Na Disney+ vyjde v auguste viac lepších a nových seriálov ako na Netflixe. Čo pribudne na HBO Max a Apple TV+?

Aké nové seriály a filmy pribudnú na službách HBO Max, Apple TV+ a Disney+?

Netflix v auguste opäť ponúkne veľké množstvo očakávaných seriálov a filmov. Avšak, pod drobnohľadom je ich program chystaných noviniek trochu nevýrazný. Prekvapením je Disney+, na ktorom pribudnú hneď tri zaujímavé a veľmi očakávané seriály. Čo zase chystajú HBO Max, Apple TV+ či Amazon Prime Video?

Amazon Prime Video

Z úplne nových seriálov a filmov nezaujme nič, čo by väčšina divákov už tento rok nevidela. Avšak, koncom júla vydali tvorcovia vynikajúceho superhrdinského seriálu Invincible špeciálnu epizódu o postave Atomic Eve, ktorú si diváci nesmú dať ujsť.

Apple tv+

O niečo zaujímavejšie je to na streamingovej službe od Applu. Na nej v auguste pokračujú druhé série sci-fi Nadácia (Foundation) a kriminálnej komédie Afterparty.

Strange Planet – 9. 8.

Tvorcovia Ricka a Mortyho sa pustili do adaptácie úspešného online komiksu. Strange Planet sa odohráva na mimozemskej planéte, ktorej obyvatelia prežívajú podobné problémy ako ľudia na Zemi. Formou krátkych skečov a niekoľkosekundových vtipných scén tvorcovia rozosmiali nejedného človeka. Ostáva dúfať, že takýto koncept bude dostatočne dobre fungovať aj v rámci dlhších seriálových epizód.

Invasion (2. séria) – 23. 8.

Sci-fi o invázii mimozemšťanov na Zem malo neúspešnú prvú sériu. Seriál nezachránil ani vysoký rozpočet, vďaka ktorému tvorcovia zapracovali na vizuále a trikoch. Príbeh a postavy však boli neuveriteľne nudné a dej sa nikam nehýbal.

Tvorcovia však sľubujú, že pri výrobe druhej série vypočuli názory kritikov a divákov a nové epizódy budú mať lepšie tempo a viac akcie. Okrem toho vraj divákom naplno ukážu samotnú inváziu mimozemšťanov so všetkým, čo k tomu patrí.



Disney+

Star Wars Ahsoka – 23. 8.

Prvé dve časti nového Star Wars serálu vyjdú naraz, aby sa diváci mohli lepšie zoznámiť s hlavnou postavou Ahsokou. Ahsoka je bývalá rytierka rádu Jedi a padawanka Anakina Skywalkera. Hrá ju Rosario Dawson (Daredevil od Netflixu) a objavila sa už aj v seriáli Mandalorian.

Dej sa odohráva po páde Impéria (po epizóde III) a zameriava sa na život Ahsoky po udalostiach seriálu Star Wars Rebels. V Ahsoke bude viacero postáv zo seriálu Ahsoka (Sabine Wren, Hera Syndula, Ezra Bridger či Grand Admiral Thrawn).

V podstate ide o piatu sériu Rebels s tým, že Ahsoka je hlavná postava. V seriáli bude bojovať aj s držiteľmi svetelných mečov a inkvizítormi. Podľa špekulácií sa na chvíľu objaví aj Hayden Christensen ako Darth Vader.

The Bear – 2. 8.

Obidve série The Bear sú vynikajúce. Druhá séria rozšírila vzťahy postáv a ich charaktery, pohrala sa s očakávaniami divákov a tvorcovia nakrútili viacero nezabudnuteľných epizód. Reč je najmä o šiestej a siedmej, po ktorých sa do tohto seriálu beznádejne zamiluje úplne každý.

The Bear je fantastický seriál z kuchynského prostredia, ktorý (síce zdramatizovane a prehnane) autenticky zachytáva chaos v reštauráciách a všetko, čo musia zamestnanci zvládnuť za svoju šichtu. Seriál sa môže pýšiť vynikajúcimi hercami a dokonalým scenárom plným dialógov, ktoré v jednej chvíli pobavia a v druhej diváka zarazia. Nie nadarmo od nás druhá séria dostala 10/10.

Iba vraždy v budove (Only Murders in the Building) – 8. august

Charles, Oliver a Mabel (Steve Martin, Martin Short a Selena Gomez) vyšetrujú vraždu v zákulisí broadwayského predstavenia. Ben Glenroy (Paul Rudd) je hollywoodska akčná hviezda, ktorej debut na Broadwayi preruší predčasná smrť. S pomocou Loretty Durkinovej (Meryl Streep) sa trojica pustí do svojho doteraz najťažšieho prípadu, zatiaľ čo Oliver sa zúfalo snaží dať dokopy svoju divadelnú šou.

Zábavný krimiseriál so sympatickými hercami a mysterióznou zápletkou dostane ďalšiu sériu a diváci môžu opäť hádať, kto stojí za hnusnou vraždou jednej z obľúbených postáv druhej série.

V zahraničí bude na Disney+ prostredníctvom katalógu Hulu dostupná aj tretia a posledná séria komediálneho seriálu Reservation Dogs o tínedžeroch – pôvodných obyvateľoch Ameriky.

HBO Max

HBO toho na august veľa naplánovaného nemá. Fanúšikovia rapu sa môžu tešiť na druhú sériu Rap Sh!t. Najzaujímavejšou novinkou bude zrejme 2. séria Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty. Tá vyjde 6. augusta a bude pokračovať v zobrazení príbehu o obrovskom úspechu basketbalového tímu Lakers z 80. rokov minulého storočia. Hlavnými postavami budú hráči Magic Johnson a Larry Bird.