokonale totiž odráža jeho dizajnérsky rukopis aj životnú filozofiu. Návrhárove pompézne a na mieru šité modely sú totiž jasným odkazom na vysokú módu a často čerpajú inšpiráciu z historického odevu, významných kráľovských rodov aj korunovačných klenotov. V rovnakom čase sa im však darí spĺňať predstavy modernej ženy s náročným vkusom.

„Pridaná hodnota mojich šiat je, že na svojich veciach vždy primárne pracujem len ja, dávam do toho nejakú svoju energiu. Celé je to u mňa o detailnom procese, fittingoch, o tom, ako ten model a danú zákazníčku rozmaznávaš. Povedal by som, že je to taká alchýmia, že toho klienta navnímaš, nikdy to nie je rovnaké a vždy je to veľmi osobné,“ prezradil pre Refresher dizajnér, ktorý krajčírske remeslo nazýva svojou prvou láskou.

Dizajnér Boris Kráľ má na česko-slovenskej módnej scéne unikátny rukopis. Hoci v jeho dizajnoch nájdeš prvky minulosti, modely Kráľ sú určené pre moderné ženy s náročným vkusom. Zdroj: Archív Borisa Kráľa. Foto: Ivan Kašša

V rozhovore nám okrem iného otvorene porozprával, či sa ako dizajnér vysokej módy dokáže uživiť, ale aj to, ako vníma rivalitu na česko-slovenskej módnej scéne.

Pred niekoľkými týždňami si sa po takmer trojročnej prestávke vrátil na prehliadkové mólo Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku. Prečo taká dlhá pauza?

Moja značka Kráľ funguje tak, že robím kolekcie, ktoré vôbec nie sú sezónne alebo nie sú pravidelne prezentované. Naopak, tvorím, keď mám potrebu alebo keď mám pocit, že si to žiada spoločnosť alebo daná klientka. Dopredu nemám našité nič, zdá sa mi to dosť inteligentné, ale aj rozumné, pretože ak niečo robíš na mieru, je za tým veľa sedení a fittingov.

Šitie na mieru má zmysel v detailoch, ale aj v tom, že k danému modelu a klientovi nadobudneš osobný vzťah. Možno si teda u mňa kúpiš šaty, ktoré si oblečieš raz, ale je za nimi nejaký hlbší zmysel a príbeh. Čo sa týka poslednej kolekcie, z každej strany som od známych, klientov alebo kamarátov počúval, že už mám niečo konečne spraviť. Vyvíjalo sa to prirodzene ako všetko v mojom živote.

Keďže tvoríš spontánne, dokážeš sa ako dizajnér uživiť?

Áno, dokážem. V podstate som hlavne freelancer a posledné dva roky som primárne pracoval v ateliéri Honzu Černého. Pôsobím tu ako vedúci ateliéru, zároveň konštruktér, krajčír aj modelár. Popritom robím aj nejaké svoje zákazky.

Nedávno sa ti podarilo zariadiť si aj vlastný ateliér.

Presne tak. Všetky modely, ktoré u mňa vznikajú, sú o spojení s klientom a s ľuďmi, s ktorými pracujem. Tým, že mám nový ateliér v Prahe, mám aj nové kontaktné miesto a dúfam, že mi to pomôže napredovať aj so značkou.

Máš aj nejakých sponzorov?

Nemám sponzorov. V začiatkoch mi pomohla rodina, a keďže pracujem ako profesionálny krajčír, dá sa to zvládnuť. Keď som však vyhral súťaž VAN GRAAF Junior Talent na pražskom fashion weeku 2019, keď vlastne aj nastal môj prerod, dostal som finančnú podporu 2000 eur na svoju ďalšiu kolekciu.

Aj posledná kolekcia Salon de nuit bola prezentovaná na fashion weeku, ktorý mi zariadil modelky, priestor, produkciu, osvetlenie. Toto je výhoda fashion weekov, dajú ti zázemie a ty si len donesieš kolekciu.

O čom bola posledná kolekcia a v čom bola iná a výnimočná?

Bola inšpirovaná mojou bakalárkou, ktorú som nikdy nedokončil. Povedal by som, že to bol takzvaný love letter pre veľkých couturierov, ako sú Balenciaga, Givenchy, Dior, takže tam bolo veľa prvkov, ktoré sú mi blízke a veľmi ma inšpirujú, ako napríklad práca so strihom, s objemom či ušľachtilé materiály. Po dlhom čase som teraz spravil niečo rýdzo elegantné a aristokratické, keďže kolekcia spred troch rokov bola zase inšpirovaná Baywatchom, plážou a rozviatymi vlasmi.





Boris Kráľ o svojej láske ku krajčírskemu remeslu aj o tom, v čom je podľa neho móda minulého storočia lepšia. „Ľuďom dnes chýba noblesa a chochmes,“ hovorí pre Refresher. Zdroj: Archív Borisa Kráľa. Foto: Ivan Kašša

Ako sa dá vo vysokej móde zájsť do témy Baywatch?

Myslím, že som zrazu zatúžil mať kolekciu, ktorá by bola veľmi odviazaná, ten nápad prišiel skrz plavky Pamely Anderson. Bikiny, ktoré zakrývali len to, čo treba, som prepojil so sakom s obrovskými plecami z 80. rokov. Ďalšie looky na to nadväzovali.

Vieš, keď som robil túto letnú kolekciu, mal som 20 rokov. Keď si mladá, máš na to priestor a čas, ale aj odvahu. Zober si, že Christian Dior mal prvú kolekciu, keď mal 41 rokov. Takže je to otázne, či ja by som mal byť taký vyzretý a vyprofilovaný, veď mám len 25.